Paul Virilio ist tot

Im November 2002 fand in der Pariser Fondation Cartier eine Ausstellung statt, wie nur Paul Virilio sie konzipieren konnte. Ihr Titel lautete «Was geschieht», und ihr Thema waren zerstörerische Katastrophen in allen nur denkbaren Formen. Videos vom Zusammensturz des World Trade Center, von Nuklearexplosionen, Schiffskatastrophen, Luftangriffen. Bilder aller vorstellbaren Varianten der menschengemachten Zerstörung. Die ausladende Enzyklopädie der Desaster widerspiegelte die lebenslangen Obsessionen des Kurators.

Paul Virilio war besessen von der Vorstellung, dass die Geschichte der Zivilisation von einem Zwang zur ständigen Beschleunigung gezeichnet sei. Er war davon überzeugt, dass das immer höhere Tempo von Fortbewegungsmitteln, Datenübertragung und Kriegstechnologie die Menschheit in eine apokalyptische Katastrophe und zur absoluten Bewegungslosigkeit führen würde. In Virilios apokalyptischer Sicht muss die Raserei im Stillstand enden – in der Realisierung der Vernichtungsdrohung, die im Herzen aller Zivilisationsfortschritte schlummert. Das Faszinierende an seinem Werk liegt allerdings darin, dass er dieses pessimistische Geschichtsbild in den verschiedensten Feldern – Architektur, Urbanistik, Medientheorie, politische Philosophie, Technikgeschichte, Kunstgeschichte – auf spielerische und originelle Weise fruchtbar machen konnte.

Als ich Virilio damals zu seiner Katastrophenausstellung interviewte, sagte der meistens schwarz gewandete Greis mit der priesterlichen Aura gleich zu Beginn unseres Gesprächs: «Ich bin ein War-Baby.» Im Alter von elf Jahren erlebte er die schweren alliierten Luftangriffe auf Nantes in der Bretagne. Die Erfahrung des kriegstechnischen Infernos sollte ihn ein Leben lang verfolgen. Der Zusammenhang von Krieg, Beschleunigung und Zivilisationsfortschritt wurde zum Zentrum seiner Kulturtheorie. Nicht zufällig widmete Virilio seine ersten theoretischen Arbeiten dem Bunkersystem des Atlantikwalls, den die Deutschen im Zweiten Weltkrieg die französische Küste entlang gebaut hatten, um die Invasion der Alliierten zu verhindern. Die Luftwaffe und die Seestreitkräfte der Invasionsarmada bildeten die Speerspitze der damaligen technologischen Mobilität. Dieser Beschleunigung der feindlichen Transportkapazitäten setzten die Deutschen über fünfzehntausend Bunkerposten aus massivem Beton entgegen – tonnenschwere Kuben des Stillstandes, die schliesslich von der überlegenen Geschwindigkeit ihrer Gegner überrollt wurden.

Die kriegstechnologische Dialektik von Beschleunigung und Erstarrung hat Virilio immer wieder beschäftigt, bis hin zum Golfkrieg, der nach seiner Theorie eine neue Ära der Bild- und Datenübertragung in Echtzeit – und damit der ultimativen Beschleunigung – eröffnete. Schon Anfang der Neunzigerjahre hat Virilio erkannt, dass eine neue Ära der Kriegsführung per Echtzeitübertragung angebrochen war – die Ära des Drohnenkriegs.

Meisterwerk aus Krieg, Technologie und Bildern

In seinem frühen, in den Siebzigerjahren entstandenen Hauptwerk «Geschwindigkeit und Politik» versucht Paul Virilio die Veränderung der gesellschaftlichen Machtstrukturen nicht aus dem technischen Fortschritt und der Entwicklung der wirtschaftlichen Produktionsverhältnisse abzuleiten, sondern aus der Veränderung der Kriegsführung aufgrund der zunehmenden Mobilität. Den Übergang vom Feudalismus zur bürgerlichen Gesellschaft zum Beispiel erklärt er mit dem Bedeutungsverlust von befestigten Orten und der Entwicklung des Bewegungskrieges.

Den wahrscheinlich grössten Einfluss auf die Ideenwelt der Postmoderne hatte Virilio mit seinen Texten zum Verhältnis von Kriegstechnologien und modernen Medien. In seinem zum Klassiker gewordenen Werk «Krieg und Kino» entwickelte er die These, dass sich die Technik des bewegten Bildes und die Methoden der militärischen Aufklärung – insbesondere der Luftaufklärung – simultan entwickelten und gegenseitig bedingten. Im 20. Jahrhundert, so Virilio, werde für die Kriegsführung die «Logistik der Wahrnehmung» entscheidend. Sie besteht einerseits in der Übersicht über Positionen und Bewegungen des Feindes und andererseits in der Fähigkeit, die Wahrnehmung der Gegenseite manipulieren zu können – sei es durch Täuschungsmanöver oder Propagandafilme. Die postmoderne Medientheorie, die in den Neunzigerjahren ungeheuer populär war an den deutschsprachigen Universitäten, bekam von Virilio ihre entscheidenden Anstösse.

Das ist umso bemerkenswerter, als Virilio – sehr im Gegensatz zu den anderen französischen Meisterdenkern seiner Generation – ein theoretischer Autodidakt war. Ursprünglich hatte er eine Kunstakademie absolviert und wollte Maler werden. Später wandte er sich der Architektur zu und schuf mit dem Architekten Claude Parent eine Reihe von avantgardistischen Bauten, die ausschliesslich auf schrägen Ebenen beruhten. Entscheidenden Einfluss übte er damit auf Jean Nouvel aus, der sein Schüler war und heute einer der wichtigsten lebenden Architekten ist.

Zu den Bauten, die Virilio in den Sechzigerjahren gemeinsam mit Parent konzipierte, gehört auch die Kirche Sainte-Bernadette in Nevers. Sie wurde aus Rohbeton konstruiert, der davor in die Bunkeranlagen des Atlantikwalls verbaut worden war.

Virilios Faszination für die Apokalypse hatte immer eine tiefreligiöse Grundierung. Er stand der Beschleunigung der Geschichte mit starker Ambivalenz gegenüber. Einerseits war er besessen von der Überzeugung, dass mit dem immer rascheren Fortschritt die Vernichtungsdrohungen sich potenzieren würden. Zugleich aber betrachtete er wohl das Desaster, auf das die Menschheit zurast, als potenziellen Heilshorizont.

Paul Virilios Werk ist ebenso eigensinnig wie vielgestaltig. Trotz seiner offensichtlichen Versponnenheit wird es ein entscheidender Referenzpunkt bleiben. Wie nun bekannt wurde, ist der rastlose Denker selber am 10. September im Stand des Stillstands angekommen. (Tages-Anzeiger)