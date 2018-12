Ist das der schlimmste Weihnachtssong überhaupt?

Natürlich ist die Besinnlichkeit verlogen. Das familiäre Zusammenkommen forciert und geplant, das Gegenteil einer spontanen Party. Aber das sind Geburtstagsfeste auch, und spätestens wenn man Kinder hat, ergibt Weihnachten wieder Sinn. Die Kleinen freuen sich halt ob Christbaum und Geschenken – und was gibts Heilsameres als ein glückliches Kind. Konsumterror? Nun, der Black Friday hat Weihnachten da längst den Rang abgelaufen. Also her mit den Zimtsternen und «Last Christmas».

Dennoch: Irgendwo muss es eine Kitschgrenze geben, sonst fühlt man sich für dumm verkauft. Und diese Grenze wurde nun überschritten. Die Rede ist vom Song «Sone Momänt» von Härz, einer singenden Mami-Truppe.

Das Lied untermalt den neusten Coop-Werbeclip, einer dieser Überheiztes-Wohnzimmer-Weihnachtsspots. Rauf und runter wird er am Fernsehen gespielt, man kann ihm nicht entkommen. So haben es die sechs Frauen zu etwas Ruhm gebracht und auch einen eigenen Videoclip erhalten. Allerdings stand kaum Budget zur Verfügung, nicht einmal für Kunstschnee hats gereicht. Die Sängerinnen müssen sich in einer Interio-Wohnung anschwofen, wo das Licht zwar runtergedimmt wurde, aber trotzdem eine antiseptische Atmosphäre herrscht. Das tut ihrer guten Laune keinen Abbruch, mit den Lippen leicht zeitverzögert zum Playbacktrack singen sie voller Inbrunst: «So en Momänt, halt en fescht, bald isch die Ziit wieder da, wenn es Grund zum Troime git, dänn isch es so wiit …»

Man kennt diese klebrige Rührseligkeit von den Schwiizergoofe-Liedern, die auch von der Musikproduktionsfirma Hitmill stammen. Ihr kann man keinen Vorwurf machen, sie produzieren, was Geld verspricht. Take the money and run. Doch wer hört so was? Klar, die zwangsbeglückten TV-Zuschauer. Aber das Stück stürmt auch die iTunes-Charts, liegt derzeit auf Platz zwei. Es gibt also Menschen, die dafür bezahlen!

«Wow, echte Schwiizer Ladypower», kommentiert jemand auf Youtube. Damit sind wahrscheinlich die High Heels gemeint, in denen die Frauen am Klavier stehen – oder die freche Latzhose, die eine trägt. «Für uns als Mütter hat Weihnachten sowieso einen ganz besonderen Zauber», heisst es seitens Härz: «Und jetzt dürfen wir diese magischen Momente fürs ganze Land musikalisch untermalen. Unglaublich!» Es ist tatsächlich unglaublich: 2000 Jahre Weihnachten – und es geht immer noch schlimmer.

(Redaktion Tamedia)