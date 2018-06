Aus welchem Kunstwerk stammt dieser Ausschnitt?

Mit Kultur lässt sich gut angeben – auch wenn man ein Werk oder einen Künstler gar nicht richtig kennt. Wir drehen den Spiess um: Erkennen Sie anhand des Schnipsels, um welchen Text, Film, Song oder welches Kunstwerk es sich handelt?

Vorschläge bitte unten in der Kommentarspalte eintragen. Um den Rätselspass zu bewahren, schalten wir die Antworten erst in ein paar Tagen online. Die Lösung wird jeweils nach einer Woche mit der neuen Aufgabe zusammen bekannt gegeben.

Die Lösung der letzten Woche: Der Ausschnitt stammt aus dem Videoclip zum Lied «You’re My Heart, You’re My Soul».

Im Gif zu sehen ist Musiker Thomas Anders. Zusammen mit Dieter Bohlen gründete er 1983 das Popmusik-Duo «Modern Talking».

«You’re My Heart, You’re My Soul» war ihre erste Singleauskopplung aus dem ersten Album. Das Lied hielt sich 1985 sechs Wochen an der Chartspitze in Deutschland. Es blieb mit über 8 Millionen verkauften Platten weltweit das erfolgreichste Lied der Band.

Heute gehen Bohlen und Anders getrennte Wege. Die letzte gemeinsame Tournee von «Modern Talking» war 2003. Angebote für ein Comeback lehnte Bohlen ab.

