Königin des Apfels

Während in Bern die Magis­traten in Zweierreihen fallen, erneuern sich an der Peripherie des Landes ganz unaufgeregt die angestammten Monarchien. Im Kanton Thurgau zum Beispiel wird dieses Wochenende die neue Apfelkönigin gekrönt. Die Apfelkönigin ist dem ­Thurgau nicht nur Stolz und Galionsfigur, sondern steht auch, vertraglich geregelt freundlich winkend, stets zur Verfügung, wenn ein neuer Kreisel oder eine Coop-Pronto-Kathedrale der festlichen Einweihung zugeführt werden soll. Die Königin der Äpfel ist nicht nur eine Kaiserin der ­Herzen, sondern auch des regionalen Detailhandels.

Der diesjährigen Apfelköniginnenwahl hatten sich über sechzig Ostschweizer Frauen gestellt; sieben von ihnen stehen nun in der Endrunde. Man muss sich den Prozess der alljährlichen Apfelköniginnen-Findung also als einen langwierigen Prozess vorstellen, bei dem es eventuell so zu- und hergeht wie bei der Suche nach dem Dalai Lama im tibetanischen Gjätt.

Alte, vom Bodenseeföhn zerfurchte Thurgauer Lumpenmönche machen sich jedes Jahr auf, um in den entlegensten Dörfern der Ostschweizer Ländereien aus der über Jahrhunderte qua kurzsichtiger Nächstenliebe zu einem regelrechten Bitschgi zusammengeknäuelten Thurgauer DNA die Kandida­tinnen für die Herrschaft über den heimischen Obstbestand hervorzudestillieren.

Die Eingeborenen, Frauen wie Menschen wie Kinder, begrüssen die nun seelenruhig die kantonalen Berufsschulen abgrasenden Mönchsgestalten mit Ehrfurcht, Demut und einem zünftigen Apéro riche. Und, heureka, ein Raunen geht über die Felder, wenn eine Dame aus dem Dorfe dann tatsächlich auserkoren wird und als Pfand des Lokalpatriotismus an den fidelen Mönchszirkus verdingt wird. Und fröhlich klingt es aus Hunderten verknoteter Thurgauer ­Gaumen: Habemus Ursula!

Doch manch ein kritischer Zeitgenosse stellt sich die Frage nach dem Gehalt der Repräsentanz: Ist denn die Thurgauer Apfelkönigin wirklich Vertreterin für alle Äpfel? Sind Gravensteiner, Golden Delicious und Paradiso vor ihr alle tatsächlich gleich? Allein der Name, ­«Apfelkönigin», suggeriert ja bereits, dass das Amt ein Sammelbecken sein muss für allerlei Sorten. Doch vermag denn eine thurgauisch gefärbte Apfelkönigin das Wesen eines südafrikanischen Granny Smith mit derselben fruktosalen Verve zu verteidigen wie jenes eines Amriswiler Boskoop?

Die Apfelkönigin hadert mit demselben Schicksal wie ihr Bruder im Geiste, der aus Funk und Fernsehen bestens bekannte Schweizer Kuttenknecht und Wutbürger Wilhelm Tell. Denn auch bei Tell ist zwar überliefert, dass er seinem bemitleidenswerten Sohnemann einen Apfel hat vom Göx knallen müssen, jedoch nicht, um was für einen Apfel es sich gehandelt haben könnte. Ein Detail, das durchaus von immenser historischer Wichtigkeit ist; schliesslich ist es um ein Vielfaches einfacher, einen riesigen, überzüchteten Jonagold mitten ins Gekern zu treffen, als zum Beispiel ein mickriges, verschrumpeltes Berner-Rosen-Öpfeli.

Man darf konstatieren, sowohl in Sachen Königin der Äpfel als auch in der Causa Tell: Die Frage nach der Glaubwürdigkeit eines jeden helvetischen Mythos steht und fällt mit den Kenntnissen in Obstkunde. (Tages-Anzeiger)