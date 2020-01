Deutscher Autor sucht die bessere Welt – und findet Zürich

Sie beschreiben die Kalkbreite-Siedlung als ein Ort, an dem soziale Träume Realität werden. Haben Sie Ihre Bewerbung schon abgeschickt?

(lacht) Nein, nein. Ich habe keine Ambition, aus Hamburg wegzuziehen. Aber die Kalkbreite ist schon ein sehr interessanter Ort. Denn sie bringt Menschen zusammen, die sich in Alter, Herkunft und Milieu zum Teil stark unterscheiden. Menschen, die sich gewöhnlich aus dem Weg gingen. Das ist in modernen Grossstädten ungewöhnlich, weil dort Quartiere häufig sehr homogen sind.

Wie wurden Sie auf die Siedlung aufmerksam?

Während ich für mein Buch recherchierte, habe ich einen Radiobeitrag über die Kalkbreite gehört und fand das Projekt sofort interessant. Ich war ja auf der Suche nach Orten, wo sich Feinde, Gegner, Andersdenkende begegnen. Dafür war ich um die halbe Welt gereist, nach Amerika, Afrika, und ich dachte: Vielleicht ist die Kalkbreite auch so ein Ort. Also fuhr ich nach Zürich, lebte eine Woche in der Siedlung und traf mich mit circa vierzig Bewohnern. Später kam ich für einen kürzeren Besuch nochmals in die Stadt.

Was fiel Ihnen bei den Gesprächen in der Siedlung auf?

Erst mal war ich überrascht, dass das Konzept wirklich zu funktionieren scheint. Dass also wirklich viele Begegnungen zwischen den Bewohnern stattfinden. Dass dort weniger Anonymität zwischen Nachbarn herrscht als in anderen Grossstadthäusern, die ich kenne. Und ich war erstaunt, dass viele dort gar nicht wissen, dass sie eigentlich an einem Experiment teilnehmen. Manche machte erst ich darauf aufmerksam, dass das Vermietungsreglement vorsieht, eine soziale Durchmischung hinzukriegen, die sich an der Demografie der Schweiz orientiert.

Die Leute wollten einfach billig an guter Lage wohnen.

Einige, ja. Wir wissen aus vielen Studien: Menschen bleiben gern unter ihresgleichen. Die Kalkbreite schafft aber die nötigen Anreize, damit sich die Leute dennoch durchmischen – eben gerade weil es sich um relativ günstige Wohnungen an bester Lage handelt. Und wenn die Leute sich erst einmal kennen gelernt haben, läufts ja meist auch prima. Die Kalkbreite schafft ungewöhnliche Freundschaften, im Buch erzähle ich zum Beispiel von einer behinderten Schweizerin, die sich mit einer Geflüchteten aus Afghanistan anfreundet, trotz ihrer anfänglichen Skepsis.

Aber die Siedlung ist gar nicht wirklich durchmischt: Bei Ihrer Recherche fanden Sie etwa keinen einzigen SVP-Sympathisanten. Obwohl die SVP die grösste Schweizer Partei ist.

Ja, die allermeisten in der Siedlung sind wohl tatsächlich links. Aber es wurde ja auch gar nicht versucht, das zu verhindern. Bei den Kriterien, die im Vermietungsreglement aufgelistet sind – Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildung und Einkommen – gelingt die Durchmischung nicht perfekt, aber ziemlich gut. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass die Wohngemeinschaften permanent für eine Homogenisierung sorgen, weil die Leute dort neue Mieter in ihre WG holen, die sie kennen und die ihnen ähneln.

Szene aus dem Dokfilm «Zeit für Utopien», der sich ebenfalls mit der Kalkbreite beschäftigt. Bild: PD

Die Kalkbreite wurde von der rotgrünen Stadt Zürich ermöglicht. Böse Stimmen munkeln, es handle sich hier um eine Art ideologischer Ponyhof.

Diesen Vorwurf kann ich nicht nachvollziehen. So kamen mir die Menschen dort nicht vor. Ich finde es einen interessanten Versuch, die sozialen Segregationsprozesse, die wir in vielen Grossstädten sehen, zu durchbrechen, also eine moderne Stadtplanung zu machen. Wenn man den Markt sich selber überlässt, führt das zu Ghettobildungen, was wiederum zu Vorurteilen, Hass und Gewalt zwischen Arm und Reich, Ausländern und Inländern führt.

Können Sie sich die Stadt der Zukunft nur als linke Stadt vorstellen?

Nein, für mich hat das überhaupt nichts mit rechts oder links zu tun. Dass die Idee in diesem Fall aus dem linken Spektrum kam, ist wahr, aber das muss ja nicht so sein. Wäre ich neugierig, ob ein solches Experiment auch mit politischer Durchmischung klappen könnte? Ja, sehr sogar. Aber noch interessanter fände ich es, zu sehen, ob man es ausweiten kann, von einem Haus auf ein ganzes Stadtviertel oder mehr.