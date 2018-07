Russland ist grösser als eine Katze

Bald, bald ist es wieder aus und vorbei mit der fidelen Tschutti-Fasnacht, und dann fängt auch der Ernst des Lebens wieder an, zum Beispiel die Politik oder die Eishockey-Saison. Schön am Fussball ist ja, dass er gerne als Relation herhalten muss. Wenn immer irgendeine Fläche beschrieben, in Zusammenhang mit etwas Bedeutsamerem, Grösserem gestellt werden soll, wird das Fussballfeld als universelles Grössenmass herangezogen. Dann entspricht zum Beispiel die Summe aller im Internet käuflich erwerbbaren Küchentisch-Flächen im Kanton Appenzell-Innerrhoden ungefähr der Grösse von zwei Fussballfeldern. Die Zürcher Bahnhofshalle? Etwa eineinhalb Fussballfelder. Die Schweiz? So gross wie drei Fussballfelder, mindestens.

Dass niemand Flächenmasse in Eishockeyfeldern misst, ist zwar schade, aber verständlich, da es sich beim Eishockeyfeld mit seinen abgerundeten Kanten ja um ein geometrisch mühsames Ding handelt, und spätestens wenn zum Beispiel irgendeine Lokalredaktion eines Privatradios die Grösse der St. Galler Olma-Geländes in Relation zu einem handelsüblichen Eishockeyfeld stellen möchte, um der unschuldigen Zivilbevölkerung eine Ahnung davon zu vermitteln, mit was für Dimensionen die Ostschweizer Viehzucht da jedes Jahr aufs Neue operiert, mit dem Taschenrechner und einer Sinuskurve die vier blöden abgerundeten Eckflächen subtrahieren muss, nur weil irgendein Lump vor ein paar Hundert Jahren auf die verblödete Idee gekommen ist, das Eishockeyfeld, einer Seife nicht unähnlich, an den Ecken abgeschliffen zu etablieren, dann ist es verständlich, warum Eishockeyfelder nicht einmal dazu gebraucht werden, um die Grösse eines Fussballfeldes zu skizzieren. Aber egal.

Ecken exklusive

Flächen rechne ich eigentlich nur mit Hauskatzen. Klingt doof, ist aber ganz einfach. Ich sage: «Ein Eishockeyfeld entspricht etwa so und so vielen Hauskatzen!» Gerade für das Berechnen von Eishockeyfeldern eignen sich Katzen hervorragend, da auch Katzen über abgeschliffene Ecken und Kanten verfügen und also, zumindest geometrisch, nahtlos aneinander in ein Hockeyfeld hineinparkiert werden können, Stichwort Katzen-Tetris.

Jetzt weiss ich natürlich, dass viele Menschen nicht die Katze als Masseinheit gebrauchen, sondern viel lieber das Fussballfeld. Und weil ich immer um Verständigung bemüht bin zwischen den verschiedenen Systemen, strenge ich mich nun an, auch für die Masseinheits-Mehrheit verständlich zu kommunizieren. Auf die Frage, wie gross denn eine Hauskatze sei, antworte ich deswegen jetzt immer: «Eine Hauskatze entspricht etwa einem Zehntausendstel eines Fussballfelds plus Ecken.» Interessant zum Ende der Fussball-WM in Russland ist ja nun, dass auch das Land Russland oft als Vergleichsgrösse hinhalten muss. Man sagt dann zum Beispiel: «Russland ist 414-mal so gross wie die Schweiz! In Russland hätten 414 Schweizen Platz!» Worauf ich jeweils entgegne: «Das ist noch gar nichts! Denn in der Schweiz haben mehr als 414 Katzen Platz. Hopp Schwiiz!»

Katar hingegen, wo die nächste WM stattfindet, ist ein sehr kleines Land. Es ist etwa so gross wie drei Fussballfelder, acht Katzen und eine halbe Olma. Und da sind die abgerundeten Ecken noch gar nicht mitgerechnet. (Tages-Anzeiger)