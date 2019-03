«Meine Mutter ist für mich letztlich eine tragische Figur»

Herr Forgach, Ihre Mutter hat zehn Jahre lang mit dem Geheimdienst kooperiert, und Sie haben zu ihren Lebzeiten nichts davon bemerkt. Wie ist das möglich?

Meine Mutter hat nicht für die innere Staatssicherheit, sondern für die Spionageabteilung gearbeitet. Sie war kein Spitzel, sondern eine Spionin. Sie tat dies als überzeugte Kommunistin und Antizionistin. Sie schrieb Berichte von Reisen nach Israel über die dortige jüdische Exilgemeinde aus Osteuropa und übersetzte hebräische Texte.

Trotzdem hat sie dem Geheimdienst Zutritt zu Ihrer Wohnung gewährt.

Das war sicher ein Übergriff. Sie hatte mir gesagt, sie wolle bei mir aufräumen, und öffnete stattdessen die Wohnung den technischen Mitarbeitern des Geheimdienstes. Diese haben Wanzen installiert, um meinen Freund, den Dichter György Petri (1943–2000), ab­zuhören. Der hat damals bei mir gewohnt. Die Geheimpolizisten liessen meine Mutter aber in Unkenntnis über ihre wahren Absichten und tischten ihr eine Legende auf.

Sie haben vor fünf Jahren per Zufall von der Tätigkeit Ihrer Mutter erfahren. Wie war Ihre erste Reaktion?

Jemand hat mich informiert, dass er Dokumente gefunden habe, welche die Informantentätigkeit eines Familienmitglieds belegten. Ich hielt es für sehr unwahrscheinlich, dass es sich um meine Mutter handeln könnte, weil sie Mitglied der Partei war. Warum sollte sie zusätzlich noch inoffizielle Mitarbeiterin des Geheimdienstes sein? Aber gerade weil es mir so unwahrscheinlich schien, war ich doch instinktiv sicher, dass es um meine Mutter gehen musste.

In Ihrem Buch «Akte geschlossen. Meine Mutter, die Spionin» steht das Motto: «Ein jegliches hat seine Zeit. Schweigen und reden». Eine Zeit des Redens gab es für Ihre Mutter aber nie.

Das stimmt. Aber wenn sie die Wende erlebt hätte, wäre sie erleichtert gewesen, mit ihrer Familie über ihre Tätigkeit zu reden. Moralisch hätte sie ihr Tun aber auch dann noch für akzeptabel gehalten, weil sie überzeugt war, das «Richtige» zu tun.

Trotzdem: Sie liess den Geheimdienst in Ihre Wohnung. Das ist doch der grösstmögliche Verrat?

Aus den Akten geht auch hervor, wie sie mich gegenüber den Offizieren als schweigsam, sprachgewandt und intelligent gelobt hatte – als ob ich auch zum Spion getaugt hätte. Als ich das las, kamen mir die Tränen. Aber meine Mutter ist für mich letztlich eine tragische Figur. Sie hatte wunderbare Qualitäten. Doch sie ging in die Falle, wurde Schritt für Schritt reingezogen und hat sich verirrt. So wurde sie zu einem winzigen Rädchen in der Maschinerie eines unterdrückerischen Regimes.

Aber Sie mussten nach der Entdeckung doch alle Ihre Erinnerungen revidieren?

Nein, nicht alle, das wäre übertrieben. Ich stand vor der Wahl, diese Entdeckung als Privatsache zu betrachten oder sie publik zu machen. Ich habe mich für Letzteres entschieden, weil es für mich als Schriftsteller auch eine grosse Chance war, ein Moment der Selbsterkenntnis.

Ihre Schwester wirft Ihnen vor, mit dem Buch Ihre Familie zu verraten.

