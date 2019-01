Aus welchem «Tim und Struppi»-Band stammt diese Szene?

Das erste Abenteuer des jungen Reporters erschien am 10. Januar 1929 in einer Beilage der Brüsseler Zeitung «Le Vingtième Siècle». Tintin – wie Tim im französischen Original heisst – reiste ins «Land der Sowjets». Es folgten weitere 23 Bände, die von Generationen von Kindern und Jugendlichen verschlungen wurden – Abenteuergeschichten, manchmal mit Fantasy-, manchmal mit Science-Fiction-Touch. Zeichner Hergé verpasste ihnen auch immer wieder einen politischen Anstrich, was die Comics auch für erwachsene Leser immer noch faszinierend macht.

Nun könnten wir Ihr Wissen über die Bände abfragen, wie die Figuren heissen, was sie auszeichnet. Doch das steht alles auf Wikipedia. Stattdessen haben wir einzelne Szenen aus Büchern abgebildet, die es zu identifizieren gilt. Welche stammt aus welchem Band? Zugegeben, das ist schwierig. Aber bei vielen dürften die «Tim und Struppi»-Abenteuer ins Gedächtnis eingebrannt sein, wie andere Highlights aus der Kindheit. Versuchen Sie es also, viel Glück!





(Redaktion Tamedia)