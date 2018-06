Sexyness kann er, der Lenny

Einige Jahre sind vergangen, seit Lenny Kravitz letztmals über die Bühnen der Welt gerauscht ist. Und schon beschleicht einen das Gefühl, dass man hier von einem Relikt unterhalten wird. Es stammt aus einer Welt der abgedunkelten Sonnenbrillen, der knatternden Slap-Bässe und der schnittigen Gitarrenriffs. Und es lässt es sich nicht nehmen, schon im Opener («Fly Away») den Mitsing-Imperativ zu bemühen – «Everybody sing: oohhhoohhh».

Doch wie es mit Relikten so ist, sie geraten schnell mal ein bisschen aus der Mode. Es ist nicht bloss dem Fussball geschuldet, dass das Hallenstadion am Mittwoch bloss etwa zur Hälfte gefüllt ist, so einige Arenen seiner bisherigen «Raise Vibration»-Tour waren mau besucht. Offensichtlich werden auch den grossen Pop-Legenden vier Jahre Tonträger-Abstinenz nicht einfach so verziehen.

Ansonsten scheint die Zeit ziemlich spurlos am 54-jährigen Lenny Kravitz vorbeigeschrammt zu sein: Die Posen sitzen, die Töne auch, vermutlich sieht er auch immer noch prächtig aus, was jedoch schwer zu beurteilen ist, da er auf die bei Hallenkonzerten eigentlich üblichen Grossbildschirme verzichtet. Die Musik soll im Zentrum stehen, dementsprechend schlicht ist auch die Bühnenkulisse ausgefallen. Es gibt ein paar Emporen und eine überdimensionierte Lamellenstore im Hintergrund – das Ganze sieht ein wenig aus, als hätte man es aus den Bühnenbild-Restposten einer längst vergangenen Patricia-Kaas-Tournee zusammengebosselt.

Hypnotisierender Disco-Track

Aber egal. Alle Bedenken zerstreuen sich spätestens, als Lennys Groove-Maschinerie auf Touren kommt. Das tut sie ganz besonders in Stücken wie «The Chamber», das zunächst klingt, als entstamme es aus der Disco-Fabrik eines Giorgio Moroder, um sich dann in funkige Ekstase mitsamt furiosen Bläsersoli zu weiten. «Bring It On» wird mit erquickender Wucht dargebracht, und «Tunnel Vision» wird zum groovigen Fest. Das liegt mitunter an der in höchster Präzision agierenden Band, die unter anderem von der gloriosen Bassistin Gail Ann Dorsey angetrieben wird. Die Dame war lange Jahre David Bowies Bassistin des Vertrauens. Von den beiden Vorboten auf das im September erscheinende neue Album überzeugt vor allem das quasi-politisch aufgeladene «It’s Enough!», auf welchem Lennys unbedingter Liebesglaube ob den Geschehnissen auf der Welt empfindlich ins Wanken gerät. Was auf Tonträger noch nach Sade-artigem Scharwenzel-Trip-Hop klingt, arriviert live zum ernsten und hypnotisierenden Disco-Track.

Stets ist Kravitz’ Bestreben spürbar, sein Klangbild aktuell zu halten. Das abgefingerte Marley-Cover «Get Up Stand Up» steckt die Band in ein schmuckes Dub-Gewand, die Bassdrums sind elektronisch aufgemöbelt und tonal mit dem Restgeschehen abgestimmt. Es scheint, als hätten einige Songs ein gründliches System-Update erhalten. Nicht davon betroffen sind indes Schmachtfetzen wie «Can’t Get You Off My Mind» oder «Believe», in denen sich sämtliche wüsten Stereotypen handelsüblicher Stadionrock-Balladen ballen. Überhaupt lässt der mittig ins Set gebettete Gefühligkeits-Block das Grundwohlwollen ein bisschen dahinwelken. Sexyness kann er, der Lenny, für die grossen Gefühle ist er irgendwie nicht der richtige Mann.

Auch als Lebensratgeber wirkt er heute Abend etwas uninspiriert. Sein eifrig wiederholtes und seit dreissig Bühnenjahren gepflegtes Motto lautet: «Let’s generate love». Allerspätestens im Hit-Schlussbouquet wird diese Liebe vom Hallenstadion-Volk einhellig zurückgeneriert. Er kanns also noch, der Kravitz. Nach diesem magnifiken Konzert darf man gar behaupten: womöglich besser denn je. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)