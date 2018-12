Das sind die besten Serien 2018

1. «The Americans» (Netflix)

Nach fünf Jahren ging die Serie mit einem fantastischen Finale zu Ende – eine Seltenheit. Erzählt wird das Leben zweier russischer Spione, die in den 80er-Jahren in Washington stationiert sind. Die beiden sind vom KGB zwangsverheiratet worden, betreiben ein Reisebüro und haben sogar Kinder. Gegen aussen ist es der amerikanische Traum, den sie leben, in Wahrheit sind sie der Albtraum Amerikas. Doch was heisst es überhaupt, Amerikaner zu sein? Auch diese Frage wirft «The Americans» auf. Vielleicht ist das moralische Graugebiet der Grund für den fehlenden kommerziellen Erfolg der Produktion. In Zeiten, wo zwischen Amerika und China ein Kalter Krieg droht, ist die Serie aber unverhofft aktuell. An Spannung ist sie ohnehin nicht zu übertreffen.





2. «The Good Place» (NBC)



Die Sitcom über eine Sünderin im Himmel vereint auf wunderbare Art Slapstick und Philosophie.





3. «Killing Eve» (BBC)



Komödie, Tragödie, Thriller: Diese Serie über eine durchgeknallte Killerin sprengt Genres.





4. «Casa de Papel» (Netflix)



Die erfolgreichste nichtenglischsprachige Netflix-Produktion: Erzählt wird ein kühner Banküberfall.





5. «Counterpart» (Starz)



Was, wenn es jeden von uns zweimal gäbe? Dieser Sci-Fi-Thriller spielt das Szenario durch.





6. «The Terror» (AMC)



Ridley Scott hat aus der Franklin-Expedition in der Arktis eine Horrorserie gemacht.





7. «Babylon Berlin» (ARD)



Tom Tykwers Sittengemälde spielt in Berlin vor der Nazi-Machtergreifung.





8. «The Bodyguard» (Netflix)



Ein Bodyguard zwischen den Fronten von Terroristen, Geheimdienst und Politik. Maximaler Binge-Faktor.





9. «Patrick Melrose» (Teleclub)



Die Serie zeigt die moralische Verkommenheit der britischen Oberschicht – mit einem fantastischen Benedict Cumberbatch.

10. «Atlanta» (FX)



Spleenig, experimentell – und doch nahe am Leben: Die von Tausendsassa Donald Glover entwickelte Serie zeigt, wie das geht.

Einverstanden? Fehlt etwas? Vorschläge bitte unten in den Kommentaren.

