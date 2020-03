Das beste Hausmittel gegen Vereinsamung

Seit Tagen ist klar, dass wir unser soziales Verhalten drastisch einschränken müssen. Aber der Mensch ist ein sehr soziales Wesen, und die Einsicht, dass es bald nicht mehr möglich sein soll, rauszugehen, Freunde und Verwandte zu treffen oder im Restaurant zu sitzen, fällt offensichtlich schwer. Gerade ältere und alleinstehende Menschen könnten im ungewollten Hausarrest – wenn er länger anhalten wird – schnell vereinsamen.

Zum Glück ist gegen diese Krankheit bereits das perfekte Gegenmittel erfunden worden: das Telefon. Eben noch schien der Niedergang dieses Kommunikationsgeräts des täglichen Lebens besiegelt. Jüngere Menschen benutzen viel lieber die niederschwelligeren Kommunikations-Apps und scheuen das direkte Gespräch – das ist ihnen zu direkt oder zu intim. Doch in der gegenwärtigen Situation sind es genau diese Eigenschaften des Telefons, die gegenüber anderen Formen der Kommunikation einen wesentlichen Vorteil ausmachen. Beim Messaging interagiert man über Schrift und Pixel. Beim Telefonieren aber kommt man in Kontakt mit einer Stimme, die so viel mehr transportiert als reine Schrift: nämlich Stimmung und Gefühle, man hört den Menschen direkt und nicht nur das, was er sagt. Miteinander zu sprechen stellt Nähe her und ermöglicht echte Begegnung. Auch wenn wir den anderen nicht sehen, können wir ihn spüren und ihm beistehen.

Wenn nun der Lockdown droht, müssen wir uns aktiver umeinander kümmern. Rufen Sie ihre Eltern und Freunde an, fragen Sie, wie es ihnen geht und was sie brauchen, informieren Sie sie über die aktuellen Entwicklungen. Sprechen Sie mit ihren Liebsten, geben Sie ihnen Hoffnung und Zuversicht. Niemand weiss, wie lange «social distancing» angesagt sein wird. Aber wer regelmässig mit seinen Liebsten telefoniert, weiss wenigstens, wie es ihnen dabei geht.