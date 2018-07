Aus welchem Video stammt dieser Ausschnitt?

Mit Kultur lässt sich gut angeben – auch wenn man ein Werk oder einen Künstler gar nicht richtig kennt. Wir drehen den Spiess um: Erkennen Sie anhand des Schnipsels, um welchen Text, Film, Song oder welches Kunstwerk es sich handelt?

Vorschläge bitte unten in der Kommentarspalte eintragen. Um den Rätselspass zu bewahren, schalten wir die Antworten erst in ein paar Tagen online. Die Lösung wird jeweils nach einer Woche mit der neuen Aufgabe zusammen bekannt gegeben.

Die Lösung der letzten Woche: Der Ausschnitt stammt aus dem Plakat « St. Moritz – Engadin» von Willy (Wilhelm Friedrich) Burger (1882–1964). Der Schweizer war Maler, Zeichner, Illustrator und Grafiker. Zu seinen Spezialitäten gehörten Darstellungen von Landschaften. Nach seiner Lehre in Zürich zog es ihn 1908 nach Amerika und Philadelphia. Nach mehreren Jahren in der Ferne kehrte er in die Schweiz zurück, von wo aus er die Alpen, den Mittelmeerraum und Ägypten bereiste – seine Plakatarbeiten spiegeln diese Reisen und sind bis heute beliebt. Seine Werke werden sogar beim Auktionshaus Christie's London versteigert. Meist handelt es sich dabei um Litografien. Eine Auswahl dieser und Burgers Bilder aus Öl auf Leinwand finden Sie hier.

Das Plakat « St. Moritz – Engadin» von Willy Burger, 1912. Bild: Artnet

