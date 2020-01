Lehrer der Demokratie

Der Philosoph deutet auf seinen Bürotisch und sagt: «Dieses Objekt gilt als gefährlich.» Das alte Möbel aus Eiche steht still da, tut keinen Wank. Zwei, drei Sekunden vergehen. Nichts passiert.

Andreas Sommer hat das Pult auf einem Flohmarkt gekauft. In der deutschen Universität Freiburg sorgte er damit für Aufregung, stellt die Hochschule für ihre Dozenten doch extra geprüfte Tische bereit. Der Schweizer musste versichern, dass er allein an diesem Tisch sitzen, die Uni im Schadensfall nicht verklagen werde. Was ein «Schadensfall» genau sein könnte, muss man sich erst mal vorstellen: Ein dramatisch wegbrechendes Tischbein, worauf die Platte des Tischs auf die Zehen des Professors... etwas in dieser Art.

Der Tisch ist für Sommer ein Beleg für die Mentalitätsdifferenz zwischen dem schweizerischen und dem deutschen Universitätsbetrieb. Zwischen Basel und Freiburg im Breisgau liegt eben mehr als eine Zugfahrt von 40 Minuten.

Der nächste Schritt

In seinem neuen Buch, das nächstes Jahr erscheinen dürfte, nimmt sich Andreas Sommer der wichtigsten politischen Differenz zwischen Deutschland und der Schweiz an. Sommer schreibt an einem Plädoyer für die direkte Demokratie. «Die repräsentative Demokratie funktioniert nicht mehr», sagt der Philosoph. Im 19. Jahrhundert habe die Idee, dass man sich alle paar Jahre einen politischen Vertreter auswähle und danach wieder aus der Politik zurückziehe, noch getaugt. «Es gab klare Milieus und Politiker, die aus diesen Milieus kamen und sich hundertprozentig für sie einsetzten.»

Diese Zeit sei vorbei. Das zeige die Zersplitterung der europäischen Parteienlandschaft generell und der Zerfall der Sozialdemokratie im Speziellen. Der grosse Plan der Aufklärung sieht laut Sommer die direkte Demokratie als nächsten Evolutionsschritt vor. Der Schweizer Professor möchte den Deutschen dabei gern behilflich sein.

In der Schweiz ists Routine, in Deutschland wärs eine Revolution: Unterlagen für eine Sachabstimmung. (Keystone)

Sommer betrachtet den Philosophen, also sich selber, als einen Denker, der aus der Tiefe der Geisteswelt an die Öffentlichkeit tritt und dort radikale Ideen formuliert. «Für die konkrete Umsetzung sind andere verantwortlich.» Während unsichere Schweizer gern ins gestelzte Bühnendeutsch flüchten, redet Sommer jenes unverhohlen helvetisch gefärbte Hochdeutsch, das viele kluge Schweizer pflegen – aus einem stabilen Selbstbewusstsein heraus, wohl aber auch im Bewusstsein, damit Besonnenheit und Ruhe zu signalisieren, eine gewisse Trägheit wissend in Kauf nehmend.

Sommer wurde 1972 in Zofingen als Sohn eines Pfarrers geboren und spezialisierte sich im Studium ausgerechnet auf Friedrich Nietzsche («Gott ist tot»). Seit 2016 hat er an der Uni Freiburg eine Professur, seit ein paar Jahren neben dem Schweizer auch den deutschen Pass, seine Frau ist eine Deutsche. Andreas Sommer ist wohl der renommierteste Nietzsche-Forscher der Gegenwart und in den deutschen Medien bereits regelmässig präsent. Das aus unterschiedlichen Gründen: Mal gehts um philosophische Expertise, mal um zeitgenössische Politik. Letztes Jahr veröffentlichte er ein Buch, in dem er gemeinsam mit dem Schriftsteller Matthias Politycki die Frage auslotet, inwiefern die politische Debatte eine eigenständige Haltung erlaubt.

Das Team von Operation Libero am Tag, als die Selbstbestimmungs-Initiative abgelehnt wurde. (Keystone)

Da und dort habe er seine Begeisterung für das Schweizer System schon durchschimmern lassen, sagt Sommer, der als Auslandschweizer nur national abstimmen kann. Im Gespräch wird schnell klar, wie sehr sich der Philosoph für Abstimmungen begeistern kann, wie stark er einzelne Urnengänge mit seiner Biografie verknüpft. Nach dem EWR-Nein ging Sommer als Student mit einem Trauerflor in den Hörsaal, was ihm heute selbst etwas melodramatisch vorkommt. Der Vollgeldinitiative andererseits konnte Sommer einiges abgewinnen, weil sie ihm «intellektuell überaus interessant» vorgekommen sei. Während des Redens bekommt der Professor tatsächlich rote Ohren.

Nein, für den Schweizer Philosophen gibt es kein besseres Mittel gegen Politikverdruss als die direkte Demokratie. «Wer nur alle vier Jahre abstimmen kann, packt seinen ganzen Frust hinein.» Der Brexit und die Trump-Wahl seien zwei Beispiele dafür. Bei den Deutschen sieht Andreas Sommer die institutionellen Voraussetzungen für die Demokratie gegeben. Auch weil ihr Staat ähnlich wie in der Schweiz aufgebaut sei: Gemeinde, Bundesland, Republik. Psychologisch müsse man jedoch behutsam vorgehen. «Natürlich sollten sie erst etwas trainieren und nicht mit den existenziellen Abstimmungen beginnen. Direkte Demokratie ist auch Übungssache», sagt Sommer und lacht. Er weiss, dass sein Vorhaben anmassend ist. Dass er mit seinem Buch eine ganze Nation belehren will. Selbstverständlich sei er offen für Kritik: «Falls es triftige Vorbehalte gegen die direkte Demokratie gibt, soll man mir die bitte melden. Ich habe bisher keine gefunden.»

