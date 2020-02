Sie liebte Männer, die ihr schadeten

Die einzige Rettung, die Antje Joel in ihrem neuen Buch bietet, ist: davongekommen zu sein. Dieses Entrinnen ohne Subjekt benennt, auf welche Weise die Autorin davongekommen ist: Als misshandeltes, vernichtetes Ich. Als Frau, die sich aufgelöst hat unter der steten Kontrolle eines Mannes und seiner Schläge. In «Prügel. Eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt» erzählt die deutsche Journalistin, wie es war, drei Jahre mit einem gewalttätigen Mann verheiratet gewesen zu sein.

Vielleicht muss man «ganz gewöhnlich» hier zuerst ganz persönlich verstehen. Als jene gewohnte Art des Zusammenlebens, welche die damals knapp 17-jährige Joel von ihrer Mutter und dem Stiefvater mitbekommen hat. Sie hörte zu Hause, dass kein Mann gern «benutzte Ware» kaufte und Sex etwas war, das «Männer wollten». Sie lernte, dass ihr noch unberührter Körper ihr Kapital war und das Risiko gross, an den falschen Mann zu geraten.

«Ich fürchtete mich sehr viel mehr vor dem Fallengelassen-Werden als davor, dass der Mann, wenn ich nicht aufpasste, sich das Eine von mir holte. Das Es-sich-Holen dauerte nur einen Moment. Das Fallengelassen-Werden war für ewig.» Da war der jungen Frau die männliche Sicht bereits eingeschrieben. Die Bereitschaft, in diesem Blick absolut aufzugehen. Und damit verbunden die fatale Abhängigkeit, sich ohne den Mann, auch ohne den prügelnden Mann, nicht mehr denken zu können.

21 Fälle häuslicher Gewalt pro Tag

Daran schliesst die andere Bedeutung des Gewöhnlichen an, die Joel mit dem Buchtitel impliziert. Was unterscheidet ihre Gewaltbeziehung von anderen Beziehungen? Fürchterlich wenig. Das untermauern die Zahlen, die Joel immer wieder zitiert, es sind Statistiken zu häuslicher Gewalt in Deutschland, England, den USA. Die Gewalt ist derart verbreitet, dass die Weltgesundheitsorganisation sie «ein globales Gesundheitsproblem von epidemischem Ausmass» nennt.

Auch in der Schweiz ist Gewalt gegen Frauen in noch bestehenden oder aufgelösten Partnerschaften alltäglich. Im vergangenen Jahr waren gemäss der polizeilichen Kriminalstatistik 7576 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Durchschnittlich waren das rund 21 gemeldete Fälle pro Tag. Fast jede Stunde eine Straftat. Seit Jahren bleiben diese Zahlen ähnlich hoch.

Antje Joel, heute 54 Jahre alt, blickt schreibend auf ihre Jahre des «intimen Terrors» zurück. Sie ist davongekommen. Blieb lange beschädigt. Jetzt will sie mit dem Buch anderen misshandelten Frauen «symbolisch die Hand reichen». Dafür sammelt sie auf dem Weg zurück in die Vergangenheit ihre Gefühle und Verletzungen ein, als würde sie durch die Zimmer eines zerstörten Hauses gehen und mit dem Aufräumen beginnen.

«Ich glaubte, ich hätte die Schläge verdient»

Atemlos folgt man Joel über 330 Seiten hinweg bei dieser Arbeit. Arbeit, bei der sie zu begreifen versucht. Warum sie etwa, wenige Jahre nach der ersten Ehe, mit Anfang zwanzig an einen zweiten gewalttätigen Mann geraten ist. Mit dem sie vierzehn Jahre verheiratet war und vier Kinder zeugte. Warum sie immer wieder zu diesen Männern zurückging. Warum sie so lange bei ihnen blieb. Warum sie die Schuld ständig bei sich suchte. Warum sie sich immer schämte. Warum sie zwar oft um Hilfe bat, aber diese dann auch wieder zurückwies. Warum sie jemanden liebte, der ihr schadete.

Solche Fragen, die Familienangehörige, Freundinnen, Bekannte bei Gewaltbeziehungen verlässlich stellen und hauptsächlich an die Frauen richten, seziert Joel anhand ihrer eigenen Erfahrungen und viel recherchiertem Fachwissen. Es tut weh, was sie erkennt. «Es ist keine Freude, keine Erleichterung, wenn dich der Mann, der dich misshandelt, verlässt. Er hat dein Denken und Fühlen ersetzt durch seines. Er beherrscht deine Realität. Und darum weisst du: Ohne ihn bist du nichts. Darum fühlst du: Du stirbst.»