Ich bin sehr traurig darüber. Sie empfindet Schamgefühle, die ich auch teile. Aber wenn ich mich als Schriftsteller für Transparenz einsetze, muss ich selber auch transparent sein. Viele der Akten aus der kommunistischen Zeit sind verschollen, manche wurden systematisch vernichtet. Es hat nie eine gründliche Aufarbeitung gegeben wie in Ostdeutschland. Immerhin gab es mutige Autoren, die das Thema aufgegriffen haben, wie etwa Peter Esterhazy mit seinem Roman «Verbesserte Ausgabe». Es wäre sehr feige gewesen, wenn ich gekniffen hätte. Und ich wollte für meine Familiengeschichte den Ton setzen, die Perspektive definieren, durch die man unsere Familiengeschichte richtig versteht. Ich konnte das nicht der Nachwelt oder zufälligen Schlagzeilen überlassen.

Wie kann man über den Verrat der eigenen Mutter schreiben?

Das Schreiben war wie eine Geburt. Ich sollte meine Mutter neu gebären. Der ironisch-feuilletonistische Teil und der tragisch-dichterische Teil des Buches haben sich ergeben. Der Methodenwechsel zeigt, wie schwer ich mich mit dem Thema tat. Lügen konnte ich nicht. Aber ich schrieb das Buch als Roman.

Das verschafft Ihnen natürlich auch eine gewisse Distanz. Manchmal nehmen Sie sogar die Pose des Wissenschaftlers ein.

Im Nachwort, ja. Zuvor nutze ich diese Annäherungsweise allenfalls spielerisch in den Fussnoten. Frau Pápai, der Deckname meiner Mutter, war mir unbekannt gewesen. Es gibt einige kluge Bücher über die Aktivitäten der Stasi und des Geheimdienstes in Ungarn. Sie sind aber fast alle aus einer Aussenperspektive geschrieben. Der Erfolg meines Buches in Ungarn beruhte wohl auch auf der Intensität und Emotionalität der Innensicht. Mein Buch hätte kaum reüssiert, wenn es sich im Skandal erschöpft hätte. Die Liebe zu meiner Mutter gab mir die Kraft, das zu erzählen.

Ihre Mutter war Kommunistin. Aber Sie schreiben auch, dass sie das System «fürchterlich dumm» gefunden habe. Das ist widersprüchlich.

Das Leben meiner Mutter war voll davon. Meine Eltern haben im britischen Palästina gelebt. Aber später, im ungarischen Exil, haben sie immer schlecht von Israel gesprochen. Zugleich kam aber alles Gute von den israelischen Verwandten, die Geld und Kleider schickten. Das war für mich eine kognitive Dissonanz. Meine Eltern waren Kommunisten, weil sie sich von ihrem Judentum emanzipieren wollten. Aber sie blieben immer Fremde in Ungarn. Und sie lebten in einem Land mit unterdrücktem, aber doch vorhandenem Antisemitismus. Solche verletzlichen Menschen sind eine Beute für die Geheimdienste.

Welche Erkenntnisse über Ihre Mutter haben Sie beim Schreiben des Buches gewonnen?

Ich habe realisiert, wie verletzbar sie damals war. Und ich habe gelernt, warum meine Mutter bewusst eine schlechte Wahl getroffen hatte, warum sie sich im Leben oft fürs Verlieren statt fürs Gewinnen entschieden hatte.

Warum war das so?

Eine schlechte Wahl hat etwas Romantisches. Van Gogh schnitt sich ein Ohr ab. Das passte wunderbar zur Karriere dieses Genies. Die Unterschrift meiner Mutter zur Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst war auch eine schlechte Entscheidung – wie zuvor der Entscheid, ihre Heimat Palästina endgültig zu verlassen. Aber die Kooperation bedeutete für sie ein Engagement gegen Nationalismus und für die Weltrevolution. Sie wollte helfen bis zur Selbstaufopferung. Das war so romantisch wie falsch.

Vielleicht war Ihre Mutter auch einfach überfordert mit vier Kindern, einem psychisch kranken Mann und Geldsorgen?

