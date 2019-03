«Ich wurde über Nacht zum Millionär»

Der Blick durch die riesigen Fenster des Penthouses geht auf die Themse und das Parlament. An den Wänden von Jeffrey Archers Londoner Wohnung hängen viele Gemälde. Der Bestsellerautor, der mehr als 330 Millionen Bücher verkauft hat, sitzt zurückgelehnt auf einem der plüschigen Sofas. Sein Leben bietet selbst reichlich Stoff für Romane: Bevor Archer Schriftsteller wurde, war er Parlamentarier für die Konservativen. Da er später ins Oberhaus berufen wurde, darf sich der 78-Jährige Baron Archer of Weston-super-Mare nennen. Anfang des Jahrtausends verbrachte er aber zwei Jahre ganz unstandesgemäss im Gefängnis, wegen Meineids in einem Gerichtsprozess. In dem Verfahren hatte er eine Zeitung auf Verleumdung verklagt, nachdem diese ihn mit einer Prostituierten in Verbindung gebracht hatte. Alles ewig her, sagt Archer.

Lord Archer, reden wir über Geld. Welches Buch hat Sie zum Millionär gemacht?

Das war «Kain und Abel». Ich wurde damit über Nacht zum Millionär.

Das war Ihr dritter Roman, von 1979. Wie viel haben Sie damit bis heute verdient?

Seien Sie nicht so vulgär! Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss seit diesem Buch nicht mehr arbeiten. Doch leider kann ich mit dem Arbeiten einfach nicht aufhören.

Sie schrieben Ihr erstes Buch 1974. Sie hatten damals wegen einer Fehlspekulation hohe Schulden und traten nicht mehr als Abgeordneter an. Wieso wollten Sie in dieser schwierigen Lage Ihr Glück ausgerechnet als Schriftsteller versuchen?

Meine Frau Mary sah mein Schreiben als Übergangsjob an, bis ich eine richtige Stelle gefunden habe. Ich hatte nie vorher geschrieben, war aber dumm genug zu denken, dass jemand das Buch veröffentlichen würde. 14 Verleger wiesen mich ab, danach bekam ich eine Zusage und 3000 Pfund, die bei meinen Schulden nicht wirklich weiterhalfen. Wir lebten vom Gehalt meiner Frau, die in Oxford und später in Cambridge lehrte. Ich hatte Schulden bis «Kain und Abel».

Legen Sie seit dieser schlimmen Fehlspekulation Ihr Geld noch selbst an?

Nein, einer unserer beiden Söhne ist Hedgefonds-Manager. Ich fasse diese Sachen nicht mehr an. Ich brauche kein Geld, es interessiert mich nicht.

Aber Sie sammeln Kunst, teure Kunst, oder? Ihre Wohnung hängt voll davon.

Ich sammle nicht mehr, ich bin zu alt. Obwohl: Gerade letzte Woche habe ich etwas gekauft. Ich war in Jaipur in Indien. Ich hatte meiner Frau versprochen, nichts zu kaufen, doch diesem hier konnte ich nicht widerstehen (Er zeigt das Foto eines Elefanten aus Marmor auf seinem Handy). Ansonsten sammle ich Impressionisten.

Wann fingen Sie mit dem Sammeln an?

Mein erstes Bild hängt noch in meiner Wohnung in Cambridge. Ich habe es am Strassenrand gekauft, es ist eine Küchenszene. Seit 30 oder 40 Jahren sammele ich Kunst. Ich gehe regelmässig in Galerien. Rembrandt, Vermeer: Ich kann auch immer sagen, in welchem Museum in welchem Raum meine liebsten Bilder hängen. Neulich war ich bei einem Vortrag, auf dem eine Frau sagte, der «Mann mit dem Goldhelm» von Rembrandt sei eine Fälschung. Ich sagte, es sei ein Meisterwerk, sie beharrte: Aber es sei nun einmal eine Fälschung. Und ich sagte: Es gibt auch Meisterwerke, die von jemandem gemalt wurden, der nicht berühmt ist.

Apropos Meisterwerke: Die Leser lieben Ihre Bücher. Aber die Kritiker sind oft nicht so begeistert. Stört Sie das?

Das stimmt doch schon lange nicht mehr, seit bestimmt zwanzig Jahren. Die Kritiker haben sich wegen des neuesten Buches überschlagen. Heute nennt die Times «Kain und Abel» einen Klassiker. Damals haben sie es verrissen. Wichtig sind sowieso die echten Menschen.

In Ihrem neuen Roman, der auf Deutsch «Traum des Lebens» heisst, kommt der russische Präsident Wladimir Putin vor. Stimmen die Details aus seinem Leben, die Sie schildern?

Alles im Buch über ihn ist korrekt. Aber es ist nicht sein Buch, er bleibt eine ziemlich oberflächliche Figur. Putin ist ein schlechter Mensch, ein Diktator.

