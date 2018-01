Aus welchem Film ist dieser Ausschnitt?

Mit Kultur lässt sich gut angeben – auch wenn man ein Werk oder einen Künstler gar nicht richtig kennt. Wir drehen den Spiess um: Erkennen Sie anhand des Schnipsels, um welchen Text, Film, Song oder welches Kunstwerk es sich handelt?

Die Lösung der letzten Woche: Der kleine Ausschnitt stammt vom Cover des sechsten Studioalbums von David Bowie «Aladdin Sane», das am 13. April 1973 veröffentlicht wurde. Fotografiert wurde das Cover vom Modefotografen Brian Duffy. Die Idee zum legendären Blitz auf dem Gesicht hatte David Bowie selbst, die Träne auf dem Schlüsselbein sei hingegen Duffys Idee gewesen, die Bowie «rather sweet» fand, also ziemlich süss. Der britische Autor Mick McCann ehrte das Cover von «Aladdin Sane» in seiner Kritik zur David-Bowie-Ausstellung in der White Cloth Gallery in Leeds zur «Mona Lisa der Albumcover».

(Tages-Anzeiger)