Angst vor neuem Hitler

Den Einwand, die Bürger seien zu wenig kompetent für komplexe Sachfragen, kontert Sommer mit einer Anekdote. Er sei einmal für ein Hintergrundgespräch in ein Länderparlament eingeladen worden. Die Parlamentarier hätten die Sitzung kurz verlassen müssen, um an einer Abstimmung teilnehmen zu können. «Als sie zurückkamen, fragte ich, worüber sie eben abgestimmt hatten. Sie hatten keine Ahnung. Sie hatten einfach jenen Knopf gedrückt, den der Fraktionschef empfohlen hatte.» Die Furcht, dass die Deutschen sofort ihrem nächsten Hitler den Weg frei machen würden, ist für Sommer eine absurde Vorstellung – kultiviert in den wichtigen Parteien und Medien. Im Dorf im Breisgau, wo Sommer wohnt, komme seine Idee durchwegs sehr gut an. Das merke er immer wieder, wenn man nach dem Vereinssport – Andreas Sommer spielt Volleyball – auf ein Bier zusammensitze.

Eine grosse Partei interessiert sich allerdings sehr wohl schon heute für Sommers Idee: die Alternative für Deutschland. Als Gastdozent in Karlsruhe war der Schweizer vor einigen Jahren mit Marc Jongen zusammengetroffen. Jongen war damals Assistent von Peter Sloterdijk, heute gehört er zu den Vordenkern der AfD. Jongen attestiert dem heutigen Deutschland ein Zuwenig an «Thymos», an Aggressivität und Wehrhaftigkeit. Seit 2017 sitzt der Philosoph für die AfD im Bundestag. Jongen sei damals sehr interessiert gewesen, erinnert sich Sommer. Man habe mehrere Nachmittage lang miteinander diskutiert. «Dass ich meine Ausführungen wenige Jahre später im Parteiprogramm der AfD abgedruckt sah, war zugegebenermassen etwas unangenehm.» Die rechte Partei fordert «Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild», wirbt auf Plakaten mit Alphörnern und dem Slogan «Direkte Demokratie statt Parteienklüngel».

Der Philosoph mit dem Hammer: Friedrich Nietzsche. (Getty)

Sommer betont, er habe eine andere Auffassung. Im Gegensatz zur AfD sehe er die direkte Demokratie nicht als Instrument, um dem einen «Volkswillen» Geltung zu verschaffen. «Ich bin kein Rousseauist. Ich glaube nicht, dass das Volk eine Stimme hat. Sondern an die Stimmenvielfalt und daran, dass stets aufs Neue Partikularinteressen sich zusammenschliessen, die dann eben gewinnen oder verlieren.» Und Parlamentarier stünden nicht wie von der AfD behauptet in Fundamentalopposition zur Bevölkerung, schliesslich seien sie ja gewählt worden. Auch wenn er in einzelnen Fragen, etwa der Sterbehilfe, schon eine Kluft feststelle zwischen den Wünschen der deutschen Bürger und der weit defensiveren Haltung der Politik.

Auf seinem Forschungsfeld hat Sommer ebenfalls mehr mit den Rechten zu tun, als ihm lieb ist. Denn die AfD hat mittlerweile Nietzsche für sich entdeckt – den Philosophen mit dem Hammer, den Theoretiker der blonden Bestie. Für Jongen war Nietzsche ein «prägendes Lektüreerlebnis», und ein AfD-Abgeordneter fragte schon mal nach, ob die zuständige Kulturbehörde denn genug täte für Nietzsches Erbe. «Man kann Nietzsche als Kämpfer gegen Demokratie und Egalitarismus sehen», gibt Sommer zu. «Man muss nur zugeben, dass auch andere Lesarten möglich sind.» Doch so wichtig Nietzsche sein mag, letztlich bleibt die Auseinandersetzung mit ihm akademisch.

Mächtige Kritiker, heikle Freunde

Ganz anders Sommers nächstes Buch. Mit ihm wird der Schweizer hineinplatzen in die wichtigste Debatte der Bundesrepublik, jene um Zustand und Zukunft der deutschen Demokratie. Andreas Sommer dürfte in die grossen Talkshows geladen werden, viel Platz bekommen in den wichtigsten Feuilletons, Rezensionen zuhauf. Dabei wird der Schweizer auf mächtige Kritiker treffen und sich zugleich von seinen ungebetenen Freunden bei der AfD distanzieren müssen. Im Herbst will er das Manuskript an den Verlag schicken.

Ob er das Dynamit in seinem Text nicht unterschätzt? Andreas Sommer steht in seinem Büro, umgeben von diversen Nietzsche-Bildern, einer Maya-Statue, einer Büste von Napoleon, dem Pult vom Flohmarkt. Es könne durchaus sein, sagt der Philosoph, dass er von der Wirkung seines eigenen Buchs noch überrascht werde.