Magisches Kirchlein

Im Herzen der Provence, zwischen Avignon und Salon, am Rande des Dörfchens Eygalières, steht die Chapelle St. Sixte. Ein romanisches Kirchlein, ein einschiffiger Bau mit grosser Vorhalle und einem Glockentürmchen. Sie ist umgeben von Zypressen und Mandelbäumen, der Boden steinig, ein bisschen Wiese ist auch dabei.

Hier habe ich einen Nachmittag im Mai 1980 verbracht, mit einer Gruppe Romanistikstudenten, auf Exkursion zum Thema «Lyrik der Troubadors». Ein denkbar weltfernes Thema: Gedichte in altprovenzalischer Sprache, hochartifiziell und verklausuliert, an denen wir uns die Zähne ausbissen. Unterstützt und angefeuert von einem charismatischen Professor, der zu verkörpern schien, dass Geist und Sinnlichkeit, Literatur und Leben keine Gegensätze sein mussten.

Und zeugte davon nicht genau dieser Ort? Die Sonne Südfrankreichs, die Farben, das Licht, die Grillen, Textexegese «open air» – nein, natürlich «en plein air», wir waren ja so frankophil! Das Kirchlein, an dessen Mauern wir sassen, lasen, picknickten, in die Luft schauten, blickte seit Jahrhunderten in die Landschaft. Vor ihm war dort ein heidnisches Heiligtum gewesen, die Steine noch älter. Wir langten tief in die Vergangenheit, und einige von uns kamen sich ganz gegenwärtig näher. Ein magischer Augenblick, einen Nachmittag lang.

Das Kirchlein habe ich seither wieder aufgesucht, es steht immer noch da, aber es ist nicht mehr dasselbe. Der Zauber, den es auf mich ausübte, ist dahin. Orte sind an die Zeit gebunden. Sehnsuchtsorte erst recht: Wenn sie in der Vergangenheit liegen, sind sie unerreichbarer als der fernste Stern.

Martin Ebel (Tages-Anzeiger)