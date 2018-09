Juli Zeh räumt auf

Faul ist sie nicht, die Autorin Juli Zeh: 2016 der Best- und Longseller «Unterleuten», ein Gesellschaftspanorama in der Nussschale eines ostdeutschen Dorfes (600 Seiten); 2017 «Leere Herzen», eine Warnung vor einer Diktatur «besorgter Bürger» als rasanter Krimi (350 Seiten), und jetzt «Neujahr». Das Buch umfasst «nur» 190 Seiten, aber hat es in sich. Zeh erzählt, wie die schlimmste Kinderangst Wirklichkeit wird: dass die Eltern plötzlich nicht mehr da sind, und auch sonst niemand. Sie erzählt es aus der Perspektive eines dieser Kinder.

Aber erst mal lernen wir Henning kennen, Mitte 30, Verlagslektor, der sich mit seiner Frau Theresa den Haushalt und die Betreuung von Jonas und Bibbi teilt, vier und zwei Jahre alt, zeitgeistkonform, vorbildlich. Unerträglich. Sie machen Urlaub auf Lanzarote, und nach einer feuchtfröhlichen Silvesterfeier schwingt sich Henning am Morgen aufs Rad, um 500 Höhenmeter bis zum Bergdorf Femés zu fahren. Alkohol abbauen, den Kopf freikriegen, die Muskeln fordern: so das Programm. Der Weg ist steil, der Wind pfeift, Henning ist ausser Form. Im Takt der Tritte und Atemzüge – ein, aus, aus – rollen die Gedanken ihrer eigenen Spur nach.

Der überforderte Mann

Sie rollen hin zu den Zweifeln an der gewählten, ihn und Theresa permanent überfordernden Lebensform, in dem der Urlaub wegen der Kinder noch anstrengender ist als der Alltag. Rollen weiter zur eigenen Kindheit – seine Mutter hatte ihn und seine Schwester Luna allein aufgezogen und ihre eigene Überforderung ihm als nicht zu tilgendes Schuldgefühl eingebrannt. Zu Luna, die ihr Leben nicht in den Griff bekommt und immer wieder beim Bruder einläuft. Zu den Panikanfällen, die ihn quälen und für die es keine organische Ursache gibt. «Ihm geht es doch gut! Besser als den meisten Menschen auf der Welt. Er hat gar kein Recht auf eine Belastungsstörung.» So denkt er.

Wo diese herkommt, erfahren die Leser im zweiten Teil, als Henning erschöpft, dehydriert und unterzuckert in einer Finca zusammenbricht. Was folgt, darf man durchaus verraten, da es anhand der Indizien, die die Autorin deutlich platziert hat, zu ahnen ist. Er begreift: Genau in dieser Finca ist er selbst als kleiner Junge gewesen, mit den Eltern und der zweijährigen Luna, in diesem Haus mit der Spinnenwand, mit dem schwarzen Kies, mit dem tiefen Loch für das Regenwasser, in dem, so warnt die Mutter, ein Monster lebt.

Die Eltern streiten viel, und eines Morgens sind beide weg. Juli Zeh beschreibt das Folgende als Achterbahnfahrt des Schreckens: Wie sich die Kinder Erklärungen überlegen für das Wegsein und Sicher-bald-Wiederkommen. Wie sie nach Essen und Trinken suchen. Wie Lunas Windeln sich füllen und sich der Inhalt auf dem Boden verbreitet. Wie Henning den grossen Bruder spielt und doch vor Angst fast verrückt wird. Wie er sein kindliches Weltbild, in dem Aberglauben und der Scheinrationalismus der Elternregeln noch friedlich koexistieren, mit dem Wegfall aller Gewissheiten zur Deckung zu bringen versucht: All das montiert Juli Zeh raffiniert und fein dosiert zu einem Schreckenskabinett, das wohl auf niemanden, der Kinder hat (oder selbst Kind war), seine Wirkung verfehlt.

Die Trauma-Bewältigung

Diese Passagen gehören, auch durch die konsequent durchgehaltene Kinderperspektive, die die Welt zeitlich und räumlich aufs Äusserste verengt, zum Stärksten, was die Autorin je geschrieben hat. Sie zeigen, dass wahrer Horror keine Monster braucht, sondern auch aus einem Wegfall von Selbstverständlichem resultieren kann. Da Henning aber als erwachsene Erzählfigur präsent ist, wissen wir: Es wird irgendwie gut ausgehen.

Jedenfalls auf der Handlungsebene. Psychisch schleppt der Überlebende ein Trauma mit sich herum, von dem er nicht einmal etwas weiss und das erst durch die Wiederbegegnung mit dem Ort ans Licht kommt. Und plötzlich lässt sich der gesamte Problemkomplex des Helden, der im ersten Teil verhandelt wurde – von der unklaren Vaterrolle bis zur Psychosomatik –, von diesem verdrängten Erlebnis ableiten.

Natürlich will Juli Zeh, die politisch engagierte Gesellschaftsdiagnostikerin, auch in «Neujahr» mehr als eine spannende Geschichte erzählen. Sie beleuchtet die Folgen einer gleichberechtigten Partnerschaft für den Energiehaushalt einer Familie. Sie analysiert, was es für ein Leben bedeutet, wenn alles funktioniert und nichts gut ist. Dabei umschifft sie die Klippen der literarischen Leitartikelei, die sie in früheren Romanen manchmal geschrammt hatte, diesmal souverän und elegant.

Juli Zeh ist eine Aufklärerin, unverdrossen auch in Zeiten des aufsteigenden Irrationalismus. In «Neujahr» zeigt sie, dass sie sich auch mit dem Grauen, dem äusseren und inneren Chaos auskennt. Aber auch, dass es für sie überwunden werden muss: durch Erklärung, Auflösung, Bewältigung. So wird aus dem Roman, der seinen finsteren Höhepunkt vielleicht in jenem verwüsteten Wohnzimmer erreicht, dessen Boden von Milchpfützen, Glasscherben und mit Feuchttüchern drapierten Kothäufchen bedeckt sind, ein überaus aufgeräumtes Buch.

Juli Zeh: Neujahr. Roman. Luchterhand, München. 190 S., ca. 25 Fr. (Redaktion Tamedia)