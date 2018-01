Lachen mit Trump in Davos – so stellen wir uns seine WEF-Rede vor

World leaders, Swiss people: Welcome to my speech.

Sicher hoffen einige unter Ihnen, dass ich in meiner Rede die Schweiz mit Schweden verwechsle. Let me be clear: Die Schweiz ist nicht Schweden. Gerade heute Morgen habe ich meiner wunderschönen Frau Melania – look at her, folks: just look at her – gesagt: Die Schweiz ist nicht Schweden. Nicht wahr, Melania? Wo sitzt sie? Ah, sie ist ja nicht nach Davos mitgekommen. Egal. Die Schweiz ist nicht Schweden. Und Schweden nicht Norwegen. Norwegen! Gute Menschen dort. Schöne Menschen.

Wollen Sie wissen, was ich über die Schweiz weiss? Ich weiss viel über die Schweiz. Sehr viel. Höre ich «Golfplätze»? Ja, die Schweiz hat tolle Golfplätze. Aber das weiss jeder. Was ich sagen wollte: Die Schweiz ist ein kleines Land. Das ist nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Ich habe das grössere Land. China hat das grössere Land. Hell, sogar Deutschland hat das grössere Land. Und Deutschland ist pathetic.

Auch die Helikopter in der Schweiz sind klein. Einer hat uns nach Davos eskortiert. Der Helikopter war so klein, dass ich ihn für eine junge Schwalbe gehalten habe. Ich war in der New York Military School, ich weiss, was ein richtiger Helikopter ist. Verstehen Sie? Wenn ich nicht Präsident wäre, wäre ich Kampfhelikopterpilot in Afghanistan. Oder Syrien. Einfach dort, wo Obama am meisten Chaos hinterlassen hat.

Der Schweizer Premierminister heisst Alain Berset. Ich habe mit ihm gesprochen. Good looking guy. Aber seine Frau sieht weniger gut aus als Melania. Manchmal tun mir die anderen Staatschefs leid, weil ihre Frauen weniger gut aussehen als Melania. Aber sie sind selber schuld. Wieso wechseln sie sie nicht aus, wenn sie älter werden? Auch mein Hotel in Davos ist hässlich. So hässlich. Gestern war ich in Zürich. Ich übernachtete in einem Hotel, das aussah wie das Märchenschloss im Vorspann der Disney-Filme. Beautiful!

Jetzt zum WEF. Alle reden hier über den Schnee. Die Leute sagen: So viel Schnee haben wir noch nie gesehen! Viel Schnee? Vielleicht. Aber in Amerika haben wir noch viel mehr Schnee. Und er ist viel weisser. Noch etwas zum WEF. Mein Bestseller «The Art of The Deal» handelt von Wirtschafts-Stuff. Lest ihn, dann braucht es dieses Forum im nächsten Jahr nicht mehr. Thank you.



(Tages-Anzeiger)