Die schärfste mentale Waffe gegen Corona

Es ist das Wort der Stunde, offenbar die schärfste mentale Waffe der Gesellschaft gegen den unheimlichen Feind, der sie gerade unterwandert. Solidarität wird gepriesen, wie sie sich in der Schweiz gerade zeigt in einer Fülle von Hilfsangeboten, organisiert auf Plattformen und in Social Media, aber auch in Form unspektakulärer Handreichungen in der Nachbarschaft (Handreichung natürlich nicht wörtlich gemeint). Solidarität wiederum wird angemahnt bei den «Uneinsichtigen», die immer noch Party feiern, und sie wird ausgespielt im bösen Spiel der Generationen: Die Jungen sollen jetzt den Alten etwas zurückgeben, die so viel für sie getan haben.

Die Solidarität führen jetzt auch jene im Munde, für die es vorher ein sozialistisches Ekelwort war. Wahrscheinlich werden uns auch Lohnkürzungen und Entlassungen als «solidarisch» verkauft. So kann ein Begriff, der das Gemeinsame betont wie kein zweiter, schnell zum Droh- und Spaltwort werden.

Der Kampf steckt auch in seiner Geschichte. Ursprünglich ist Solidarität ein Begriff aus dem Rechtswesen (Lateinisch: «in solidum deberi», für das Ganze verantwortlich sein), der die Haftung jedes Einzelnen für eine gemeinsame Schuld bezeichnet, heute meint er eher ein Gefühl: das der gemeinsamen Zuständigkeit. Volkstümlich ausgedrückt: Einer für alle, alle für einen.

Solidarität sinkt im Quadrat der Entfernung



Dieses Gefühl ist für Kleingruppen zwar ganz natürlich – die eigene Familie, in traditionellen Gesellschaften auch die Sippe, der Stamm. Für grössere, anonymere Gruppen muss es aber erst geschaffen werden. Solidarität sinkt im Quadrat der Entfernung, könnte man ein mathematisches Gesetz formulieren (auch aktuell schaut ja jedes Land nur für sich); um es auszuhebeln, braucht man eine mächtige Ideologie. Das Christentum war eine solche, und die Solidarität ist heute noch ein zentrales Element der christlichen Soziallehre (wenn auch nicht immer der gelebten kirchlichen Praxis).

Eigentlich Karriere gemacht hat der Begriff mit der Arbeiterbewegung. «Vorwärts und nicht vergessen, / worin unsere Stärke besteht! / Beim Hungern und beim Essen, / vorwärts und nie vergessen: / die Solidarität!», reimte Bertolt Brecht. Solidarität war im 19. Jahrhundert ein Akt der Notwehr: viele Schwache (die Arbeiter) schlossen sich gegen die wenigen Starken (die Fabrikbesitzer) zusammen, um bessere Arbeitsbedingungen, Löhne, Sicherheitsmassnahmen zu erkämpfen.

Als Betriebsräte, Gewerkschaften, politische Parteien setzten die vielen Schwachen schliesslich die Einrichtungen des Sozialstaates durch, der letztlich nichts anderes ist als institutionalisierte Solidarität. Auch Versicherungen sind ein Teil des Solidarprinzips: Man zahlt, auch wenn man nicht betroffen ist, für die Betroffenen, aber auch für den Fall, dass man selbst einmal dazugehört.

Gerade in der Schweiz vertreten mächtige Pressure Groups die Meinung, man müsse rückbauen, der Einzelne könne am besten für sich selbst sorgen.



«Wer sich solidarisch verhält, nimmt im Vertrauen darauf, dass sich der andere in ähnlichen Situationen ebenso verhalten wird, im langfristigen Eigeninteresse Nachteile in Kauf.» So hat es der Philosoph Jürgen Habermas auf den Punkt gebracht.

Entgegen unserer Quadrat-der-Entfernung-Formel haben Solidaritätsbewegungen immer wieder den Blick über die nationalen Grenzen hinaus zu richten versucht; die «Dritte-Welt-Bewegung», die Frauenbewegung sind international. Ältere unter uns (also die aktuellen Risikogruppen) erinnern sich an Demonstrationen unter dem Banner «Hoch die Internationale Solidarität!» zugunsten unterdrückter Völker oder kämpfender Partisanen, aber natürlich auch der eigenen politischen Agenda.

Diese einseitige Politisierung hat den Begriff ins Abseits gerückt, die immer bessere Ausgestaltung des Sozialstaats ihn scheinbar überflüssig gemacht. Gerade in der Schweiz vertreten mächtige Pressure Groups die Meinung, man müsse rückbauen, der Einzelne könne am besten für sich selbst sorgen.

Auch Experten und Behörden haben eine solche Situation noch nie erlebt



Und nun Corona! Die Umwertung der Werte! Die Paradoxie, Nächstenliebe durch (physische) Nächstenferne zu zeigen. Sich fürs Gemeinwohl einzusetzen, indem man zu Hause bleibt. Solidarität heute: Das bedeutet, sich freiwillig an Regeln zu halten, damit sie nicht drakonisch durchgesetzt werden. Bedeutet, auf Gewohntes und Gewünschtes zu verzichten, in der Annahme, dass es nützt und dass die anderen sich genauso verhalten.

Als paradox empfinden viele die Spannung zwischen banalen Details (Händewaschen, Abstand halten) und einer eher abstrakten Wette auf die Zukunft: dass das beabsichtigte Verzögern der Infektionsketten nicht zu einer Verlängerung der Krise führt, die grosse Teile der Wirtschaft nicht mehr verkraften können. Dass also Experten und Behörden wissen, was sie tun – auch sie haben eine solche Situation ja noch nie erlebt.

Heute hat Solidarität viel mit Rücksicht und Verzicht zu tun, aber auch mit Vertrauen. Und das müssen viele in einer Gesellschaft, die sich in den letzten Jahrzehnten rasant individualisiert, kommerzialisiert und «funisiert» hat, erst wieder lernen.