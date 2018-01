Genie und Kleingeist

Dieter Wedel, den mehrere Schauspielerinnen, darunter die Schweizerin Esther Gemsch, des Übergriffs bis hin zur Vergewaltigung bezichtigen, liess, als die Vorwürfe publik wurden, über seinen Anwalt ausrichten: «Unser Mandant bedauert, dass er im Rahmen seiner langjährigen Tätigkeit als Produzent und Regisseur Schauspielerinnen und Schauspieler insbesondere am Set manchmal überharter, wohl auch verletzender Kritik ausgesetzt hat. Einen Zusammenhang mit den ihm unterstellten Übergriffen gab es dabei nie.»

Was vermutlich als Beschwichtigung gemeint war, löst bei mir Unbehagen aus. Weshalb gilt überharte bis verletzende Kritik am Set als unangenehm, aber tolerierbar? Und ist es nicht genau diese Grundhaltung, die übergriffiges Verhalten nicht nur ermöglicht, sondern schützt? Ich habe früh, noch bevor ich selbst anfing, Filme zu machen, gesagt bekommen, dass gute Regisseure immer menschlich fragwürdig seien. Ein netter Mensch bringe es im Film nicht weit, hiess es, insbesondere wenn er der Chef sei. Warum, das konnte keiner so richtig erklären. Es war halt so. Vielleicht, weil Kunst und Leiden schon immer zusammengedacht wurden. Der grosse Zampano leidet an der Alltäglichkeit seiner Umgebung, die, wenn sie schon nicht die Erhabenheit seines Genies erreichen kann, dieses doch bitte durch unbedingte Befehlstreue anerkennen soll.

Der Dirigent, der ausrastet, der Choreograf, der die Ballerina züchtigt, der Autorenfilmer, der nur denken kann, wenn die eine Hand raucht und die andere in einer Muschi fummelt – sie alle zeichnen das Bild des grossen Mannes, dessen Körper viel zu klein ist für das riesige Talent, das er beherbergt, sodass er es freibomben muss, indem er die Umgebung zusammenbrüllt oder betatscht. Die Bewunderung ist solchen Figuren gewiss, gilt doch der unzähmbare Künstler als ideale Variante von Männlichkeit, der unnachgiebige Schleifstein, der andere poliert und formt. Jeder Lehrer oder Arzt, der ein solches Verhalten an den Tag legt, müsste um seinen Job bangen. Aber Ärzte und Lehrer sind ja uncool, nur wenig menschlicher (und männlicher) als Beamte, und Männlichkeit verirrt sich nun einmal nicht in Jobs hinterm Pult. Dieter Wedel war als Gastdozent bei uns auf der Filmakademie. Wir lauschten seinen frauen- und schauspielerfeindlichen Ausführungen halb fasziniert, halb angewidert.

Er war der Inbegriff des führungsstarken Regisseurs. Inzwischen weiss ich es besser. Schauspielerinnen und Schauspieler sind ganz normale Menschen. Man kann mit ihnen reden und ihnen sagen, wie man sich eine Szene vorstellt, und sich anhören, was sie dazu zu sagen haben. Das ist kein gruppendynamisches Namentanzen, das ist kreative Arbeit. Natürlich herrscht auf einem Filmset ein solch hoher Druck, dass der Ton schon mal härter wird. Doch selbst unpopuläre Entscheidungen kann man per klarer Ansage durchsetzen. Ich selbst diskutiere am Set nicht gern, und das Team schätzt es, wenn die Regie einen Plan hat. Wenn man sich aber nur dadurch Gehör verschaffen kann, dass man Leute vor oder hinter der Kamera beschimpfen und erniedrigen muss, ist man selbst der Kleingeist, der sich grösser gibt, als er ist.

Glücklicherweise zeigt die jüngere Generation von Regisseuren und Regisseurinnen, dass man kein menschliches Wrack sein muss, um künstlerisch zu brillieren. Wenn wir die Bedingungen für Frauen auf dem Filmset verbessern wollen, müssen wir als Erstes Abschied nehmen von der Vorstellung vom grossen Künstler und dessen Männlichkeit, die keine Begrenzung duldet.



(Tages-Anzeiger)