Feindselige Bänkli

Neulich war ich in einem lustigen kleinen Kaff in der Ostschweiz zugange und wunderte mich über ein Bänkli. Ich wartete auf das Postauto. Ich wartete auf einer kreisrunden, um eine Kastanie geschwungenen Sitzbank höckelnd, und ich war zufrieden. Zufrieden, wenn auch ein wenig in die zügige Januar-Bise hineinfrierend, aber dennoch ländlich behütet; eingebettet in dieses seltsam vertraute soziale Futteral der unsichtbaren und wahrscheinlich hinter den gezogenen Stube-Vorhängen hervor­lugenden Dorfbevölkerung. Ich wunderte mich, denn eine so einladend bequeme Sitzbank hatte ich schon länger nicht mehr angetroffen. Man konnte dort einfach liegen und warten, bis der Bus kommt – oder bis man von den Eingeborenen gelyncht wird. Kurz: Hier war ich Mensch, hier durft’ ich warten.

In Städten, überhaupt im urbanen Raum, gibt es einladende Sitzgelegenheiten irgendwie nicht mehr. Man kann es in eigentlich allen Schweizer Städten beobachten: In Bahnhöfen (die ja gar keine Bahnhöfe mehr sind, sondern als Bahnhöfe getarnte Einkaufszentren) sind bis auf ein paar wenig verbliebene Bänkli an den Gleisen die meisten öffentlich zugänglichen Sitzgelegenheiten hinfort. Kompensiert werden diese Bänkli dann meist durch die Bestuhlung von Cafés oder ­Imbissbuden. Will heissen: Wo man bisher noch gratis den semiöffentlichen Bahnhofsraum «be-sitzen» durfte, muss man sich nun seine physische Anwesenheit durch ein Kafi Crème «er-konsumieren». Man zahlt also plötzlich Eintritt für das Benutzen von öffentlichem Raum. Wer es sich nicht leisten kann, oder keinen Kaffee verträgt, muss draussen bleiben.

Nun gibt es in der Schweiz auch jenseits der Bahnhöfe immer mehr öffentliche Sitzgelegenheiten, die so konzipiert sind, dass sie möglichst wenig einladend daherkommen und das ausgiebige Fläzen oder (Herr im Himmel!) gar das horizontale Ausruhen verunmöglichen. Abgeschrägte Bänke, abgetrennte Sitzschalen, Steh-Bänkli.

Es ist ein bisschen wie bei der Tauben-Prophylaxe auf Dächern: überall Zacken und Kanten. Dass man noch keine Selbstschussanlagen installiert hat, um der Plage des elenden Verschnauf-Pöbels Herr zu werden, ist eigentlich eine Über­raschung.

Im angelsächsischen Raum hat diese Architektur einen Namen: «Hostile Architecture», auf Deutsch: feindselige Architektur. Diese hat den Zweck, wie eine Art Stuhl gewordene soziale Goretex-Schicht, gegen jegliche Menschlichkeit abweisend zu wirken. Bottom Line: Der ruhende Mensch hat im öffentlichen Raum nichts zu suchen. In Grossstädten wie London, Paris, Chicago gehört feindselige Architektur zum Stadtbild und ist eine längst bekannte urbanmöblierte Nebenwirkung des sozialen Gefälles.

In der Schweiz ist dieses Gefälle natürlich noch nicht so ausgeprägt, weder auf dem Volg-Lädeli-Land noch in der Supermarkt-Bahnhof-Stadt. Aber die generelle mentale Stossrichtung ist auch hier relativ klar: Geschlafen wird nicht! Wer schläft, der kauft nicht, und der sich ausruhende, nicht konsumierende ÖV-Rentner im öffentlichen Raum ist so oder so nur die Vorstufe zur marodierenden Obdachlosengang.

In Grossbritannien und in den Vereinigten Staaten hat sich in den letzten Monaten eine rege Diskussion um die Vertretbarkeit von Anti-Obdachlosen-Architektur im öffentlichen Raum entwickelt. Dabei gäbe es ja eine sehr effektive Art von Anti-Obdachlosen-Architektur: bezahlbaren Wohnraum. (Tages-Anzeiger)