Das stimmt natürlich auch. Die Gespräche mit ihrem Führungsoffizier waren wie eine Nische, wo sie eine andere Rolle spielen konnte. Sie suchte den ideologischen Austausch mit diesen Leuten, aber die waren nicht daran interessiert, sondern an Informationen.

Anhänger der Regierung von Viktor Orban haben den Geheimdienst in dieser Geschichte verteidigt. Die Verräter seien Ihre Eltern gewesen.

Diese Reaktion ist typisch. Als liberaler Schriftsteller bin ich ein Feindbild. Es gibt heute in Ungarn keine Autokratie, es gibt eine Diktatur, weil ein Mann über alles entscheidet. Die Sprache der Politik ist sehr primitiv und vulgär. Ein Verräter ist ein Verräter und ein vaterlandsloser Geselle. Ich wollte diesem simplen Wörterbuch etwas entgegensetzen. Aber die Vertreter der herrschenden Partei sind weder dialogfähig noch interessiert am Dialog.

Wird Ihr Buch rezensiert?

Ja, aber nur in den Oppositionsmedien. Ich gelte als unerwünschter Intellektueller. Es gibt leider keine Debatte über das Buch. Das spiegelt sich auch in meinem Alltag wider. Ich lebe in einem kleinen Dorf bei Budapest, in dem viele Anhänger des Regimes leben. Wir pflegen einen freundlichen Umgang miteinander, aber wir reden nie über Politik.

Warum?

Manchmal fährt mich ein Nachbar zum Einkaufen. Unser Dialog ist surreal. Seine Gedanken über Politik sind manchmal sehr befremdlich für mich. Ich möchte ihn aber nicht beleidigen und höre ihm höflich zu.

Und trotzdem fahren Sie mit ihm?

Ich habe kein Auto, und er will mir helfen. Er ist sehr nett. Aber seine politischen Überzeugungen sind sehr einfach und unzerstörbar. Er glaubt an das System. In Ungarn gibt es viele Menschen wie ihn. Sie sind keine schlechten Menschen, aber sie brauchen diese Ideologie. Es erinnert mich an meine Jugend im kommunistischen Ungarn.

Wie ähnlich sind sich die Regimes denn?

Sicher in der primitiven Propaganda-Sprache voller Ideologie und Hass. In meiner Kindheit hiessen die Feinde Imperialismus, Titoismus und Kapitalismus. Heute heissen sie Immigration, Europa und George Soros. Am Ende der kommunistischen Ära war einiges erlaubt, wir konnten unsere Meinung frei äussern und kritische Stücke im Theater sehen. Es gab neue Medien, die kritisch berichteten. Das gibt es heute auch. Drei, vier kritische Medien geben einen Schein von Offenheit und Demokratie.

Haben Sie nie daran gedacht, das Land zu verlassen?

Ich habe schon vor der zweiten Orban-Regierung ans Auswandern gedacht. Aber so etwas muss man sich gut überlegen. Ich bin nicht mehr sehr jung. Das Ungarn von heute ist paradox. Oberflächlich ist alles in Ordnung. Der Tourist sieht ein blühendes Land und ein Budapest voller kultureller Anlässe. Aber wir leben mit der rauen Sprache eines diktatorischen Systems.

Wie gehen Sie damit um?

Mehr schlecht als recht. Zurzeit gibt es die Plakate mit den Konterfeis von EU-Kommissar Jean-Claude Juncker und Milliardär George Soros, die angeblich die illegale Einwanderung in Ungarn fördern. Wenn ich diese Plakate sehe, packt mich eine ohnmächtige Wut. Und mit der Wut kommt auch Selbstverachtung auf, weil ich diese Wut nicht kontrollieren kann. Diese Plakate machen mich zu einem schlechteren Menschen. Ich möchte aber nicht wütend sein, ich möchte mit den Menschen sprechen und ihre Motive verstehen.

