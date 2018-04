Warum YB nicht Meister werden darf

An diesem Wochenende wird der BSC Young Boys aus Bern, inschallah, Schweizer Fussballmeister. Die Bundesstadt, fussballsportiv seit Jahren als eine Art gutmütiger, aber tollpatschiger Salieri hinter der Nordwestschweiz an der zweiten Geige herumhampelnd, darf sich also freuen. Den Bernerinnen und Bernern sei dieser Titel gegönnt. Von Herzen.



Ich, als in Basel wohnhafter Ostschweizer mit Hang zur melancholischen Überhöhung, habe sowieso keiner anderen Region gegenüber eine derart verklärte Einstellung wie gegenüber Bern. Neulich war ich wieder im Bernischen, und wieder wurden meine Vorurteile nicht enttäuscht: Die Eingeborenen umgarnten mich mit jener pausbäckigen und bäuerisch-zupackenden Freundlichkeit, für die sie so berühmt und geliebt sind. In Bern, ob in der Stadt oder auf dem Land, hat man als Gast stets das Gefühl, gerade in einem Topf aus Heu, sonnengebräunten Dorfschönheiten und treu dem Funktionieren der Allgemeinheit zudienenden Fachhochschulabsolventen zu baden. Berner sind die Golden Retriever der Schweiz. Gesellige, verlässliche Kumpane, frei von Zynismus, und doch den Schalk im Nacken.



Ich weiss nicht genau, was es ist mit diesen Bernern, aber man kann als Aussenstehender nicht anders, als sich in Anbetracht dieser ber­naisen Utopia seiner eigenen Nicht-Bernigkeit zu schämen. Es ist, als ob die Restschweiz ein einziger affiger Kindertisch sei im Vergleich zu diesem vernünftig gutmütigen, gleichwohl kritischen Salon der Bernhaftigkeit. Berner, das sind allesamt Menschen, die das Leben im Griff zu haben scheinen, die wissen, was sie wollen, denn was sie wollen, ist das Berner-Sein. Fertig.



Selbst die ärgsten Drögeler, die ärmsten, vom Gift gezeichneten somnambulen Bleichgestalten, die man im Berner Zentrum nicht selten antrifft, scheinen ihre Biografie mit einer dermassen vernünftig anmutenden Selbstverständlichkeit an die Wand zu fahren, dass es einen nur noch eifersüchtig werden lässt. Berner Methadon, so stelle ich mir das vor, ist ein herrliches Gebräu aus Zopfmehl und Emmentaler Sonnenstrahlen.



Und dann die Bundeshausjournalisten erst! Was würde man als Aussenstehender dafür geben, auch nur einen Tag ein Teil zu sein dieses pfiffigen Trupps aus hundert Martin Thalers, teilzuhaben an diesem stets dem Guten und Wahrhaftigen zugeneigten Tun, endlich Mitglied zu werden dieser föderalistisch zusammengecasteten Burschenschaft im ewigen Skilager-Groove.



Ach, Bern. Zweifel kennst du nicht. Deine Damen, allesamt gekleidet in Emmentaler Tracht oder dänischen Zwirn, gehüllt in perfekt sitzende Ballonseidentrainer oder in marokkanisches Getuch, stets französische Romane lesend und nachhaltige Apps programmierend; deine Männer, tapfer Kurzarm-Karohemden tragend, im Schatten der Lauben die Demokratie verteidigend und en passant unentwegt Einfamilienhäuser erbend: Bern, das ist, als ob Kurt Früh und Leni Riefenstahl gemeinsam Kants «Kritik der reinen Vernunft» als grundhelvetisches Freilichtspiel in den bundesstädtischen Sandstein hineininszeniert hätten. Makellosigkeit trifft Menschlichkeit.



Und doch: Was bleibt denn diesem Bern noch an Sehnsucht vor lauter Bern? Wovon träumt man, wenn man selbst der Traum der anderen ist? Von einem Meistertitel. Voilà! Das letzte Reduit der Sehnsucht. Darum, liebes Bern: Bitte werde nicht Meister. Lass dir dein Plangen nicht verhunzen durch so etwas Läppisches wie die plumpe Realität. Sonst müssten ja all deine ­Bewunderer auch nach Bern ziehen und es ertragen, statt es aus der Ferne zu besingen. (Tages-Anzeiger)