Blut muss fliessen!

Kann jemand, der nachlässig spricht, präzise denken? Für die Schweiz kann man nur hoffen, dass dem so ist. Denn unter der Bundeshauskuppel stapeln sich die schiefen Bilder. «Wir sind bei diesem Geschäft auf der Zielgeraden.» Oder: «Es ist ein positives Signal mit angezogener Handbremse.» Um nur zwei Beispiele aus der eben angelaufenen Session zu nennen.

An mindestens einer Phrase sind die Parlamentarier jedoch unschuldig. Wir werden sie nächste Woche wieder zu hören bekommen, wenn die Grünen ihren ersten Bundesratssitz gewinnen wollen: Es ist das Sprachbild von «Der Nacht der langen Messer». Eine blutige Allegorie, die zum einen auf vormoderne Zeiten verweist, als man politische Konkurrenz noch abstach oder abstechen liess: Erdolchung Cäsars, Niedermetzelung keltischer Aristokraten. Zum anderen und vor allem auf den sogenannten Röhm-Putsch von 1934, bei dem Hitler den SA-Führer Ernst Röhm und dessen Vertraute erschiessen liess. Dieser Komplott ging archaisierend als «Nacht der langen Messer» in die Geschichte ein. Auch in der Schweiz wurde das Sprachbild lange ausschliesslich mit der NS-Zeit verbunden. Die überraschende Wahl von Otto Stich – man beachte den etwas zweifelhaften Wortwitz – im Jahr 1983 gilt dann als Zeitpunkt der Helvetisierung. Wobei es sich um eine Rückwärtsprojektion zu handeln scheint: Der Schweizerischen Mediendatenbank zufolge wird die späte Mehrheitsbeschaffung für den Aussenseiter Stich erst fünfzehn Jahre später, 1999, erstmals als «Nacht der langen Messer» bezeichnet.

Seit der Jahrtausendwende wird die Bezeichnung inflationär und praktisch vor jeder Bundesratswahl benutzt. Dass das ziemlich übertrieben ist, ist offensichtlich. Gemeuchelt wird bei der Abstimmung keiner und abgewählt auch nur selten. Eher wird mal jemand konspirativ unterstützt, der beim Zweier-Ticker eigentlich als zweite Wahl galt. Dass Journalisten gern von der «Nacht der langen Messer» fabulieren, zeugt vor allem von ihrer Sehnsucht nach mehr Drama. Verständlich, denn die Schweizer Politik erlebte in den letzten 25 Jahren exakt zwei dramatische Momente: den Herzinfarkt von Hans-Rudolf Merz und die Abwahl von Christoph Blocher.

Nennen wir jene Zeitspanne vor der Wahl, wenn sich die Parlamentarier nach getaner Arbeit in den Berner Bars versammeln und miteinander plaudern und den einen oder anderen vorgefassten Plan bestätigen oder verwerfen, beim Glas Wein die eine oder andere Repressalie aushecken, was sie tatsächlich ist: der Abend der Heimlifeissen.