Ist es wahr, dass Sie in Russland keinen Verleger für dieses Putin-kritische Buch gefunden haben?

In Russland bin ich unerwünscht.

Haben Sie eine besondere Beziehung zu Russland?

Ich liebe die Eremitage. Und ich finde die Menschen faszinierend. Gut ausgebildet, freundlich. Und immer wieder sagen sie, Putin mache einen guten Job. Was mich zu der Überzeugung bringt, dass sie gerne einen Zaren hätten; ein starker Führer passt zu den Russen. Aber das ist vielleicht generell eine menschliche Eigenschaft. In Norditalien kann man mittlerweile wieder Statuen von Mussolini kaufen.

Ihre eigene politische Karriere blieb unvollendet. Ein Artikel über Verbindungen zu einer Prostituierten führte zum Rücktritt als Vizechef der Konservativen. Meineidvorwürfe beendeten 1999 Ihre Kandidatur für das Amt des Londoner Bürgermeisters. Bedauern Sie das?

Wenn Ihre Bücher neunmal auf Platz eins der Bestsellerliste der New York Times stehen, wären Sie sehr dumm, Bedauern zu verspüren, dass Sie nicht Staatssekretär im Verkehrsministerium geworden sind.

Sie sind in Ihrem Leben viele Risiken eingegangen: das fehlgeschlagene Investment, die Entscheidung zu schreiben, der Meineid vor Gericht...

Ich musste Risiken eingehen. Aber ich mache das schon lange nicht mehr; ich lebe jetzt ein sauberes und braves Leben. Warum sollte ich heute noch Risiken eingehen? Ich habe alles.

War die Haft wegen Meineid von 2001 bis 2003 ein Wendepunkt in Ihrem Leben?

Nein.

Was ist heute Ihre Priorität im Leben?

Vor allem das Schreiben. Und dann habe ich ein Hobby: Ich auktioniere, ich leite Auktionen. Viel davon ist Charity, ich auktioniere zum Beispiel diese Woche im Mansion House in London tolle Reisen, Fussballtickets, Schmuck, ein Besuch im Musical «Hamilton». Alles für einen guten Zweck. Ich bin der begehrteste Auktionator für solche Sachen in Grossbritannien, und ich berechne nie Spesen oder Honorar.

Wie treiben Sie die Gebote hoch?

Sie müssen mich beobachten, sorry. Ich habe die Besten beobachtet: wie sie ihre Augen, ihre Hände, ihren Kopf einsetzen.

Ist das eine Art von Theaterspiel?

Ja, es ist Theater, und das Publikum sitzt vor einem.

Sie waren schon früh auf der grossen Bühne: Mit 29 wurden Sie Abgeordneter...

Ja, ich war eigentlich zu jung. Aber es war mein Traum. Ich dachte, es sei einer der aufregendsten Jobs auf der Welt.

Und das stimmte nicht?

Doch, ich glaube das immer noch. Auch wenn Journalisten Politiker zynisch betrachten: Es gibt viele sehr gute Leute in der Politik. Erst kürzlich war der Gesundheitsminister zum Frühstück bei uns hier oben und hat mit meiner Frau und einem Experten über Krebs geredet. Er hatte sich sehr gut vorbereitet, war sehr kompetent. Viele Abgeordnete sind wie er.

Wieso schaffen es diese kompetenten, wohlmeinenden Abgeordneten seit Monaten nicht, sich auf einen Brexit-Kurs zu einigen?

Ach, 650 Mitglieder im Parlament, 650 unterschiedliche Standpunkte. Wenn Maggie Thatcher Premierministerin wäre, wäre das alles so nicht passiert. Ein Grundfehler war, dass die Tories...

...die regierenden Konservativen...

...im Wahlprogramm das Brexit-Referendum versprochen haben.

Wie haben Sie abgestimmt?

Ich habe Remain gewählt und verloren. Meine geliebte Frau hat Leave gewählt und gewonnen. Wenn du verlierst, akzeptiere es mit einem Lächeln. So wie die Deutschen zuletzt bei der Fussball-Weltmeisterschaft.

Wird der Brexit das Land verändern?

Er wird viel Schaden anrichten, aber ich bin einer dieser Romantiker, die glauben, dass wir am anderen Ende des Tunnels stark und einig auftauchen werden. Mir wäre es trotzdem lieber gewesen, wenn wir in der EU geblieben wären. Ich bin altmodisch, ich fühle mich gerne sicher. Ich bin auch einer der wenigen noch lebenden Menschen, die im Parlament für den Beitritt gestimmt haben.

«Übrigens stiegen die Buchverkäufe durch meine Verurteilung»: Jeffrey Archer kam 2003 auf Bewährung frei. Foto: Keystone

Das war 1971. Ein bewegtes Leben. Ein Tiefpunkt dürfte die Haftstrafe gewesen sein. Wurden Sie als Ex-Politiker und bekannter Autor bevorzugt behandelt?

