Zöpfe ab und auf in die Freiheit

Ein Mädchen mit langen Zöpfen sitzt aufgeregt beim Friseur. Heute könnte man von Pippi-Langstrumpf-Zöpfen sprechen, aber das geht bei diesem Friseurbesuch noch nicht, weil das Mädchen auf dem Stuhl erst viele Jahre später Pippi erfinden wird.

Jetzt flackert Panik in den Augen des Friseurs. Soll er es wirklich tun? Aber die junge Kundin befiehlt: «Abschneiden!» Und so fallen schnipp, schnapp die Zöpfe zu Boden, und die 17-jährige Astrid tastet sich ein bisschen unsicher, aber auch stolz durch die neue Bubifrisur.

Eine Frisur, wie sie auf dem Titel einer deutschen Modezeitschrift zu sehen war, die es wundersamerweise bis in die schwedische Provinz von Vimmerby geschafft hat. «Die moderne Frau» stand auf dem Cover, und das Mädchen spürt, dass sie genau das sein will – eine moderne Frau.

Weg vom Kartoffelacker

Welche Kämpfe das in den 20er-Jahren bedeutet hat, sich vom elterlichen Kartoffelacker, den Kirchentanznachmittagen und den Kleinmädchenzöpfen in ein selbstbestimmtes Leben zu stürzen, davon erzählt der Spielfilm «Astrid» über die junge Astrid Lindgren, einer der schönsten Filme dieses Kinojahres.

Aus dem Leben der Schriftstellerin, deren aufregendes Schaffen mit dem Label «Kinderbuchautorin» vollkommen unzureichend bezeichnet ist, könnte man viele Stationen im Kino erzählen. Allein ihre Kriegstagebücher von 1939 bis 1945, die unter dem Titel «Die Menschheit hat den Verstand verloren» erschienen sind, böten reichlich Stoff. Auch wie sie im Männerclub des verrauchten Literaturbetriebs der Nachkriegszeit zur Bestsellerautorin wurde, ist eine Geschichte für sich. Genauso wie ihre schwierige Ehe mit einem Alkoholiker und ihre Arbeit für den schwedischen Geheimdienst in der Abteilung für Briefzensur in den 40er-Jahren.

Die dänische Regisseurin Pernille Fischer Christensen wollte aber nicht von der berühmten Frau Lindgren, sondern vom unbekannten Mädchen Astrid erzählen. Von den Kämpfen ihrer Jugend, die sie zu der Frau und der Schriftstellerin machten, die die ganze Welt kennt.

Christensen, die schon länger zur ersten Reihe des europäischen Autorenfilms gehört – für das Liebesdrama «En Soap» gewann sie bei der Berlinale 2006 den Silbernen Bären –, wollte mit «Astrid» weg von den Klischees. Weg von der Bullerbü-Romantik der alten Lindgren-Verfilmungen, weg vom Bild der verständigen schwedischen Übermutter, das die alte Astrid Lindgren bis zu ihrem Tod im Jahr 2002 verkörperte.

Filmbiografien tut es immer gut, wenn sie sich auf eine Lebensphase konzentrieren, um die Persönlichkeit eines Menschen herauszuarbeiten, anstatt einen Lexikoneintrag zu bebildern. Diese Station ist in «Astrid» ein Erlebnis aus ihrer Spätpubertät. Wie ihre Geschwister muss der Teenager Astrid den Eltern nach der Schule auf dem Hof helfen, den die Familie von der Kirche gepachtet hat. Der Alltag wird von Feld, Vieh und der Religion bestimmt. Sonntags fährt die Familie mit der Kutsche durch den Schnee in die kalte Kirche, sitzt neben den anderen Gemeindemitgliedern auf den harten Holzbänken, die beim kleinsten Mädchenkichern ein ungehöriges Knarzen von sich geben.

