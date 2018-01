Ikea, wir lieben dich, aber du machst uns fertig

Wenn man schon mal da ist

ER nennt sie Idiotentasche: das gelbe Ding, das er sich beim Eingang von einem riesigen Taschenhaufen klauben und umhängen muss. Auf dass SIE im Laufe der nächsten anderthalb Stunden bzw. 3,5 Kilometer (so viel, haben Studien ergeben, legt der durchschnittliche Ikea-Kunde bei seinem Parcours zurück) selbige füllen kann. Nota bene mit Dingen, auf die man in SEINEN Augen gut verzichten könnte: Servietten in diversen Farben und Mustern, Teelichter, Küchenverschlussklemmen, ein Dekokissen. Dann natürlich Duftkerzen, die kann SIE immer brauchen, ein neues Set Bettwäsche, zwei, drei Schneidbretter. Und das passende Messerset. Samt Messerblock. Je schwerer die Idiotentasche, desto verzweifelter SEIN Gesichtsausdruck, man wollte ja eigentlich nur ein TV-Möbel kaufen und raus, ja, stimmt schon, aber wenn man jetzt schon mal da ist. Zum Glück versöhnt IHN am Schluss der 1-Franken-Hotdog (bzw. deren fünf) mit der Tatsache, dass SIE zwar kein passendes Möbel gefunden, aber trotzdem 127 Franken und 45 Rappen bezahlt hat.

Paulina Szczesniak

Korvbröd, du Hund

Die Ernährungslage ist prekär, von Anfang an. Unsauber gefrühstückt, getrödelt, Anfahrt unterschätzt. Viel Eile, wenig Kalorien. Schlecht. Trotzdem rein ins Möbelhaus jetzt. Eigentlich ja mehr «Fabrik» als «Haus», aber egal. Vorbei an: Badezimmer, Kinderzimmer, Bürozimmer. Da, ein Knurren. Vorbei an: Betten, Stühlen, Lampen. Hunger! Nochmals eine Runde, uff. Alles so bunt hier ... und irgendwie flirrend. Der Essensstand, endlich. Da steht: «Korvbröd». Was soll das heissen? Ach ja, dieser Hotdog. Tatsächlich superbillig. Viel zu billig. Vor das geistige Auge schiebt sich ein Tableau: Irr tanzende Kühe, denen die Zunge raushängt (sorry PR-Abteilung von Ikea, es liegt wirklich nur an mir). Fluchtartig das «Möbelhaus» verlassen, sofortige Suche nach einem Kiosk. Nein, ich habe noch immer keinen Ikea-Hotdog gegessen. Aber der Moment wird kommen, bestimmt.

Linus Schöpfer

Billy Forever Bei einem Literaturredaktor sammeln sich mit der Zeit einige Bücher an. Bei mir sind es ungefähr 7000. Die brauchen Regale, und da gabs für mich seit je nur eines: Billy. Konkurrenzlos in der Kombination von Preis, Fassungsvermögen und einfachem Aufbau (Billys montiere ich blind). Seit meiner ersten Studentenbude habe ich die Dinger gekauft, immer weiss, erst 90er und 60er – beide werden heute nicht mehr hergestellt –, später 80er- und 40er. Entgegen ihrem Ruf sind sie auch haltbar, wenn man sie nicht allzu oft auseinandernimmt, umzieht und wieder zusammensetzt. Und je mehr man aneinanderreiht, desto stabiler werden sie: ineinander verschraubt und, wenn nötig, auch in der Wand fixiert; oft reicht auch ein untergelegtes Stück Pappe. Umgefallen ist mir jedenfalls noch nie eins. Mit allen Varianten, also auch den alten Modellen, kann man jede beliebige Wandbreite ausfüllen (rechnen Sie es nach: 40+60+80+90, jeweils mal x). Bei mir stehen zusammengerechnet 30 Billys auf drei Etagen. Inzwischen unverrückbar. Wahrscheinlich werden sie mich überleben. Martin Ebel

Sei ein Snob!

Helmer war eine Enttäuschung. Und was für eine. Helmer ist dieses schmale Rollwägeli mit den vielen Schubladen. Früher war es glänzend. Jetzt nicht mehr. Das schmälert die Wirkung von Helmer beträchtlich, er sieht neuerdings sehr matt und blass aus und macht nur noch halb so viel her. Das ist das eine Problem. Das andere, weitaus schwerwiegendere: dass man Helmer jetzt falten muss. Helmer braucht kaum noch eine Schraube, da wird mittels Biegen alles ineinander verzahnt, und das funktioniert einwandfrei und ist zweifellos eine grandiose Leistung der Ingenieurskunst und auch ressourcensparend und so, aber es ist total spassbefreit. Bei Ikea gehts doch um die Herausforderung! Um den Thrill! Ums Grübeln und Fluchen und das ratlose Anstarren von übrig gebliebenen Dübeln! Es geht um Ich gegen die Anleitung! Darum, das verdammte Ding in der Hälfte wieder auseinandernehmen zu müssen, weil man schlauer sein wollte und einen Zwischenschritt übersprang. Ikea lehrt einen Demut und Geduld und Disziplin, und ein Erfolgserlebnis gibt es erst noch gratis dazu. Ikebana-Helmer bringt einen um all das. Ich mag ihn nicht, den Simpel.

