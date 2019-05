«Ohne uns wüsstet ihr gar nicht, dass ihr wütend sein dürft»

Neulich ist Vivian Gornick wieder einmal ihrer Mutter begegnet. Es war in einem Park, in dem die beiden auf ihren ausgedehnten Spaziergängen durch die Strassen New Yorks vorbeizukommen pflegten. Vivian Gornicks Mutter ist seit zwanzig Jahren tot. Wer nun Altersschwachsinn vermutet, weil Gornick selber schon 84 ist, liegt falsch.

Die Frau, die schwungvoll die Tür ihrer kleinen, sonnigen Wohnung hoch über Greenwich Village öffnet, wirkt in den schwarzen Leggins und im weiten Pullover, als hätte sie gerade eine Runde erquickendes Yoga hinter sich. Dass sie geistig ebenso fit ist wie körperlich, zeigt sich im Gespräch, das sich entwickelt, noch bevor wir uns ins von Bücherregalen gesäumte Wohnzimmer gesetzt haben. Gornick ist hellwach, humorvoll und direkt – egal, ob man sich mit ihr über die Launenhaftigkeit der hiesigen Dampfheizungen unterhält oder über ihre lange Karriere als Journalistin und Schriftstellerin. Oder über Getränke: «Möchten Sie einen Tee? Ich habe keinen», sagt sie. Damit ist die Frage des Angebots schon einmal geklärt.

Vivian Gornicks Beziehung zu ihrer Mutter war ebenso furchtbar wie fruchtbar. Daher bis heute die Heimsuchungen. Daher aber auch ein Buch wie «Ich und meine Mutter», das 1978 den Ruf der Autorin als Patin des modernen Memoirs begründet hat und nun erstmals auf Deutsch erscheint. In diesen autobiografischen Aufzeichnungen wechseln sich Passagen über die erwähnten Spaziergänge und die dazugehörenden oft hitzigen Debatten zwischen Mutter und Tochter ab mit Gornicks Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend in der Bronx. Es ist das Zeugnis einer Frau, die zur Feministin wurde, weil sie sah, wie die Frauengeneration vor ihr am Leben erstickte, das ihr vorgegeben war. Allen voran ihre Mutter.

«Ich und meine Mutter» ist auch die Geschichte einer Leidenschaft – einer Leidenschaft für das Schreiben, die Vivian Gornick über alle anderen Leidenschaften stellte. «Ich bezahle dafür mit dem Alleinsein. Und dieses Alleinsein kippt manchmal in Einsamkeit», räumt sie ein. Noch reicht ihr Bekanntenkreis aber offenbar über ihre Katzen Booh und Puss hinaus. Gleich zweimal rufen während des Interviews entschieden zweibeinige Freunde an, um sich für später mit ihr zu verabreden. Gornicks Kommentar: «Ich brauche den täglichen Austausch mit meinesgleichen. Dem Club alter Katzennärrinnen werde ich vorläufig bestimmt nicht beitreten.»

Vivian Gornick ist eine Feministin der alten Garde, die zurzeit eine Renaissance erlebt. Auf die Leistungen von Frauen wie ihr bauen #MeToo-Aktivistinnen, auch wenn manchen von ihnen die Barrikadenstürmerinnen der 1960er- und 1970er-Jahre und ihre Anliegen so mythisch erscheinen mögen wie das Volk der Amazonen. BHs verbrennen? Heute haben wir Hashtags. Ein Recht auf eine Karriere und ehelosen Sex? Heute fordern Frauen das Recht, beides zu haben und sich dabei nicht bedroht fühlen zu müssen. Vivian Gornick ist deutlich: «Ohne uns wüsstet ihr gar nicht, dass ihr wütend sein dürft, wenn euch einer im Büro an den Busen langt. Ihr habt verinnerlicht, wofür wir gekämpft haben.»

Sie wuchs in einem Arbeiterviertel auf, umgeben von anderen jüdischen Einwanderern.

