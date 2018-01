«Die Schweizer Kultur ist Teil der Weltkultur»

Schnell ist er, der neue Direktor der Pro Helvetia: Die traditionelle 100-Tage-Bilanz zieht er nach nur 91 Tagen, zudem in einem gutschweizerischen Doppelschlag in Zürich (morgens) und Lausanne (nachmittags). Sie fällt ihm leicht – und überaus positiv aus: Er ist nach diesen 91 Tagen «noch weit mehr fasziniert» von der Kulturstiftung, ihrer Qualität und ihren Leistungen. Pro Helvetia sei «in einem sehr, sehr guten Zustand», befand er bei einem Mediengespräch.

Pro Helvetia werde ihren vier verschiedenen Aufgaben in hohem Masse gerecht: Schweizer Kultur im Ausland zu präsentieren, innerhalb der Schweizer Regionen zu vermitteln, den Nachwuchs zur Exzellenz zu führen und ein- gereichte Gesuche zur Werk- und Projektförderung zu prüfen. Beim letzten Punkt werde man jetzt allerdings strenger vorgehen, hatte Bischof bereits in einem Interview der «NZZ am Sonntag» angekündigt.

Konkretisieren wollte er das im Gespräch nicht, die Richtung ist aber klar: Die Ablehnungsquote bei Gesuchen (jetzt knapp über 50 Prozent) wird steigen. Die Mittel – das Jahresbudget der Stiftung beträgt 42 Millionen Franken – steigen nicht so schnell wie die Zahl der Kulturschaffenden. Weniger Streuung, mehr Konzentration. «Laufbahnbegleitung» heisst für Bischof die Devise. Das sei letztlich im Interesse der Künstler (jedenfalls der, die gefördert werden): Statt sich von Projektantrag zu Projektantrag hangeln zu müssen, sollen sie ihre Arbeit mit längerem Atem planen können.

Dass es vielen Künstlern finanziell schlecht geht, ist ihm schmerzlich bewusst; im Theaterbereich, aus dem er selbst kommt, werden teilweise «extrem niedrige Gagen» gezahlt; in der Kunst profitieren Künstler oft überhaupt nicht von den Ausstellungen, selbst in renommierten Häusern. Das kann die Pro Helvetia natürlich nicht alles ausgleichen. Aber sie kann intelligenter fördern. Zum Beispiel einsehen, dass eine schon ältere Malerin mit kleinen Kindern über einen zugesprochenen Atelieraufenthalt nicht begeistert ist.

Ohne Scheuklappen

Ein heisses – oder wenigstens hitziges – Thema ist das Verhältnis zur Wirtschaft. Philippe Bischof geht es offensiv und ohne ideologische Scheuklappen an. «Kultur spielt in Märkten», und kluge Kulturförderung erleichtert den Zugang zu ihnen. Deshalb verstärkt die Pro Helvetia die Übersetzung von Literatur, die so neue Märkte finden kann – im Inland wie international. Denn «die Schweizer Kultur ist Teil der Weltkultur», aber damit sie als solche wahrgenommen wird, braucht es eben öffentliche Gelder. Umgekehrt scheut sich Bischof auch nicht, zu erklären, dass für ihn kommerznahe Sparten wie Computerspiele ebenfalls zur Kultur gehören und förderungswürdig sind – wenn die Qualität stimmt.

Auch eine sehr gut aufgestellte Pro Helvetia kann immer noch besser werden. So ist ihm der Anteil von Künstlerinnen zu niedrig (eine Quote lehnt Philippe Bischof aber vehement ab), ebenso der von «Nicht-Eingeborenen». Ändern lässt sich das nicht mit einem Federstrich, sondern nur im alltäglichen Klein-Klein – dem allerdings ein verändertes Bewusstsein vorangehen muss. Eine grosse, ferne Aufgabe steht ausserdem an: die Vorbereitung der nächsten Kulturbotschaft 2021 bis 2024.

(Tages-Anzeiger)