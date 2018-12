«Sie lassen Berge von Kleidern zurück»

Es ist Samstagabend, 19 Uhr, und es ist jetzt nicht der Moment, um eine Jeans zu kaufen. Oder genau der richtige. Der H & M, Massenmode auf drei Stockwerken, ist halb leer. Kein Anstehen bei den Kabinen, alles entspannt. Nur die Verkäuferinnen (und der eine Verkäufer) haben einen zackigen Schritt drauf. Ohne Unterbruch hängen sie Blusen zurück an die Stange, stapeln Kappen, ordnen Pullover nach Grösse und Farbe. Bis der nächste Kunde, die nächste Kundin den untersten Pullover hervorzerrt. Eine Arbeit ohne Ende. Wohl keine Menschengruppe schauen wir häufiger an, ohne sie zu sehen. «Eigentlich sind wir keine Menschen. Nur Inventar», sagt Sibylle Kramer*. Sie ist 37 und seit fast 20 Jahren Verkäuferin, zuletzt als Abteilungsleiterin bei H & M.

Sibylle Kramer, H & M: «Ich habe fast eine Art Menschenhass entwickelt während meiner Zeit bei H & M. Vielleicht ist das zu hart formuliert, aber ja, man wird abschätzig behandelt. Die Leute haben keinen Respekt. Uns gegenüber, den Kleidern gegenüber. Du räumst ihnen hinterher, verstaust alles im Regal, und sie reissen alles wieder heraus. Viele Menschen verlieren den Anstand, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Sie lassen Berge von Kleidern in den Kabinen zurück, manchmal am Boden, treten vielleicht noch drauf rum. Bittet man sie, die Kleider herauszureichen, sagen sie: ‹Das ist dein Job.› Stimmt, aber es wäre ein kleines Zeichen der Wertschätzung, die Ware vor die Kabine zu bringen. Nicht ins Regal, sonst liegt sie am Ende am falschen Ort. Ich finde ja, Männer sind anständiger als Frauen. Die sind froh, wenn man ihnen sagt, dass es das T-Shirt noch in fünf anderen Farben gibt. Oder dass die Grösse nicht passt. Frauen sind irgendwie so fixiert. Wenn sie einen schwarzen Pulli wollen, muss der un­bedingt her. Unangenehm sind Mädchengruppen. Sie schleppen haufenweise Kleider in die Kabine, machen Fotos und witzeln, und am Ende kaufen sie nichts. Männer kommen häufig mit der Freundin. Blöd ist, wenn sie fragen, ob es passt. Du sagst Nein, die Freundin sagt Ja. Natürlich hören sie auf die Freundin. Und du greifst dir in Gedanken an den Kopf.»

Die beliebtesten Geschenke an Weihnachten sind nicht Kleider, sondern Lebensmittel und Süsses. Dies zeigt eine Umfrage der Beraterfirma Ernst & Young. Ihr entnehmen wir auch, dass Schweizer Frauen dieses Jahr etwas weniger Geld (291 Franken) für Geschenke ausgeben wollen als Männer (328 Franken). Gar 400 Franken haben Familien mit Kindern zur Seite gelegt. Manchmal wundere sie sich, sagt Lina Schönfeldt, wie einfallslos Kunden beim Kauf von Weihnachtsgeschenken seien. Sie leitet eine Lidl-Filiale in der Ostschweiz.

Lina Schönfeldt, Lidl: «Vor Weihnachten sind Haushaltsgeräte beliebt. Ich finde das amüsant, da kaufen die Leute einen Akkuhandstaubsauger und fragen, ob sie ihn gleich einpacken lassen können. Oder einen Hochdruckreiniger. Bekäme ich so etwas geschenkt, müsste ich sagen: ‹Sorry, nein danke.› Im Herbst hatten wir ein Sonderangebot für Kinder-Skibekleidung, die Mütter haben mir fast den Laden auseinandergenommen. Am Schluss standen da 35 brüllende Kinder, die keine Lust hatten, Skianzüge anzuprobieren. Ich mache meinen Job mit Herzblut. In unserer Filiale ist die Kundschaft ländlich geprägt. Es kommen aber auch einige, die sind ein bisschen gehobener. Das merkt man schon an der Art, wie sie den Laden betreten. Manche haben vergessen, wie man ‹Guten Morgen› sagt. Da wird gleich lautstark ausgerufen. Sie strahlen diese Anspruchshaltung aus: ‹Ich zahle, also bekomme ich, was ich will.› Den Menschen in mir sehen sie nicht. Je respektloser mir einer kommt, das habe ich mit den Jahren gelernt, umso wichtiger ist es, dass ich den Anstand nicht verliere. Übrigens sind diejenigen, die am härtesten um 50 Rappen kämpfen oder auf Aktionen bestehen, oft jene, die nicht aufs Geld schauen müssen. Weil sie es sich gewohnt sind, zu bekommen, was ihnen zusteht. Apropos: Ja, es nervt, wenn Kunden minutenlang ihr Münz zusammensuchen. Echt! Ich meine natürlich nicht die älteren Menschen, die können nichts dafür, wenn ihre Finger steif sind. Aber wenn ein Junger erst laut nach einer zweiten Kasse ruft und dann ewig im Portemonnaie kramt, habe ich wenig Verständnis. Wenn der Tag wegen drei, vier Minuten Warten an der Kasse scheitert, sollte man sich fragen, was man den ganzen Tag falsch gemacht hat.»

