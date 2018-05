Der dritte Deutsche und das Problem mit dem Sex

Das Fraunhofer Institut in München veröffentlichte diese Woche eine Umfrage, wonach jeder dritte Deutsche kein Problem damit hätte, Sex mit einem Roboter zu haben. Nun kann man dieses Resultat auf zweierlei Arten interpretieren: Positivistisch ist dies das mathematisch ideale Resultat, da es perfekt aufgeht: Einer von drei Deutschen hat Sex mit einem Roboter, und die verbliebenen zwei haben einfach Sex miteinander. Andererseits könnte man es auch dahingehend interpretieren, dass der dritte Deutsche überhaupt nur deswegen in erotischen Belangen mit einem Roboter rumschnackseln muss, weil er von den anderen zwei Deutschen als drittes Rad am Bettkasten von jeher nichts abkriegt, Stichwort Incel, Stichwort Einsamkeit, Stichwort Jessas. Wobei Roboter ja gerade dialektisch die Lösung sind für jegliche Existenzängste des Menschen.

«Flight of the Concords», ein Comedyduo aus Neuseeland, schrieb vor ein paar Jahren einen interessanten Roboter-Song. In «The Humans Are Dead» skizziert das Duo einleuchtend die mögliche Dualität einer nahen Maschinenzukunft. Prämisse: Die Roboter haben die Weltherrschaft übernommen, alle Menschen sind tot, wie übrigens auch alle Elefanten. Die negative Auslegung dieser Tatsache: «Es gibt keine Elefanten mehr!» Die positive Auslegung: «Hey, Elefanten sind endlich nicht mehr vom Aussterben bedroht!»

Natürlich haben Flight of the Concords recht: Die Maschine ist ja eigentlich das Endstadium des Kapitalismus. Das ist nur schon deshalb lustig, weil es im Kapitalismus, der ja vom Menschen durch den Menschen und für den Menschen erfunden wurde, nur einen einzigen Faktor gibt, der den Kapitalismus vor der Erfüllung seiner selbst hindert, und das ist, Überraschung: der Mensch. Der Mensch mag Erfinder sein, mag als Roboter-Erschaffer gelten, aber jenseits aller Theorie, im harten Alltag, im Praxistest, da ist der Mensch vor allem eins: ein Kostenfaktor. Mühsam, unberechenbar, wehleidig. Der Mensch ist, machen wir uns nichts vor, ein ewig dummes, produktionshemmendes Stöcklein zwischen den Speichen der Weltmaschine. Und kann also weg. Doch kämen wir denn da hin, wenn es uns nicht mehr gäbe?

Dieses Dilemma beschrieb der Humorist Ephraim Kishon einst in einer sehr schönen Robotergeschichte über eine Getreidemaschine: Diese Maschine ist ein Roboter, der Getreide nicht nur selber sät und wässert und erntet, sondern das gewonnene Getreide schliesslich auch gleich noch selber mahlt, zu Brot verarbeitet – und das Brot auch grad noch selber isst.

Da wird sich auch der dritte Deutsche fragen: Warum soll man sich als Mensch die Mühe machen und Sex mit einem Roboter haben, wenn der Mensch auch einfach zwei Roboter miteinander Sex haben lassen kann? Dialektisch gibt es da nur noch ein Problem: Selbst im Danebenstehen und Nichtstun wäre ein Roboter effizienter als der Mensch. Weswegen wir auch aus dem Müssiggang wegrationalisiert werden werden. Sehen wirs positivistisch: Zwar wird es den Menschen in der Zukunft nicht mehr geben, aber wenigstens müssen wir uns dann keine Gedanken mehr darüber machen. Endlich nicht mehr nicht nur nicht über die Vergangenheit nachdenken, sondern auch nicht über die Zukunft. (Tages-Anzeiger)