Es gab eine Krankenstation mit vier Ärzten, aber ohne Verwaltungschef. Die Ärzte baten den Gefängnisdirektor, dass er mich als Verwalter einsetzt, um sie zu entlasten. Es war ein grosser Spass: Ich fühlte mich nicht als Häftling, sondern als Leiter eines Krankenhauses. Die anderen Insassen merkten schnell, dass es sich lohnt, mich anständig zu behandeln, denn dann bekamen sie einen Arzt zu sehen. Ich sagte den Insassen: Seid pünktlich, stellt euch in eine Reihe. Wer nicht spurte, kam nach hinten.

Es gab keinen Ärger mit den Häftlingen?

Ein Häftling drohte mir einmal, aber dann stattete ihm ein anderer Insasse, für den ich viel getan hatte, nachts einen Besuch ab. Ich hatte danach keine Probleme mehr. Übrigens stiegen die Buchverkäufe durch meine Verurteilung.

Hielten Ihnen Ihre mächtigen Freunde aus der Politik die Treue?

Margaret Thatcher lud mich zwei Tage nach meiner Entlassung zum Mittagessen ins Ritz ein. John Major nahm mich zwei Tage später zum Cricket mit. Mit ihm bin ich immer noch befreundet. Warum sie mir die Treue hielten? Das müssen Sie sie selbst fragen.

Liegt es vielleicht daran, dass Sie Freunden gegenüber auch sehr loyal sind?

Ich bin sehr loyal.

Ihre alljährlichen Weihnachtspartys in diesem Penthouse gelten in Londons Politikbetrieb fast schon als legendär. Wie war es diesmal?

Schräg. Wir legen das Datum sehr früh fest, und es war dann ausgerechnet der Abend im Dezember, an dem das Parlament über den Brexit-Vertrag abstimmen sollte. Deswegen riefen Minister an und sagten ab. Doch dann verschob die Premierministerin die Abstimmung plötzlich auf Januar, und auf einmal kamen 50 Leute durch die Tür, die eigentlich abgesagt hatten. Die Party war übervoll mit Menschen, die ihre Meinung kundtun wollten.

Schreiben Sie auch hier im Penthouse?

Nein. Ich kann in London nicht schreiben. Ich gehe zu viel ins Theater, auf Konzerte, zu Dinners. Ich habe ein Haus auf Mallorca, wo ich schreibe: morgens von sechs bis acht, dann von zehn bis zwölf, von zwei bis vier und noch einmal von sechs bis acht. Alles sehr konzentriert. Ich brauche so tausend Stunden für ein Buch.

Die Villa auf Mallorca haben Sie «Writer's Block» getauft, Schreibblockade, oder?

Ja, das stimmt.

Reisen Sie viel?

Letztes Jahr war ich in Deutschland und Italien, dieses Jahr in Indien, und ich plane Reisen nach Polen und in die Slowakei, aber generell: Nein, ich bin mehr gereist, als ich jünger war.

Sind die Fragen, die Ihnen auf Lesereisen gestellt werden, von Land zu Land unterschiedlich?

Viele ähneln sich sehr: Wie finde ich einen Verleger, was ist der Unterschied zwischen einem Geschichtenerzähler und einem Autor, wie schreiben Sie? Ich schreibe alles mit der Hand, das schockiert die jungen Zuhörer bei meinen Lesungen. Wenn ich die Leute frage, ob sie darüber nachdenken, selbst zu schreiben, gehen fast alle Hände hoch. Dann frage ich weiter: Wie viele haben schon ein Buch geschrieben? In Indien zum Beispiel geht ein Viertel der Hände hoch. Wie viele wurden tatsächlich publiziert? Das sind dann zwei, drei Prozent.

Deprimierend ...

So ist das eben: Von tausend Büchern, die an Verleger geschickt werden, wird schliesslich eines publiziert; von tausend, die publiziert werden, kommt eines auf die Bestsellerliste. Und von tausend Büchern auf der Beststellerliste schafft es schliesslich eines auf Platz eins. Ich erkläre meinen Lesern, das sei nichts anderes, als wenn man Primaballerina im Bolschoi-Ballett werden wolle – sehr, sehr hart. Viele Menschen glauben, in jedem von uns stecke ein Buch. Und sie glauben, genau ihr Buch schaffe es dann auf Platz eins.

Ist es falsch, diese Zuversicht zu hegen?

Es ist gut. Ich hatte auch diese Selbstgewissheit, als ich anfing. Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich nie ein Wort geschrieben und wäre vielleicht Makler geworden.

Glauben Sie an Schicksal?

Nein, alles ist verdammt harte Arbeit. Ich habe viele falsche Entscheidungen gefällt; ich kenne niemanden, bei dem das anders ist. Aber ich hatte ein gutes Leben, vielen Dank. (Redaktion Tamedia)