Vivian Gornick hat gekämpft. Allerdings weniger als Aktivistin denn als Beobachterin. In einem ihrer ersten Artikel für die legendäre New Yorker Stadtzeitung «Village Voice», berichtete sie über eine Gruppe radikaler Feministinnen, die sich Ende der 1960er-Jahre im Zentrum der New Yorker Gegenkultur, dem East Village, zu bilden begann. Der Artikel verhalf der wachsenden Bewegung zu nationaler Aufmerksamkeit und viel Zulauf. «Ich habe die wechselnde Rolle der Frauen in der Gesellschaft zu meinem Thema gemacht», sagt sie, «aber Protestmärsche waren nie mein Ding.» Warum, wisse sie selber nicht genau. «Ich weiss nur, dass ich mich am Rand immer wohler fühlte als mittendrin.» Sie hätte jeden Abend eine Party mit Leuten besuchen können, die inzwischen als Ikonen der Frauenbewegung gelten, «ich hätte selber eine Gloria Steinem werden können». Das tönt eine Spur grosstuerisch. Als hätte sie ganz bewusst auf Popkulturprominenz verzichtet. Andererseits scheint sie den Titel mit Stolz zu tragen, den ihr die Presse verliehen hat: «The Woman on the Margins», die Frau am Rande.

Oft sass Vivian Gornick wirklich zuhause und schrieb über die Damen, die sich an besagten Parties vergnügten und anderswo ihre Parolen skandierten. Neben ihren journalistischen Arbeiten hat sie über ein Dutzend Bücher verfasst. Von solchen über eine Reise nach Ägypten, wo sie sich als Jüdin unter Arabern und als Frau in einem Männerland weniger fremd fühlte als erwartet, bis zu solchen über Frauen im Kommunismus und in der Wissenschaft.

Zuletzt ist «The Odd Woman and the City», sehr frei übersetzt: «Das kauzige Weib und die Stadt», in den Vereinigten Staaten erschienen. Wieder erweist sich Vivian Gornick darin als Flaneurin, obgleich ihre Märsche mittlerweile von sechs auf drei Meilen täglich geschrumpft sind. Wieder flaniert sie in Begleitung, oft in der eines langjährigen Freundes namens Leonard, eines homosexuellen Schriftstellers. Die Unterhaltungen der beiden sind kontemplativ, nicht aggressiv, wie es einst die Gespräche zwischen Mutter und Tochter waren. Doch sind die Innen- und Aussenansichten, die sich daraus ergeben, so vielfältig und sorgfältig arrangiert wie in «Ich und meine Mutter».

Ihren Status als Aussenseiterin führt Vivian Gornick zu einem gewissen Mass auf ihre Herkunft zurück. Sie wuchs in einem Arbeiterviertel auf, umgeben von anderen jüdischen Einwanderern, von denen viele wie ihre Eltern aus dem stalinistischen Russland stammten. Es war eine Welt der Frauen: «Die Männer verschwanden morgens zur Arbeit und kehrten abends zurück – oder auch nicht. Die Mietshäuser mit ihren Treppen und Hinterhöfen, die Ferienkolonien im Sommer, wo die Männer höchstens am Wochenende auftauchten – sie gehörten uns.» In dieser Welt wurde schmutzige Wäsche öffentlich gewaschen, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn, und alle wussten alles über alle. So etwas wie Privatsphäre existierte nur in wohlhabenderen Quartieren. Es war auch eine Welt, der Vivian Gornick unbedingt entkommen wollte: «Alle Mädchen, die ich kannte, heirateten und bekamen Kinder. Dann wussten sie mit ihrem Hirn nichts mehr anzufangen – wie meine Mutter.»

Vivian ging ans College – eine Entscheidung, die ihre Mutter je nach Laune fuchsteufelswild oder unheimlich stolz machte. Später heiratete sie, zweimal sogar, und zweimal schmiss sie nach zweieinhalb Jahren buchstäblich das Handtuch. In «Ich und meine Mutter» beschreibt sie, wie ihr ach so unkonventioneller erster Mann, ein Künstler, sich schon drei Monate nach der Hochzeit über die mangelnde Qualität ihres Frühstückkaffees beklagte. Kein gutes Zeichen: «Ich hatte mich von der Illusion verführen lassen, wonach wir beide in unserer Arbeit aufgehen und eine intellektuelle Gemeinschaft bilden würden. Ans Kaffeekochen hatte ich dabei nicht gedacht.»

Heute lacht Vivian Gornick darüber. Doch meint sie es ernst, wenn sie sagt: «Derlei romantische Vorstellungen sind eine ebenso schlechte Grundlage für eine Beziehung wie reines Begehren.» Auf die missglückten Ehen und eine lange Affäre mit einem verheirateten Mann folgten sehr zum Missfallen ihrer Mutter nur noch kurze Liebschaften. «Nach sechs Monaten langweilten mich diese Männer immer zutiefst», sagt Gornick. Andere fürchteten sich vor dem Tod, sie fürchte sich vor der Langweile. Und gegen diese Angst helfe ihr nur das Schreiben. «Denn ohne Sex kann ich leben, aber nicht ohne Arbeit.»

