Unten am Fluss, wo die Toten sind

Der erste Satz



Wie der meiste Ärger in meinem Leben, der mir widerfahren ist oder den ich mir eingebrockt habe, fing auch der in jener Nacht mit einem Drink an.

Das Buch

George Pelecanos zählt seit den 1990ern zu den bedeutendsten amerikanischen Krimiautoren. Das bestätigen auch die Reaktionen auf seinen neusten Roman «The Man Who Came Uptown», der in den USA soeben erschienen ist, nachdem Pelecanos in den vergangenen Jahren vor allem fürs Fernsehen geschrieben hat (für Serien wie «The Wire», «Treme», «Bosch», «The Deuce»). Auf Deutsch ist leider bisher nur die Hälfte seiner 20 Romane erschienen. Erfreulicherweise legt jetzt sein neuer deutscher Verlag Ars Vivendi sein frühes Meisterwerk «Down by the River Where the Dead Men Go» vor. «Das dunkle Herz der Stadt», so der deutsche Titel, war 1995 Pelecanos’ dritter Roman und der Abschluss einer Trilogie um Nick Stefanos.

Nick, der Icherzähler, ist eigentlich Privatdetektiv in Washington D.C., wo alle Romane von Pelecanos spielen. «Detektivarbeit besteht vor allem aus Beobachten und Warten. Der Job erfordert Geduld und die Fähigkeit, Langeweile zu ertragen, zwei Charaktereigenschaften, die mir nicht gegeben sind.» Darum arbeitet er inzwischen vor allem als Bartender. «Das Trinkgeldglas im Spot sicherte nicht nur mein Überleben, es erlaubte mir auch den Luxus, wählerisch zu sein.» Und der Alkoholiker sitzt dabei auch an der Quelle des Stoffs, den er braucht.

Als er an einem frühen Morgen total verkatert am Ufer des Anacostia River aufwacht, erinnert er sich schwach, im Vollsuff einen Mord mitbekommen zu haben. Und tatsächlich findet er in der Nähe die Leiche eines jungen Schwarzen, der erschossen worden ist. Anonym verständigt er die Polizei und verschwindet.

Doch der Tod es jungen Burschen lässt ihm keine Ruhe, und er beginnt, dem Fall nachzugehen.

«Das dunkle Herz der Stadt» ist ein hochklassiger Noir-Krimi, bitterbös und beinhart, aber auch immer wieder berührend. Als ob Nick Stefanos noch nicht tief gesunken wäre, führen in die Ermittlungen zusammen mit einem jungen Kollegen in die Niederungen der Pornografie mit Minderjährigen und den Sumpf des Drogenhandels. Dazu erkennt er auch noch, dass er seine Freundin, eine Journalistin, die mit ihm zusammen auch gern zu tief ins Glas guckt, unweigerlich ins Elend treiben wird.

Pelecanos schreibt in einer perfekten Mischung aus Gnadenlosigkeit und Emotionen, Kaltblütigkeit und Empathie. Präzise Beobachtungen, brillante Dialoge, düsterer Humor, Spannung ohne billige Tricks, brutale Gewalt und tiefe Gefühle. Kein Wunder, dass George Pelecanos für viele junge US-Autoren ein grosses Vorbild ist.

Die Wertung



Der Autor

George P. Pelecanos, geboren 1957 in Washington D.C., stammt aus einer Arbeiterfamilie, die aus Griechenland eingewandert war. Er arbeitete in verschiedensten Jobs und studierte Kunst an der University of Maryland, bevor er 1992 seinen ersten Roman veröffentlichte. Von seinen 20 Büchern sind bis 2010 acht bei verschiedenen Verlagen (DuMont, Rotbuch, Rowohlt) auf Deutsch erschienen. Im vergangenen Jahr erschien «Hard Revolution» auf Deutsch im Verlag Ars Vivendi, der jetzt mit «Das dunkle Herz der Stadt» Pelecanos’ dritten Roman von 1995 auf Deutsch veröffentlicht. Seit 2002 arbeitet Pelecanos regelmässig für den TV-Kanal HBO, wo er einer der Hauptautoren für die Kultserie «The Wire» war. 2012/13 arbeitete er Vollzeit für die Serie «Treme», danach für «Bosch», eine Serie nach den Krimis von James Connelly, und für «The Deuce». Für HBO entwickelt er eine Serie um seinen eigenen Helden Derek Strange; die erste Staffel basiert auf «Hard Revolution». In den USA ist nach fünfjähriger Buchpause soeben sein neuster Roman, «The Man Who Came Uptown», erschienen. Pelecanos lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Silver Spring, Maryland, einem Vorort von Washington D.C.

George Pelecanos: «Das dunkle Herz der Stadt» (Original: «Down by the River Where the Dead Men Go», Saint Martins Press, New York 1995). Aus dem Englischen von Karen Witthuhn. Verlag Ars Vivendi, Cadolzburg 2018. 246 S., ca. 30 Fr.

(Tages-Anzeiger)