Dass Astrid aber nicht fürs Landleben gemacht ist, müssen die strengen Eltern einsehen. In der Schülerzeitung hat ihre Tochter einen Aufsatz mit dem Titel «Das Leben auf unserem Hof» geschrieben, und diesen Text hat der einzige Redaktor der Ortszeitung «Vimmerby Tidning» in die Hände bekommen.

Die Freiheit, mit dem Chef zu schlafen

Dieser Reinhold Blomberg ist die personifizierte Midlifecrisis. Er will sich gerade scheiden lassen und versucht, sein Leben und seine Arbeit wieder in den Griff zu bekommen. Deshalb sucht er eine Redaktionshilfe. Also fragt Blomberg (Henrik Rafaelsen) bei Astrids Eltern um Erlaubnis, und die geben unter der Bedingung nach, dass Astrid nach der Arbeit noch beim Heumachen und Holzeinfahren helfe.

Für Blomberg nimmt sie begeistert Todesanzeigen und Hochzeitsannoncen entgegen, liest Korrektur und darf kleine Reportagen an einem fremdartigen Apparat namens Schreib­maschine verfassen. Was die meisten Zeitungsvolontäre heute wohl als publizistische Vorhölle empfänden, ist für das lebenshungrige Mädchen das Paradies.

«Was bedeutet für dich Zukunft», fragt Blomberg seine fleissige Mitarbeiterin. Aus Astrid platzt es sofort mit leuchtenden Augen heraus: «Freiheit!»

Zu dieser Freiheit gehört für sie auch, dass sie mit ihrem Chef schläft. Astrid, die das Leben kennen lernen möchte, und Blomberg, der sein aktuelles Leben gern vergessen möchte, verlieben sich ineinander. Über ihr erstes erotisches Abenteuer hat Astrid Lindgren erst sehr spät öffentlich gesprochen. Denn die Affäre endet für das Mädchen tragisch: Sie wird zum Entsetzen der Eltern schwanger, von einem noch verheirateten, 30 Jahre älteren Mann.

Das allein hätte im ländlichen Schweden der 20er-Jahre für einen gesellschaftlichen Komplettabsturz gereicht. Aber Astrid entschliesst sich nicht nur dazu, das Kind zu bekommen, sondern auch, auf den dazugehörigen Vater zu verzichten. Sie nimmt ihr Leben selbst in die Hand – die ultimative Provokation.

Der Film folgt Astrid auf ihrem schweren Weg nach Stockholm, wo sie ihren wachsenden Bauch vor der lästernden Heimatgemeinde versteckt. Von dort aus reist sie nach Kopenhagen, wo es das einzige Krankenhaus in Skandinavien gibt, in dem Frauen anonym ein Kind zur Welt bringen können. Nach der Geburt gibt sie ihren Sohn Lasse zu einer dänischen Pflegemutter und absolviert in Stockholm eine Sekretärinnenausbildung, um Geld für ihre kleine Familie zu verdienen. Das Kind sieht sie nur alle paar Monate.

Die schwerste Zeit

Diese Trennung, die sich über drei Jahre zieht, wird zur schwersten Zeit ihres Lebens. Und sie ist der Ursprung für all die einsamen Jungen in ihren Büchern: von Bosse in «Mio, mein Mio» bis zu Lillebror in «Karlsson vom Dach». Sie ist natürlich auch der Ursprung für all die aufmüpfigen, stürmischen Mädchen – von Pippi Langstrumpf bis Ronja Räubertochter.

Gespielt wird Astrid Lindgren im Film von der Schauspielerin Alba August. Das soll in Schweden für Stirnrunzeln gesorgt haben, weil die 25-Jährige aus Dänemark stammt. Aber so, wie sie diese Rolle spielt, mit einem neugierigen Lebenshunger, wie man ihn nur mit 17 haben kann, bleibt wirklich kein Zweifel, dass sie die perfekte Besetzung ist. Ihre Darstellung der Astrid Lindgren macht sie zur grossen Entdeckung dieses Kinojahres. (Süddeutsche Zeitung)