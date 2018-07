Die Schweiz dankt

Liebe Töchter, Söhne, Nachfahren jener Einwanderer, die vor vielen Jahren in die Schweiz kamen, dies ist die Rede an euch, wie sie ein Schweizer Bundesrat, eine Wirtschaftsgrösse oder eine kirchliche Würdenträgerin halten müsste: Danke, dass ihr standhaft bleibt, obwohl euch täglich jemand das Gefühl geben will, dass ihr nicht dazugehört. Danke, dass ihr eure Heimat, unsere Schweiz, liebt, dass ihr sie im Ausland verteidigt und nach innen kritisiert, denn so herum ist es richtig.

Danke, dass ihr nicht ausrastet, wenn man euch ständig mit Kultur, Wurzeln, Tänzen und Teiggebäck verbindet. Entschuldigt, dass ihr an jeder Grillparty eure Abstammungsgeschichte vortragen müsst. Danke, dass ihr keinem dieser Inquisitoren eine Dijonsenftube in den Hintern schiebt. Danke, dass ihr nicht in schallendes Gelächter ausbrecht, wenn jemand sagt: «Du bist genau wie wir», und dies als Kompliment meint. Danke für euren Humor und eure Leichtigkeit, ihr braucht beides öfter, als man es sich vorstellen kann. Danke, dass ihr da seid.

Schön, dass es euch gibt. Wie tapfer ihr euch jeden Tag diesem Müllberg an Menschenverachtung ausgesetzt seht und trotzdem nicht verbittert. Entschuldigt, dass ihr alles besser können müsst als die Heidis und die Peters. Danke für eure Schönheit und Eleganz. Danke, dass wir euch betrachten dürfen. Danke, dass ihr eure Namen acht Millionen Mal buchstabiert, da der Beamte oder die Angestellte vor euch immer wieder den Faden verliert und euch am Ende trotzdem ein E reinwürgt, wo keines hingehört. Danke, dass ihr euch alle Urlaubsgeschichten anhört, sobald der Beamte und die Angestellte begriffen haben, woher ihr «ursprünglich, ich meine ganz ursprünglich, nicht da, wo Sie aufgewachsen sind», kommt – «da war ich mal im Tauchkurs, schöne Korallen, aber schade, dass alle Frauen beschnitten sind».

Danke, dass ihr trotz allem weiter malt, filmt und Literatur schreibt, auch wenn ihr eure Werke unter «Migrantische Kultur der Schweiz: Genuss zwischen Tradition und ­Moderne, mit Musik und ­Börek» vorstellen sollt. Vielen Dank, dass ihr nicht schreit, weil man euch die Schuld gibt für alles, was in diesem Land schiefläuft, sogar die Müllentsorgung. Danke, dass ihr Hautfarbenwitze über euch ergehen lasst, von Menschen, die betonen, dass gerade sie nichts gegen Haut und Farben hätten.

Entschuldigt, dass die Fuss­baller aus euren Reihen den Terroristenstatus verliehen bekommen, nur weil sie keine Hymne singen möchten. Danke, dass ihr nicht sagt: «Die Secondos singen die Hymne deshalb nicht mit, weil man in Secondistan alle Nationalhymnen der Welt achtstimmig furzen lernt.» Entschuldigt, dass selbst eure engsten Freunde plötzlich wünschen, ihr möchtet euch bitte zur Politik eures «Herkunftslandes» äussern und euch damit zwar nicht physisch in einen Deportationszug setzen, aber geistig «zurückschicken». Danke, dass ihr das Vertrauen in die Guten nicht verliert. Dafür möchten wir, die wir diese Erfahrungen nicht machen müssen, euch von ganzem Herzen danken.

Güzin Kar (Tages-Anzeiger)