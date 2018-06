Aus welchem Videoclip stammt dieser Ausschnitt?

Mit Kultur lässt sich gut angeben – auch wenn man ein Werk oder einen Künstler gar nicht richtig kennt. Wir drehen den Spiess um: Erkennen Sie anhand des Schnipsels, um welchen Text, Film, Song oder welches Kunstwerk es sich handelt?

Die Lösung der letzten Woche: Der Ausschnitt stammt aus dem Gemälde «Der Wanderer über dem Nebelmeer» von Caspar David Friedrich. Er hat es 1818 gemalt. Der deutsche Maler, Zeichner und Grafiker gilt als einer der wichtigsten Künstler der Romantik.

«Der Wanderer über dem Nebelmeer» von Caspar David Friedrich. Bild: Wikimedia Commons

Das Bild zeigt, was Friedrich als einer der ersten gewagt und ausgiebig praktiziert hat: Figuren von hinten zu zeigen, sogenannte «Rückenfiguren» – und das in der Landschaftsmalerei. Und doch: Auch für Friedrichs Werk ist der Wanderer eher ungewöhnlich, da er nicht wie Rückenfiguren in anderen seiner Werke kleiner oder am Rand gemalt sind. Der Wanderer steht mitten im Bild, gross.

Doch genau dadurch ist das Bild zum «Identifikationsbild» geworden. Der Wanderer versperrt nicht etwa das Panorama, sondern der Betrachter lernt ein neues Sehen. Er möchte das sehen, was der Wanderer sieht. Er identifiziert sich mit ihm. Zusammen mit dem Wanderer blickt der Betrachter so auf das Elbsandsteingebirge zwischen Nebelschwaden.

Das Bild gilt bis heute als Inbegriff der Romantik. Zurzeit hängt es in Berlin, für eine Ausstellung zum Thema «Wanderlust». Ende September kehrt es aber wieder dorthin zurück, wo es seit 1970 hing: in die Hamburger Kunsthalle.

(Tages-Anzeiger)