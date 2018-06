Ohne Moderation ist keine friedliche Debatte möglich

Was passiert eigentlich mit jenen Menschen in Redaktionen, die tagtäglich in vorderster Linie dem Hass im Netz begegnen? Was passiert mit Redakteuren, die für Kommentare zuständig sind und sich ausgeliefert sehen einer Flut von Missgunst, Verschwörungstheorien und falschen Argumenten?

Im schlimmsten Fall handeln sie sich ein Trauma ein, weil niemand, der dauernd in Jauche baden muss, den zugehörigen Geruch jemals vergessen wird. Hilfsangebote gibt es für Betroffene zu selten. Zu diesem Ergebnis kommen Leif Kramp von der Universität Bremen und Stephan Weichert von der Hamburg Media School in ihrer Studie «Hasskommentare im Netz. Steuerungsstrategien für Redaktionen».

Die Wissenschaftler haben dafür in vier deutsche Redaktionen (Tagesschau.de, RP Online, Deutschlandfunk Kultur, RTL aktuell) 24 Online-Diskussionen zu 16 einschlägigen journalistischen Beiträgen analysiert und dazu eine Typologie der Diskursverläufe erstellt, die zeigt, wie Debatten typischerweise verlaufen. Dazu liefern sie Redaktionen zehn Leitpunkte, mit denen sich das Geschehen in den Kommentarbereichen im besten Fall wieder halbwegs zivilisieren lässt.

Entschiedene Moderation lohnt sich

Bislang wird nach Ansicht der Autoren eindeutig zu wenig getan, um die Prozesse in den Kommentarbereichen in freundliche, konstruktivere Bahnen zu lenken. Es finde kaum Moderation durch die Redaktionen statt, bemängeln die Autoren der Studie. Das führe dazu, dass Redaktionen nur wenig Einfluss auf den Verlauf der öffentlichen Diskurse zu ihren Nachrichtenangeboten ausüben.

Finanziert wurde die Studie von Google Deutschland und der Düsseldorfer Landesanstalt für Medien (LfM). Deren Direktor Tobias Schmid sieht in der Arbeit auch einen Appell an die Medienhäuser. Die seien aufgefordert, aktiv zu werden. «Wir wollen versuchen, den Redaktionen etwas Konkretes an die Hand zu geben», sagt er und verweist auf den wohl wichtigsten Punkt des 32-Seiten-Papiers. Bei entschiedener Moderation gibt es laut Studie sofort einen reduzierenden Effekt Bei entschiedener Moderation der Kommentare gebe es sofort einen reduzierenden Effekt, sagt er mit Blick auf jene laute Minderheit, die am lautesten Krach zu schlagen versteht und die schweigende Mehrheit oftmals einschüchtert. Im Ergebnis müsse man sich, wenn man an dieser Stelle nur ein wenig mehr investiere, seltener über so genannte Trolle ärgern. «Das Ziel, die zu isolieren, ist es wert.» (Süddeutsche Zeitung)