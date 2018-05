Aus welchem Song stammt dieser Ausschnitt?

Mit Kultur lässt sich gut angeben – auch wenn man ein Werk oder einen Künstler gar nicht richtig kennt. Wir drehen den Spiess um: Erkennen Sie anhand des Schnipsels, um welchen Text, Film, Song oder welches Kunstwerk es sich handelt?

Die Lösung der letzten Woche: Der Ausschnitt stammt vom Cover der Platte «Over the Hump» von der Kelly Family.

Das Album erschien 1994 und verhalf der Musikerfamilie zum Durchbruch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Schweiz hielt sich «Over the Hump» über 60 Wochen in den Charts. Weltweit wurde das Album über vier Millionen mal verkauft. Unter anderem ist auf der Platte der Riesenhit «An Angel» zu hören, gesungen von Paddy und Angelo Kelly.

Bild: Kellyshop

Aktuell ist die Kelly Family auf einer Comeback-Tour unterwegs und tritt im Sommer auch in der Schweiz auf, am Stars of Sounds Murten. Gespielt werden selbstverständlich auch Klassiker des Erfolgsalbums «Over the Hump».

