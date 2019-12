Wars die Samenbank Gottes?

Das Mittelland, dachte sie, das Mittelland ist der Scheissnebel der Welt. Und jenseits des Nebels: Nichts. Es war einer jener Wintertage, die nie aus der Dämmerung erwachen, die im Ungefähren bleiben. Die Nebeltropfen hatten sich am Zaun aufgereiht wie Perlen an einer Kette. Eine Nebelschnur. Die tiefliegenden Wolken verschleierten die Kreten der Jurahänge, der Nebel, die Burka des Kettenjura. Da wäre doch ein Verhüllungsverbot angebracht, dachte sie, und dann spürte sie ein Stechen im Bauch. Doch die Hecke, an der sie entlang ging, erblühte nicht, da erschienen keine Rosen aus dem sprichwörtlichen Dornwald, das Stechen blieb.

Sie war auf dem Weg zur Einwohnerkontrolle. Anmelden musste sie sich wieder in dieser Gemeinde, in welcher sie einen Teil ihrer Kindheit verbracht hatte. Als Wochenaufenthalterin ginge sie nicht mehr durch, jetzt, da sie keinen zweiten Wohnsitz mehr vorweisen könne und das Studium in der Stadt abgebrochen habe. Wenn sie einen subventionierten Krippenplatz beantragen wolle, müsse sie auf jeden Fall angemeldet sein.

Der Steuervorsteher des Dorfes hatte reklamiert, er war bekannt als harter Hund, verschrien im ganzen Kanton, einer, der kein Auge zudrückte.

Der Stich in die Brust kam unvermittelt

Vor dem Gemeindehaus stand ein Weihnachtsbaum. Er war immer noch mit den hässlichen roten Kugeln geschmückt, welche sie aus früheren Zeiten kannte. Es musste ein ganzes Lager davon im Keller des Abwarts geben, denn bereits während ihrer Schulzeit hatten sie und ihre Freunde sich einen Sport daraus gemacht, die Kugeln mit Steinen herunterzuholen. Auch jetzt lagen einige zerbrochen am Boden. Zerplatzte Eierschalen eines grossen Vogels.

Wie die Türchen eines Adventskalenders wirkten die erleuchteten Fenster um den Dorfplatz. Sie verhiessen Wärme, Frieden, Familienanschluss. Es roch nach Rauch aus den Schornsteinen und nach angeschwitzten Zwiebeln, wie sie ihre Grossmutter jeweils zubereitet hatte. Der Stich in die Brust kam unvermittelt. Obwohl die Idylle trügerisch war und die Zwiebelsuppe der Grossmutter abscheulich, war es nicht Ekel, der sie würgte, sondern das Heimweh nach der Kindheit. Danach folgte wieder ein Ziehen im Unterleib.

Einfach mal erzählen, man sei jungfräulich schwanger geworden.

Vor einigen Monaten war klar geworden, dass es sich nicht mehr um Schmetterlinge im Bauch handelte, sondern um ein handfestes Würmchen. Ein wachsender Zellhaufen in der Gebärmutter, gutartig, wobei man das noch nicht wissen konnte, sicher sein konnte man erst Jahrzehnte später. Mit den Schmetterlingen war auch der Erzeuger ausgeflogen, abgehauen, hatte nicht mehr reagiert auf Nachrichten, aufgelöst im Nebel des Netzes. Er hatte sie geghostet, wie man so schön sagte, er war zum Geist geworden.

Ein unheiliger Geist.

Einfach mal einen heiligen Geist vorschieben, dachte sie, als ob das so leicht wäre. Einfach mal erzählen, man sei jungfräulich schwanger geworden, der Geist sei über einen gekommen, die Samenbank Gottes hätte sich aufgetan. Maria hatte damals wohl befunden, dass die Geschichte einer unbefleckten Empfängnis weniger problematisch wäre als die Wahrheit. Wahrscheinlich war sie nicht von Gott gebenedeit, sondern von Pharisäern gepeinigt worden. Ob Maria wohl geahnt hatte, dass sie damit eine ganze Weltreligion gründen würde? Hatte sie ihrem Sohn gesagt, er solle missionieren gehen, nicht mit Blut und Schwert, sondern im Namen der Liebe?

