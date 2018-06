Schwitzen in der Witze-Mine

Vor etwas mehr als einer Woche hatte sich das bekannte deutsche Satireheft «Titanic» einen feinen Scherz erlaubt. Der Chefredakteur hatte kurzerhand via Twitter eine vermeintliche Breaking-News-Meldung rausgehauen, wonach es in der Regierungskrise in Deutschland zum Bruch gekommen sei: Die bayrische CSU habe sich von der Merkel-CDU abgewandt. Der Tweet war keine 140 Zeichen lang; er war nicht sonderlich hintersinnig formuliert. Jeder Depp merkte sofort, dass es sich bei der Meldung um eine Meldung von «Titanic» handelte.

Nur: Der Tweet ging innert Minuten viral, wurde von Dutzenden Journalistinnen und Journalisten aufgegriffen – und schliesslich gar von der deutschen Agentur Reuters als echt eingestuft und weiterverbreitet. Resultat: Der Deutsche Aktienindex fiel, der Euro ebenso. Interessant war nun vor allem die Reaktion der Journalistinnen und Journalisten: Statt sich darüber Gedanken zu machen, wie zum Teufel es die «Titanic»-Lümmel schon wieder geschafft hatten, etablierte Medienhäuser mit den einfachsten Mitteln dazu zu bringen, eine Chabis-Meldung ungeprüft als Fakten weiterzukatapultieren, machten sie sich Grundsatzgedanken darüber, ob die Aktion der «Titanic» jetzt überhaupt noch Satire sei. Für viele Leute ist Satire ja einfach die in angenehm zitierbare Sätze gepresste Wiederkäuung der eigenen Meinung. Für gute Satire wird von Satire-Laien immer und immer wieder das befunden, was das eigene Weltbild durch vermeintliche hintersinnige Beobachtungen und Verdrehungen noch einmal manifestiert.

Die «Titanic» weiss das natürlich, und die «Titanic» weiss auch, dass heutzutage jeder Witz von jedem auf eine eigene Art interpretiert wird. Es ist eines der faszinierendsten Dramas überhaupt, Leuten dabei zuzuschauen, wie sie versuchen, sich innerhalb von wenigen Sekunden ein definitives Urteil über einen äusserst komplexen Sachverhalt zu bilden – und diesen Standpunkt fortan mit einer Verve zu verteidigen versuchen, als ob es sich um jahrhundertealte, unverrückbare Familienrezepte handeln würde.

Denn auch Satiriker haben gemerkt, dass man Gags und die Ausführung von Witzeleien am besten nur anstösst, quasi Anschubfinanzierung, und dann aber vom arbeitseifrigen und tüchtigen Exekutivpöbel ausführen lässt. So wie es alle grossen Designerbuden der Welt schon längst machen: designed by Sweden, made in China.

Und genau das ist interessanterweise der Punkt, den die nun so wütenden seriösen Journalisten so schlimm finden: dass der Titanic-Tweet dermassen läppisch und faul war und die Denkarbeit ans Publikum delegiert hat. Während die deutsche Medienszene bei Jan Böhmermanns «Varoufake»-Aktion noch staunend applaudierte, weil es sich dabei um einen vermeintlich monatelang geplanten Mediencoup gehandelt hatte, verweigerte sie nun den Frankfurter «Titanic»-Buben ihre Liebe. Verdikt: «IHR HABT EUCH JA NICHT MAL RICHTIG MÜHE GEBEN MÜSSEN!» Es ist so ziemlich die deutscheste aller deutschtümelnden Kritiken, mit der man einer gelungenen Satire-Aktion begegnen kann.

Also, liebe Satirebuben in Deutschland, merkt euch: Satire wird dann goutiert, wenn die Satiriker als blutende, schwitzende Mineure mindestens vierzehn Stunden am Stück unter Tage und ohne Sonnenlicht die Pointen und Gags aus dem völkischen Massiv herausmeisseln und die gewonnenen Witze von Hand und mit immer kaputter gehendem Rücken via Wendeltreppe der deutschen Fleissarbeit nach oben schleppen, um sie dem anerkennend nickenden Journalistentum als Opfergabe aufs Newsdesk zu kippen. Je fauler der Journalismus ist, desto mehr muss sich die Satire abrackern. (Tages-Anzeiger)