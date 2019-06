Die Hausapotheke gegen den Zynismus

Aufmerksamkeit und Güte – diese beiden Begriffe kommen einem bei der Lektüre von Zadie Smiths jüngsten Essayband «Freiheiten» immer wieder in den Sinn. Man meint sie im Gesicht der Autorin zu finden, selbst ihre Stimme klingt danach. Zadie Smith ist, seit sie nach dem internationalen Erfolg ihres Debütromans «Zähne zeigen» als Essayistin Profil gewann, so etwas wie das unverwüstliche warme Herz des viel geschmähten Liberalismus: sozial engagiert, ohne einfache Lösungen zu propagieren; international erfolgreich, ohne ihre Herkunft aus kleinen Verhältnissen vergessen zu haben; als Tochter eines Weissen und einer Schwarzen «mixed race» und skeptisch gegenüber jeder Fetischisierung von Identität; passionierte Literatin, aber kein bisschen blasiert.

Der Titel ihres dritten Romans aus dem Jahr 2005, «Von der Schönheit», könnte auch über Zadie Smiths gesamtem Schreiben stehen. Nicht dass sie des Ästhetizismus verdächtig ist, schwelgerisch schreibt oder soziale Verwerfungen ausblendet. Die in «Freiheiten» versammelten Texte, grösstenteils während der Präsidentschaft Barack Obamas für Zeitschriften wie die «New York Review of Books» und den «New Yorker» entstanden, lesen sich wie eine stetige, behutsame Suche nach den zahllosen kleinen Epiphanien des Schönen, die aus der Irritation entstehen. Ihr Stil ist leichtfüssig elegant, ihr Gestus bescheiden und zugewandt. Dank der Übersetzung von Tanja Handels ist das auch in der deutschen Fassung nachvollziehbar.

Smith kann ein Porträt von Jay Z scheinbar kunstlos mit der nüchternen Feststellung beginnen, dass es «schwierig» ist, «sich zu überlegen, was man einen Rapper fragen soll». Um dann zu zeigen, wie wichtig für die soziale Gleichstellung der Schwarzen die Emanzipation von Rap als Kunstform ist. Nebenbei erwähnt sie noch die Kurzgeschichte «Career Move» von Martin Amis, «in der Drehbuchautoren wie arme Poeten in ihren Mansarden darben, während die Lyriker am Pool ausspannen, ihre Verse per Fax ihren Agenten in Los Angeles schicken und mit einem Sonett Millionen verdienen».

Nicht jeder, der Kompetenz performt, ist universalgebildet

Erscheinen ihre Ideen auf den ersten Blick wild, wischen sie auch jeden Zweifel so verschmitzt beiseite, dass man dem Gedankengang trotzdem lachend folgt: «Stellen wir uns folgende Begegnung vor: zwischen Justin Bieber, dem weltweiten Popstar, und Martin Buber, dem längst verstorbenen jüdischen Philosophen. Ja, ja, ich weiss schon. Aber in meinem Kopf sind die beiden dazu bestimmt, sich zu begegnen.»

Zitiert Smith Seneca, dann nur, weil sie beim Abendessen mit Freunden eine «über blossen Neid hinaus ins Existenzielle» reichende «Beklommenheit» darüber verspürt, wie ihre Tischnachbarin von Oper über Malerei und Literatur bis zu französischen Weinen umfassend kulturell kompetent sein kann – während die arme Zadie froh ist, sich in der Literatur halbwegs auszukennen. Nicht jeder, der Kompetenz brillant performt, ist so universalgebildet, wie er sich gibt, möchte man ihr von der anderen Seite des Tisches zuflüstern. Wir paddeln schliesslich alle von Wissensatoll zu Wissensatoll.

Die Sensibilität für diese Problematik durchzieht viele Texte des Bandes, dessen Spektrum vom politischen Kommentar über kulturjournalistische Longreads bis zum klassischen literarischen Essay reicht. Philip Roths Schreiben etwa erscheint in ihrem Licht als ein ständiges Freispielen, Rekombinieren und Neuerschaffen von bisher unaussprechlichen Identitäten. Im Brexit-Tagebuch spricht Smith über die «weisse Arbeiterschicht». Sie benennt mit einem Satz, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen der Arbeiterklasse und der organisierten politischen Linken ist, kommt aber ohne billige Schuldzuweisungen aus: «Die Linke schämt sich fürchterlich für sie.»

Immer wieder reissen einen unerwartete Assoziationen und die daraus entstehenden Einsichten aus diesen Phasen gemütlicher Langeweile.

Nicht immer gelingt der Sprung vom Geplauder zum Gedanken. Manche Passagen haben etwas von einer sehr sympathischen, weil nicht belehrenden Sonntagspredigt. Man sieht einer guten Freundin eher voller Wohlwollen beim begeisterten Erzählen zu, als ihr die ganze Zeit konzentriert zuzuhören. Aber immer wieder reissen einen unerwartete Assoziationen und die daraus entstehenden Einsichten aus diesen Phasen gemütlicher Langeweile.

Die Internetskepsis, die der Autorin in manchen Rezensionen als Ressentiment angekreidet wurde, resultiert aus dem Fokus auf die Komplexität individueller Identität und Persönlichkeit. In «Freiheiten» findet sich zwar ein ziemlich schneidender (aber nicht polemischer!) Text über Mark Zuckerberg und Facebook. Das Thema nimmt über die gesamte Länge des Bandes jedoch nicht viel Raum ein.

Aber es stimmt schon: Immer wieder schimmert ein nostalgischer Blick auf die Neunzigerjahre durch, also die Zeit, als Zadie Smith selbst Teenager und Studentin war und dankbar für die Segnungen des Sozialstaats, ohne die ihre Karriere nicht möglich gewesen wäre. Aber diese Empfindung wird reflektiert und ist nicht zu verwechseln mit «früher war alles besser». Sie verdichtet sich zur schlichten Weigerung, die Idee einer kulturliberalen Welt aufzugeben, in der Freiheit weder zur narzisstischen Show zugerichtet ist, weder nur im Kampfmodus erfahrbar, noch in Widerspruch zu solidarischem Handeln steht.

Gegen das von Facebook vernagelte Denken

Natürlich kann man Smith vorwerfen, dass ihre Wahrnehmung der Diskurse in sozialen Netzwerken einseitig düster ist. Aber sie lehnt nicht den technischen Fortschritt ab, nur die konzerngeführten Plattformstrukturen, die unser Denken prägen – und damit schlimmstenfalls vernageln. So wie wir «durchlässig» werden müssen, um uns von Kunst wirklich berühren zu lassen, müssten auch diese virtuellen Strukturen aufgelöst oder immer wieder von Grund auf neu gestaltet werden.

Ideen, wie das unter den heutigen Bedingungen konkret aussehen könnte, bietet «Freiheiten» nicht. Dafür ist Zadie Smith vielleicht die falsche Ansprechpartnerin. Sie stellt eine Hausapotheke gegen Zynismus bereit. Und das ist ja schon mal ein guter Anfang.

Zadi Smith: Freiheiten. Kiepenheuer & Witsch, 512 Seiten, ca. 37 Franken



(SonntagsZeitung)