Als Kunde fühlt man sich, als wären die letzten zwei Monate des Jahres ein einziger Shopping-Trip. Erst die Aktionstage Black Friday und Cyber Monday, dann Sonntagsverkäufe und Weihnachtsmärkte. Gemäss Bundesamt für Statistik erzielt der Schweizer Detailhandel allein im Dezember knapp 30 Prozent mehr Umsatz als in einem normalen Monat. Dieses Jahr fällt Heiligabend auf einen Montag. Für die Detailhändler bedeutet das: ein letztes umsatzstarkes Wochenende vor Weihnachten. Für das Personal bedeutet das: noch einmal Sonntagsarbeit. Francesca Schwander (53) wird bei Manor an der Kasse stehen.

Francesca Schwander, Manor: «Wir Verkäuferinnen kaufen aus Prinzip nie am Sonntag ein. Letztes Wochenende bin ich mit meiner Familie durch die Stadt spaziert. Geht ihr shoppen, habe ich gesagt, aber mich bringt ihr nicht in die Geschäfte. Ich halte Sonntagsverkäufe für unnötig. Die Leute kaufen nicht besonders viel, sondern flanieren eher. Ich wundere mich, warum sie sonntags shoppen gehen und dann ungeduldig werden, wenn sie an der Kasse warten müssen. Anfang Monat bezahlen die Leute mit den grossen Noten, Ende Monat mit der Kreditkarte. Oder sie bringen die Ware zurück und werden nervös, weil das Geld erst zwei Tage später gutgeschrieben wird. Auch den 13. Monatslohn spürt man. Dieses Jahr wurde der Päckliservice weggespart. Vor allem Männer, die etwas ungeschickt sind, ärgert das. Sie kommen mit einer Wunschliste und sind froh, wenn man ihnen hilft, die abzuarbeiten. Persönlich bin ich nicht in Weihnachtsstimmung, ich arbeite ja bis kurz davor. An Heiligabend möchte ich nur noch die Füsse hochlegen. Das geht natürlich nicht. Also rasch unter die Dusche und einen starken Kaffee trinken. Nach Weihnachten lösen die Leute ihre Gutscheine ein oder tauschen die Ware um. Der Ausverkauf ist fast das grössere Chaos als Weihnachten. Manche wollen mit uns tatsächlich die Preise verhandeln.»

Die Lehre im Detailhandel ist bei Jungen nach wie vor beliebt. Laut der Gewerkschaft Unia ist der Detailhandel mit rund 26 000 Lernenden der grösste Ausbildner der Schweiz. Die H & M-Verkäuferin sagt: Sie würde heute einen anderen Beruf wählen.

Sibylle Kramer, H & M: «Ich habe schon gehört, dass ein Kunde zum anderen sagte: Schau, dass du eine gute Ausbildung bekommst. Nicht, dass du als Verkäuferin endest. Und ich stand daneben. Nach der Schule hätte ich Optikerin werden wollen, aber meine Noten waren zu schlecht. Der Berufsberater fragte meine Mutter: ‹Stört es Sie nicht, wenn Ihre Tochter nur Verkäuferin wird?› Dieser Satz ist mir geblieben. Ich schäme mich nicht, dass ich Verkäuferin bin. Aber meine Kinder sollen etwas Besseres lernen. Mit mehr Anerkennung, mehr Lohn. Bei H & M habe ich als Vollzeit-­Abteilungsleiterin, mit acht bis zehn Mitarbeitern unter mir, 4600 Franken brutto verdient. Und damit eine vierköpfige Familie ernährt. Mein Mann betreute die Kinder. Ich finde es unverantwortlich, dass in der Textilbranche heute noch Detailhandelslehren angeboten werden. Das hat keine Zukunft. Der Online­handel wird alles verdrängen. Deshalb arbeite ich jetzt in einer Bäckerei. Ein Brot muss man immer noch im Laden kaufen. Hier habe ich die Freude an meinem Beruf wieder­gefunden. Ich mag die Kunden sehr. Manchmal gehe ich sogar in den H & M shoppen. Auch wenn es ärgerlich ist, dass ich nicht mehr alles auf Anhieb finde.»

* Sämtliche Namen geändert (Redaktion Tamedia)