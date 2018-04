Wohlfühlgrusel

«Die Geschichte der Bienen» war in Deutschland mit 400'000 Exemplaren das meistverkaufte Buch des Jahres 2017. Eine unbekannte norwegische Kinderbuchautorin schlug Dan Brown, Elena Ferrante und andere Auflagen­giganten. In über 30 weiteren Ländern begeisterte sich das Lesepublikum für die herzig-gruselige Geschichte vom ­Bienensterben, dem der grosse Hunger folgt. Inzwischen hat Maja Lunde nachgelegt: «Blå» (Blau), im vergangenen Jahr in Norwegen erschienen, liegt jetzt auf Deutsch vor, in identischer Aufmachung wie der Vorgängerroman, mit fast identischem Titel: «Die Geschichte des Wassers». Und kam auch gleich auf die Bestsellerliste. Ganz willkürlich ist die Serien-Ranschmeisse nicht, hat Lunde doch eine «Klima-Tetralogie» angekündigt, die mit zwei Bänden über Tiere und Saatgut vervollständigt werden soll.

Schwarze Zukunftsvisionen aus ökologischer Sicht laufen gut. Mehr- bis Vielteiler fesseln das Publikum. Das gilt für Kino-Sequels, TV-Serien, sogar für Literatur, diese individualistischste Kunstform, siehe «Harry Potter» oder Elena Ferrante. Die Kombination von beidem wäre also das Erfolgsrezept unserer Tage – aber wann es klappt und wann floppt, bleibt ein Geheimnis.

Süsse Bienen

Dass Maja Lundes Erstling nicht floppte, sondern an der Ladenkasse brummte (und gewiss auch bald an der Kinokasse), beruht auf drei Faktoren. Erstens: die Biene. Sie steht in unserem ­Gefühlshaushalt seit der Maja unserer Kindheit weit oben. Sie ist nützlich und putzig; bringt uns Süsses und ist ein ­Gesellschaftstier mit eigener Tanzsprache. Dass gerade sie bedroht ist durch den agro-industriellen Komplex, durch Schädlinge und den Klimawandel, hat viele aufgeschreckt, lässt sich die komplexe Naturschädigung doch auf einen emotionalen Brenn- und Schmerzpunkt konzentrieren.

Zweitens: die Konstruktion. Lundes Roman spielt auf drei Zeitebenen: Eine segensreiche Erfindung in der Ver­gangenheit führt in der Gegenwart zu entfesseltem Profitstreben und in der Zukunft zur Vernichtung von Insekten, Vögeln und schliesslich der ganzen Nahrungskette. Die Konstruktion ist deterministisch, das Verhängnis nicht mehr aufzuhalten. Das verursacht als dritten und Hauptfaktor das Wohlfühlgruseln, eine spezifisch ökologische Variante des aristotelischen «Furcht und Schrecken».

Ohne Katharsis allerdings. Man empfindet bloss Horror angesichts der kommenden Zeiten und ist moralisch auf der richtigen Seite, der armen sterbenden Bienen, der arbeitslosen Imker und der hungernden Zukunftsmenschheit. So setzt sich Wohlfühlgrusel zusammen. Dass Maja Lunde ihre Story mit schlichtesten Sätzen erzählt und ihr Anliegen in menschelnde Konflikte (mit Vorliebe ­Vater-Sohn) verpackt, sind bestenfalls Zusatzfaktoren; das tun viele andere ­Romane mit Botschaft auch.

Wieder müssen unsere Nachkommen büssen, was wir an der Natur verbrochen haben.

Funktioniert das in Teil zwei der Klima-Tetralogie ebenso gut? Fraglich. Der «Geschichte des Wassers» fehlt das symbolisch-sympathische Kleintier. Wasser ist von anderen Dimensionen, abstrakter auch, und kalt. Dramaturgisch fährt Maja Lunde in der bewährten Erzählspur. Diesmal sind es nur zwei Zeitebenen, Gegenwart und Zukunft. Wieder müssen unsere Nachkommen büssen, was wir an der Natur verbrochen haben.

Zukunft: Die erleben im Jahr 2041 Vater David und Töchterchen Lou in einem Flüchtlingslager in Frankreich. Nach fünf Jahren Dürre ist Mitteleuropa nicht mehr bewohnbar; die Menschen fliehen nach Norden, in die «Wasserländer», die aber ihre Grenzen längst geschlossen haben. David und Lou entdecken ein altes Boot, schleppen es zu einem ausgetrockneten Kanal und hoffen auf Regen. In der Nähe entdecken sie Wasserkanister, die ihre Überlebensfrist ein bisschen verlängern.

Gegenwart: Boot und Kanister stammen von Signe, einer 70-jährigen Umweltaktivistin, die mit ihrem Segelboot Blau von Norwegen nach Frankreich fährt. Im Gepäck: Kanister mit Eis aus einem Gletscher, das eigentlich für die Cocktailgläser reicher Golfstaatler bestimmt war, eine besonders perverse kommerzielle Zweckentfremdung. Ökoterroristin Signe hat die meisten Kanister ins Wasser geworfen und den Rest entführt, um in Frankreich ihrem Jugendfreund Markus unter die Nase zu halten, was er angerichtet hat.

Unterkomplexe Effekthascherei

Die beiden waren mal ein Paar, gerieten aber über die Frage Fortschritt oder Naturerhaltung unrettbar auseinander. In der Mitte des Buches lässt die Autorin beide Standpunkte in einem Streitgespräch aufeinanderprallen. Weil diese Standpunkte tatsächlich unvereinbar sind – hier der Mensch als Naturbeherrscher, dort als Schädling –, wirkt die ­Versöhnung der beiden am Schluss des Buches ebenso schal wie die halbe Hoffnung der Zukunftsbewohner.

So weit die dünne Story, die durch viel Pathos, effektheischende Kurzsätze und rhetorischen Putz auf 480 Seiten gestreckt wird. Man dümpelt durch diesen Roman wie der Segler durch eine nicht endende Flaute. Die Dialektik des Fortschritts, der seine eigenen Voraussetzungen zerstört, wird höchstens angedeutet – wie unendlich differenzierter, vertrackter und also realistischer hat ­Jonathan Franzen die Verhältnisse in «Freiheit» beschrieben! Das Paradox, dass von der Schöpfung aus gesehen der Mensch ein Störenfried ist, dieser Roman aber notgedrungen aus Menschenperspektive geschrieben ist, ist ihm nicht einmal bewusst.

Dass «Die Geschichte des Wassers» keinen literarischen Ansprüchen genügt, muss man ihm nicht zum Vorwurf machen. Es ist ein Botschaftsroman, dazu bestimmt, die Leser für ökologische Zusammenhänge zu sensibilisieren. Diesen Zusammenhängen wird ein unterkomplexes Buch aber nicht gerecht, das sich auf ein übergrosses, aber nutzloses Warnschild reduzieren lässt: Es wird alles ganz furchtbar, und es ist sowieso zu spät. Wohliges Gruseln!

(Tages-Anzeiger)