Bettina Weber

Pudding aus Spanholz

Die legendäre fehlende Schraube? Schön wärs, wenn eine solche Banalität mein Problem gewesen wäre, als ich mit schwieligen Händen mit der Montage des Kleiderschranks fertig war. Das Teil war schräg, wenn man es antippte, kippte es bedrohlich hin und her wie ein gigantischer Pudding aus Spanholz. Erinnerungen an das Schulfach «Werken» kamen hoch. Meine schwangere Frau liess sich nichts anmerken, aber ihr Gesichtsausdruck war derselbe wie jener des Primarlehrers, der mich einen Raupenkasten immer wieder von neuem schmirgeln und zusammenschrauben liess. Danach hatte ich jahrelang ein persönliches Unwort: Bündig. Bündig! Ist das ein Helvetismus? Es klingt jedenfalls nach pingelig und klein und vor allem nach dem Gegenteil des Schranks, der da vor mir stand. Weil ich das Modell mit Spiegel gekauft hatte, sah es besonders verunglückt aus. Ausserdem schloss die Türe nicht richtig, was den Blick auf das deprimierende Kleiderchaos im Innern ermöglichte. Der Ikea-Designer, der den Schrank Pax taufte, muss ein Zyniker gewesen sein.

Philippe Zweifel

Schmach im Linienbus

Ikea, das ist Regen, es regnet bei jedem Besuch. In Schlieren ist es schon nass, nachher wirds nicht besser im Bus 303 Richtung Killwangen, Halt bei «Spreitenbach, Ikea». Zurück auch wieder im Bus, muss man ein bisschen an der Haltestelle warten, neben einem der Karton mit der kompakt verpackten Kommode auf sehr nassem Boden. Das Einsteigen – schwierig, die Verpackung ist auf einmal recht pappig geworden, vor allem an der Unterseite, und was lugt da nun raus, ist das die Hartfaser-Rückwand? Endlich Schlieren, wieder aussteigen, die Türen öffnen sich wie ein Portal, gehen aber recht schnell auch wieder zu, und der Karton bleibt dazwischen eingeklemmt, die eine Hälfte im Bus, die andere in Freiheit, wo sich die Schubladenschienen über die Bordkante ergiessen. Bei Ikea gibts eben alles, was einem grad noch gefehlt hat. Und der Idiot, der im Bus zum Möbelhaus fährt, müsste sich nicht wundern, dass das, was erschwinglich erscheint für alle, für den Einzelnen nur Qual ist und allergrösste Scham.

Pascal Blum

Süsse Träume auf der Falltür

Einmal sausten meine Freundin und ich mitten in der Nacht in die Tiefe. Jemand von uns musste sich im Schlaf etwas ruckhaft gedreht haben, der Lattenrost war folglich von den beiden Auflageleisten am Bettrahmen gerutscht. Schon wieder. Ich hatte es ein Jahr zuvor gekauft: Malm, 140x200 Zentimeter, Birkenfurnier und Spanplatten. Mein erstes, selbst erworbenes Bett für die erste Wohngemeinschaft. Die Freude hielt bis zum ersten WG-Fest. Zu fünft hatten wir es uns mit Rotwein auf dem Malm gemütlich gemacht. Das war zu viel für die gekanteten Bleche, auf denen der Rost auflag. Ich versuchte danach, die beiden Leisten wieder ins Waagrechte zu biegen. Das gelang nur bedingt, regelmässig sackte ich mit Rost und Matratze ab. Wirklich gut schlief ich nicht mehr – wer kann sich schon auf einer Falltür entspannen? Nicht einmal Basteln half. Die beiden Kanthölzer, die ich anstelle der Bleche montierte, verzogen gleich den ganzen Bettrahmen. Schliesslich flog mein Malm an einem Samstag in hohem Bogen auf den Sperrmüllhaufen im Recyclinghof Hagenholz. Es war so wohl am besten. Auch für meine Beziehung.

Simon Knopf

Schnelle Entsorgung

Wenn man «nichts» kauft in der Ikea, also Rechaud-Kerzlein und so, dann kostet das immer plusminus 100 Franken. An jenem Samstag brauchten wir eigentlich nichts, jedenfalls nichts Grosses, aber mehr, als wir mit Ikea-Säcken im ÖV hätten transportieren können. Wir mieteten einen Kombi – ein komplett neues Einkaufsgefühl! Endlich entspannt, endlich ohne Platzprobleme. Bis wir kurz nach Ladenschluss mit unserem «Etwas» vor dem Mietauto standen. Wir konnten es drehen und wenden, wie wir wollten: Der Platz reichte hinten und vorne nicht. Wir verloren die Nerven, spielten mit dem Gedanken, einen Teil der Einkäufe im Parkhaus auszusetzen wie andere ihre Hunde an der Autobahn – bis sich plötzlich auf wunderbare Weise alles fügte. Wir quetschten uns auf unsere Sitze, legten erleichtert den Rückwärtsgang ein und konnten dann live miterleben, wie es tönt, wenn Pneus auf ein Ikea-«Nichts» aus Glas, Holz und Plastik treffen.

Denise Jeitziner

Date mit Ikea

Reisen hin zur nächsten Ikea-Filiale verhageln mir in der Regel die Laune. Immerhin gibt es ein popmusikalisches Date mit dem Möbelhaus, das mich immer wieder beglückt. 1997 war es, als die schlaumeierische US-Band Pavement das ausgelassene und schön verzerrte Lied mit dem Titel «Date w/ Ikea» veröffentlichten. Wie so oft in ihren Songs bleiben die Zeilen, die hier vom Gitarristen Scott Kannenberg gesungen werden, kryptisch. Doch das Schöne an Popsongs ist ja, dass man selbst kaum verständliche Wortfetzen für seine Zwecke zurechtbiegen kann. Denn einen imaginären Raketenwerfer, der im Text auftaucht, wünscht man sich als verzweifelter Ikea-Kunde bei den zeitraubenden Dates in den Möbelhallen ja zuweilen schon herbei.

Benedikt Sartorius



(Tages-Anzeiger)