Man beginnt zu erahnen. Was Macht ist, wenn jemand sie ganz für sich hat. Wie tief Vorstellungen des weiblichen Geschlechts verankert sind, dass man sie für wahrer hält als die eigenen Empfindungen. Wie persönlich und vielleicht sogar individuell eine Gewaltbeziehung sein kann und dennoch dasselbe Muster zeigt wie die anderen: Ein Mann, der sich im Recht sieht, über die Frau zu verfügen. Und eine Frau, die es als ihre Aufgabe versteht, für sein Wohlbefinden zu schauen und dafür viel zu ertragen. Joel schreibt: «Ich war nicht süchtig nach P. Schon gar nicht war ich süchtig nach Schlägen. Ich glaubte, ich hätte die Schläge verdient.» Auch darum blieb sie.

Männer anders bewerten

Joel ist überzeugt, dass misshandelte Frauen sich erst ganz von ihren Schlägern befreien können, wenn sie anfangen, diese Männer anders zu bewerten. Sie umzudeuten. Weg von dem Mann, der gut ist «mit ein paar hässlichen Zügen», hin zu jenem Mann, der sich nicht ändern will und nicht ändern wird. Freiheit ist möglich, wenn die betroffenen Frauen aufhören, den Mann von seinen Taten zu trennen. Das heisst auch, ihn mit aller Kraft dazu zu bringen, die Verantwortung für sein Tun zu übernehmen. Und dabei zu bleiben. Mit Hilfe eines Umfelds, das bereit ist, diesen Kraftakt anzuerkennen und die Sicht der Frau gelten zu lassen.

Zweimal nur beschreibt Joel explizit eine Situation, in der ihr Mann sie verprügelt. Über diese Sätze will man am liebsten hinwegfliegen – vor diesen versucht man zu fliehen wie Joel vor den Fäusten und Tritten ihres Mannes, der ihr ins Treppenhaus folgt und sie beschimpft, während die Türen der Nachbarn verschlossen bleiben. Diese Gewaltszene ist die letzte, die Joel mit ihrem ersten Ehemann P. erlebt. Danach verschwindet er. Die andere Szene, die sie schildert, markiert das erste Mal, dass P. sie «grün und blau» geschlagen hat. Ein paar Wochen darauf zog sie mit ihm zusammen.

Obwohl derart zusammengerafft, bilden die beiden Situationen doch die Grundstruktur von Joels Gewaltbeziehung. Sie sind der Rahmen, und das Bild in diesem Rahmen zeigt immer dasselbe. «Während einer akuten Attacke wusste ich, wie gefährlich P. war. Ich war in einer angemessenen Panik. Oft in Todesangst. Mit der physischen und zeitlichen Distanz schwanden meine Panik und mein Bewusstsein für die Gefahr, in der ich mich befand. Ich begann zu beschönigen.»

Plötzlich ein neues Gefühl

Was bei Joel auf die Befreiung folgte, war ein tiefes Gefühl von Einsamkeit. Verlassenheit. Joel war leer geräumt wie das lyrische Ich in Rilkes «Lied der Witwe»:

Das Schicksal war da und erwarb für ein Nichts

jeden Ausdruck meines Gesichts

bis auf die Art zu gehn.

Das war ein täglicher Ausverkauf

und als ich leer war, gab es mich auf

und liess mich offen stehn.

Aber dann wuchs, über die Jahre, noch ein anderes Gefühl. Joel nennt es «Restwärme», die sie für P. verspürte. Bis sie merkte: «Jene Restwärme war tatsächlich ein Gefühl der Wärme für mich.» Für jene Frau, die sie damals war. Es war ihr Versuch, schreibt Joel, dieser Frau zu geben, was sie dringend brauchte: Verständnis. Sympathie. Mitgefühl.

Antje Joel, die davon überzeugt war, sie sei nicht liebenswürdig und hätte nur jene Liebe verdient, die sie mit Schlägen empfing, entdeckte plötzlich ein Gefühl der Zuneigung. Für sich selbst.

Antje Joel: Prügel. Eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt. Rowohlt 2020. Ca. 15 Fr.