Tratratralala, tratratralala, d’SVP isch wieder da, d'SVP isch da! Hochvercherti Nationalröt sinder alli da? Nöd? Macht nüt, de Thömeli verzellt oi jetzt glich es boimigs Gschichtli. Es gheisst «Die gschtole Schatzchischte». I dem Schtuck schpiled mit: Dä Bankier Goldburg, dä Chliiunternähmer Gschaffig, de Profässer Wältfrömd...ohalätz, wieso «infantil»? Känneder das Schtuck scho? Aber guet, dänn verzapfi halt äs anders Gschichtli vo Herze mit Schmerze wo gheisst «De Schorsch Gaggo reist uf Afrika». I dem Schtuck schpiled mit: Dä Polizischt Wäckerli, dä Schwiizerbueb Seppli, dä Usländerbueb Schorsch Gaggo...Was? Was söll das heisse «rassistisch»? Das isch doch nöd rassistisch! Potz Holzöpfel und Zipfelchappe! Wämer das nüm döf säge! Macht aber nüt, ich han no anderi Schtuck uf Lager. Judihui! Zum Biischpil «Em Tüüfel sini Giftpaschteete». I dem Schtücklischtuck schpiled mit: en frömde Richter, d’Prinzässin Helvetia...gopf, was isch jetzt scho wieder? Wieso luegeder alli so gschpässig? Verbrännti Zeine...wieso händ ihr alli d’Händys i de Hand...?

PS: Aeschis tatsächlichen Wortlaut hören Sie im Video-Zusammenschnitt der Debatte:

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)