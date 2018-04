Aus welchem Plattencover stammt dieser Ausschnitt?

Mit Kultur lässt sich gut angeben – auch wenn man ein Werk oder einen Künstler gar nicht richtig kennt. Wir drehen den Spiess um: Erkennen Sie anhand des Schnipsels, um welchen Text, Film, Song oder welches Kunstwerk es sich handelt?

Vorschläge bitte unten in der Kommentarspalte eintragen. Um den Rätselspass zu bewahren, schalten wir die Antworten erst in ein paar Tagen online. Die Lösung wird jeweils nach einer Woche mit der neuen Aufgabe zusammen bekannt gegeben.

Die Lösung der letzten Woche: Der Ausschnitt stammt vom Foto «Cheval» von Sabine Weiss.

Die Schweizer Fotografin ist eine Ikone der «ecole humaniste», in der der Mensch mit seinen Emotionen im Vordergrund steht. Auf dem Bild zu sehen ist in diesem Falle kein Mensch, sondern ein Pferd. Dieses hat Sabine Weiss 1952 bei einem ihrer zahlreichen Streifzüge durch Paris angetroffen. Die gebürtige Walliserin lebt seit 1946 in der französischen Hauptstadt. Die Swiss Photo Academy hat die mittlerweile 93-Jährige im Januar dieses Jahres mit dem Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Foto: Sabine Weiss



