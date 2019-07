Eine Polizeichefin packt an

Der erste Satz

Als ich Rudy Mayfield das letzte Mal so nah war, hatte er sich im Truck seines Vaters zu mir rübergelehnt, um meine erst kürzlich gereiften Brüste zu begrabschen.

Das Buch

In einer gefährlichen Situation macht sich Chief Dove Carnahan – ihre Mutter hat sie nach ihrer Lieblingsseife benannt – mehr Sorgen um ihre Bluse als um ihre Sicherheit. Etwa wenn die Polizeichefin eines abgelegenen Countys im US-Bundesstaat Pennsylvania die Leiche eines Mädchens eigenhändig aus einer Erdspalte, in der eine Feuer mottet, birgt.

Mit Chief Carnahan hat die amerikanische Autorin Tawni O’Dell in ihrem Kriminalroman «Wenn Engel brennen» eine erfrischende Hauptfigur geschaffen. Die vor kurzem 50 gewordene Polizistin («Ich komme klar mit meinem Alter, aber alle anderen nicht. Insbesondere Männer.») kümmert sich zupackend und ziemlich pragmatisch um ihre Arbeit. In ihrem «männerdominierten Beruf» hat sie «sämtliche Spielarten von Ablehnung, Sabotage und Schikanen erlebt, die das Y-Chromosom aufzubieten hat. Meistens ist es nicht persönlich gemeint; es wird einfach als normal angesehen. Meine Entrüstung hebe ich mir für die echten Frauenhasser auf.» Und einem Halbwüchsigen, der ihr Kautabak auf die Schuhe rotzt, zerschiesst sie kurzerhand die Reifen seines Motorrads.

Betrachtungen und Erkenntnisse der selbstbewussten Frau ziehen sich durch das ganze Buch, das aber nie zu einem feministischen Traktat wird. In munter sprudelndem Tonfall, stets kurzweilig und mit viel Humor erzählt O’Dell die böse Geschichte aus dem Kaff, das durch seit Jahrzehnten in den alten Kohleabbauschächten brennende Feuer zur Geisterstadt geworden ist. Solche Orte gibt es in Pennsylvania tatsächlich.

Der Tod des Mädchens ist der erste Mord seit langem im County. Seit der Ermordung der Mutter von Dove Carnahan, als die heutige Polizeichefin ein Teenager war. Der neue Fall weckt Erinnerungen an den alten. Und dann taucht auch noch der Mann auf, der wegen des Mordes an Mutter Carnahan 35 Jahre hinter Gittern sass, und stösst wüste Drohungen gegen Dove und ihre Schwester Neely aus, wegen deren Aussagen er verurteilt worden war.

Geschickt verbindet O’Dell das Familienschicksal der Carnahans mit dem Mord an dem Mädchen aus einer zerrütteten Familie. Scharf beobachtend schildert sie mit Empathie und Witz das Leben in einem Provinzstädtchen, beschreibt Säufer und Rednecks, erzählt von Liebe und von Eifersucht, von politischer Kurzsichtigkeit und selbstzerstörerischen Familien, von Schuld und von Gerechtigkeit.

Im Grunde ist «Wenn Engel brennen» ein klassischer «Whodunnit». Wobei hier die Welt nicht plötzlich in Ordnung ist, nachdem der Fall gelöst ist. Was niemand so gut weiss wie Chief Dove Carnahan. Die das Zeug zur Serienheldin hat.

Die Wertung



Die Autorin

Tawni O’Dell, geboren 1964, in Indiana im US-Bundesstaat Pennsylvania, wo sie auch aufwuchs, studierte Journalismus an der Northwestern University in Evanston, Illinois. Sie wollte jedoch nicht Journalistin werden, sondern Schriftstellerin. In 13 Jahren schrieb sie sechs Romane, die unveröffentlicht blieben; sie erhielt mehr als 300 Absagen, bevor ihr erster Roman «Back Roads» im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. TV-Starmoderatorin Oprah Winfrey empfahl den Roman in ihrem Book Club, und das brachte für Tawni O’Dell sofort den Durchbruch. 2018 wurde «Back Roads» von und mit Alex Pettyfer sowie mit Jennifer Morrison und Juliette Lewis verfilmt. Inzwischen hat O’Dell insgesamt sechs Romane veröffentlicht, die in über 40 Ländern erscheinen. «Wenn Engel brennen» ist ihr erster Kriminalroman; ein Folgeroman soll in Arbeit sein. Sie lebte lange in Chicago, bevor sie nach Pennsylvania zurückkehrte, wo sie heute mit ihren beiden Kindern wohnt.

Tawni O’Dell: «Wenn Engel brennen» (Original: «Angels Burning», Gallery Books/Simon & Schuster, New York 2016). Aus dem Englischen von Daisy Dunkel. Ariadne/Argument-Verlag, Hamburg 2019. 352 S., ca. 32 Fr.

