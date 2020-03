«Offenbar hatte sie geweint»

Sapperlot, was ist denn mit Schawinski los? «Ich verfluchte mich für meinen Verrat und meine nicht nachvollziehbare Dummheit.» Das schreibt Roger Schawinski in seinem neuen Buch. Der Medienpionier zeigt sich in «Die Schawinski-Methode» – ein wilder Mix aus Ratgeber, Autobiografie und Anklageschrift – ungewohnt selbstkritisch.

Nicht nur bereut er, seinen Lieblingsclub FC Zürich verraten zu haben, indem er GC gesponsert hatte. Er beschreibt auch ein verpatztes Bewerbungsgespräch und seine kleinlaute Rückkehr nach Zürich, nachdem er sich für einen Einsatz in der israelischen Armee gemeldet hatte, diese aber gar keine Verwendung für ihn hatte.

Altersmilde ist der 74-Jährige dennoch nicht geworden. Sein Buch ist durchdrungen vom schawinskinesken Drive – jener vitalen, kompetitiven, sehr amerikanischen Lebenshaltung, die man entweder grossartig findet oder hasst. Dass er damit als Medienunternehmer grossen Erfolg hatte, ist unbestreitbar. Auch dürfte der Zürcher der bisher einzige Schweizer Journalist sein, der mit seiner Arbeit so richtig reich geworden ist.

Krach mit Wappler

Und Roger Schawinski ist nach wie vor ein Draufgänger vor dem Herrn. Im Buch attackiert er die SRF-Direktorin Nathalie Wappler, die seinen Talk aus dem Programm gestrichen hat. Schawinski ringt weiterhin mit dieser Entscheidung, zitiert aus einem Mailwechsel mit Wappler – ein grober Vertrauensbruch. Im diesem Mail erklärt Wappler, ihr Vorgänger Ruedi Matter habe «Schawinski» bereits absetzen wollen, und sie könne das gut nachvollziehen. Der Abgesetzte kritisiert Wapplers Verteidigung als «inhaltsleer». Und er hat recht: Die vorgeschobenen Sparzwänge sind keine überzeugende Erklärung. Die Produktion war billig, die Quote ziemlich gut. Schawinski kommt zum Schluss, die Einstellung des Formats sei Teil einer modischen Diversity-Ideologie, die Wappler im Leutschenbach etablieren wolle.

Dass er keinen grundsätzlichen Groll gegen Frauen hegt, diese Feststellung ist dem Autor wichtig. Ausführlich erzählt Schawinski, wie er als Sat-1-Chef der Satirikerin Anke Engelke eine Late-Night-Show verschafft hatte. Er habe sich damals nicht als Frauenförderer profilieren wollen, sondern Engelke «einfach für die talentierteste und damit für die geeignetste Person im Land» gehalten. Allerdings stellte Sat 1 die Sendung bald wieder ein. Engelke habe mit den Widerständen nicht umgehen können, schreibt Schawinski, und schildert eine dramatische Szene in der Garderobe: «Offenbar hatte sie geweint.»

Roger Schawinski stellt eine grundsätzliche Geschlechterdifferenz fest: Frauen würden bei Schwierigkeiten oft schneller kapitulieren als Männer. «Wenn Probleme auftauchen, entziehen sich viele von ihnen einer für sie lästigen Auseinandersetzung und geben recht schnell auf.» Schawinski geht bei diesem Befund offenbar davon aus, dass seine Lebenserfahrung als empirische Basis genügt.

Männliche Kontrahenten älterer oder neuerer Tage, die Schawinski im Buch ebenfalls attackiert: CVP-Mann Filippo Lombardi, HSG-Professor Johannes Rüegg-Stürm, Roger Köppel, ausserdem diverse Journalisten. Ambivalent steht Schawinski Johnny Depp gegenüber, der mit seiner «weitgehend läppischen, aber extrem erfolgreichen» Kino-Serie «Pirates of the Carribean» das «coole» Image des Piraten «ins Unermessliche» gesteigert habe – Schawinski wurde ja als «Radiopirat» national bekannt.

Ein «Rule Breaker»

Wäre Roger Schawinski ein Philosoph, er wäre ein Vertreter der radikalen Induktion. Seine Probleme sind stets Probleme der Allgemeinheit. So sieht sich Schawinski als typischer «Rule Breaker», der von typischen «Rule Makers» zurückgebunden wird (weniger wichtig: die «Rule Takers»). Als Beispiel nennt Schawinski die Weigerung des Golfclubs beim Zürcher Luxushotel Dolder, ihn aufzunehmen – obwohl er klar und deutlich auf seine Meriten als erfolgreicher Unternehmer, den Doktortitel usw. hingewiesen hatte. Ein anderer Beweis für die Feindseligkeit der «Rule Makers» ist für Schawinski, dass ihm mit knapp 50 Jahren noch immer kein Verwaltungsratsmandat angeboten wurde, obwohl er sich am Markt längst bewiesen hatte.

Unterhaltsam ist dieses angriffige Buch also auf jeden Fall. Ob es auch als Ratgeber taugt, ist allerdings fraglich. Viele der Tipps sind vage, wie etwa die «180-Grad-Methode», die letztlich nichts anderes bedeutet als: Mache es anders als die anderen und habe eine geniale Idee. Andere Tipps erscheinen eher selbstverständlich. Etwa, dass Unternehmen fair mit ihren Angestellten umgehen sollen. Oder dass der Chef ein Vorbild sein müsse. Weitere Ratschläge wiederum sind derart spezifisch, dass sie nur wenigen Leserinnen etwas nützen dürften. So Schawinskis Tipps, wie man am besten eine Talkshow leitet: «Als Interviewer oder Interviewerin sollte man nie zwei Fragen in eine packen.» In diesen Passagen scheint es, als würde Schawinski sich selbst coachen.

Das ist aber überhaupt kein Problem. Denn ein Roger Schawinski ist einzigartig – und komplett unkopierbar.