Und wenn sie selbst auch so eine hanebüchene Geschichte erfinden würde? Wenn sie sich einen alten reichen Mann suchen würde, einen Sugardaddy, der ihr die Krippe finanzierte? Und dann behaupten, ihr Kind sei der Sohn Gottes. Sie würde Interviews geben, täglich Ultraschallbilder und später Babyfotos ins Netz stellen müssen. Sie würde ihren Instagram-Account mit Instant-Bildern füttern und zur gefragten Influencerin werden. #Maria2020. Eine Privatklinik würde ihr eine kostenlose Geburt nach Mass anbieten. Wassergeburt im Whirlpool, Naturgeburt im Nadelwald, Kaiserschnitt im Ketaminkoma. Danach ein Nabelschnur-Action-Painting im Jackson-Pollock-Style, rituelle Beisetzung der Plazenta, Plätzchen backen zum Mutterkuchen. Natürlich wäre ihr auch ein Shitstorm gewiss.

Der Steuerverwalter deutete ein missglücktes Lächeln an, sei das Parkett vom Steuerzahler finanziert.





Sie würde der feministischen Bewegung keinen Gefallen tun, weil die Geschichte doch recht unglaubwürdig war. Doch selbst wenn sie in Wirklichkeit mit K.-o.-Tropfen benebelt und geschwängert worden wäre, geschändet, vergewaltigt, selbst dann würden ihr nicht alle glauben. Die Welt, davon war sie überzeugt, war diesbezüglich noch nicht viel weiter als damals bei Maria.

Und falls die Zeit wirklich reif für einen neuen Messias war? Die Greta-Anhängerinnen würden ihr vorhalten, auf der Kinder-Prophetenwelle zu reiten, die Greta-­Gegner würden sie mit Dreck oder Pinseln bewerfen, die Feminis­tinnen würden den Heiligen Geist der Vergewaltigung bezichtigen und alle Kruzifixe durch Hashtags und die «INRI»-Inschrift durch «MeToo» ersetzen. Bei ihrem ­Aufmarsch würden sie von Gegendemonstranten mit Pralinés, Bruchschokolade und Truffes beworfen. Die Illuminaten würden die Stammzellen aus der Nabelschnur klauen, der Papst würde den Weinstein aus dem Kelch kratzen, und England wäre so geschockt, dass es freiwillig in den Schoss von Mutter Europa zurückkehren würde.

Sie klopfte an der Tür des Einwohner- und Steueramtes, trat ein. Ob sie bitte die Schuhe auf der Matte abtreten könne, das noch unversiegelte Parkett sei neu, und teuer gewesen, und schliesslich, hier deutete der Steuerverwalter ein missglücktes Lächeln an, sei es vom Steuerzahler finanziert.

Ein plötzlicher Hunger nach Zwiebelsuppe

Ein Schmerz durchfuhr sie. Das Wasser brach. Sie krümmte sich auf dem nassen Parkett, der Steuerverwalter kniete daneben in der Pfütze.

Ihr Körper bestand nur noch aus Schmerz. Sie zersprang. Sie konnte nicht mehr klar sehen. Als sei sie unter einer Burka. Scheissnebel, schrie sie, verdammter Scheissnebel. Der Steuerverwalter hatte den Krankenwagen gerufen, der aber auf sich warten liess. Sie trat ihn. Arschloch, brüllte sie, zerschellen sollte er, wie die Kugeln am Baum, jeder Mann, jeder egoistische Vollidiot von einem Scheiss-Heiligen-Geist sollte elendiglich zugrunde gehen. Zwischen zwei Wehen sah sie mit leichter Genugtuung Blut und Wasser versickern im neuen Parkett. Der Steuerverwalter hatte keine Augen dafür, er googelte mit einer Hand nach Geburtshilfe-Tipps, und an der anderen hatte er vermutlich den kleinen Finger gebrochen, weil die Frau seine dargebotene Hand derart quetschte. Kommt denn da nichts mehr, schrie sie, was ist denn auf der anderen Seite des Scheissnebels.

Und plötzlich hatte sie unbändigen Hunger nach Zwiebelsuppe, Zwiebelsuppe mit etwas geröstetem Brot nach Art der Grossmutter. Sie tauchte ab, schwamm durch die Schüssel wie durch die mittelländische Nebelsuppe, paddelte um die Zwiebelstücke herum, wollte versinken in der wohligen Suppenwärme. Ein Schrei holte sie zurück an die Oberfläche, ein Schrei, der nicht der ihre war.

Ihre Sicht wurde klar.

Auf der anderen Seite des Nebels, da war Leben.



