Warum wir Prinz Charles an den Zirkus Nock vermieten müssen

Mal wieder muss ich ran, nachdem Prinz Harry und Meghan ihren Rücktritt von ihren royalen Ämtern bekannt gegeben haben – neckisch Megxit genannt –, um sich ganz sich selbst zu widmen, wenn ichs recht verstanden habe. Wobei einige wie die «New York Times» ja der Auffassung sind, der Schritt ins Private sei bewundernswürdig, weil Prinz Harry damit seine «Unabhängigkeitserklärung» bei den britischen Boulevardmedien deponiert habe. Auch war davon die Rede, dass die beiden nun finanziell unabhängig, also auf Ende dreissig erwachsen werden wollen. Ich aber finde den Megxit unsolidarisch. Nicht gegenüber der britischen «Sun» und den anderen Boulevardblättern, die ihr Geschäftskonzept wohl kaum aufgeben und das zurückgetretene Paar auch in Zukunft um den Planeten nachjagen werden. Aber gegenüber den Koalas – und so trete ich hiermit in die britische Königsfamilie ein.

Gewiss, so ein Eintritt in eine Königsfamilie will gut überlegt sein. Vor allem weil ich Kaffee- und kein Teetrinker bin, im Unterschied zu Prinz Harry keinen Nazi-Uniformfetisch habe. Und meine Kenntnisse des britischen Königshauses doch eher beschränkt sind. Ja gut, aber dafür bin ich noch unverbraucht. Und ich werde mir vor Stellenantritt noch Standardwerke wie «Royal Corgi» im Kino anschauen, ich schwör! Viele werden nun fragen, wie man in eine Königsfamilie eintritt. Adoption durch die Queen? Mehrstufiges Assessment? Oder ob ich mich als jüngerer Bruder von Prinz William ausgeben will, der noch etwas mehr Mut zur nackten Kopfhaut hat als ich? Das sind Details. Wer nun aber glaubt, ich würde ein bisschen in die Kamera winken, einfach gut aussehen oder mich in einem Palast über den Verlust meiner finanziellen Unabhängigkeit beklagen, irrt sich.

Es geht mir um die Rettung der Koalas in Australien! Also in einem Land, dem meine Mutter immer noch als Staatsoberhaupt vorsteht. Dafür müssen wir leider, leider Mamis Kronjuwelen an Bling-Bling-Rapper verkaufen, Prinz Charles an den Zirkus Nock vermieten, mit dem daraus gewonnenen Geld die Brände in Australien löschen und unsere Schlösser in Masoala-Hallen umwandeln – als Lebensräume für die Koalas. Dass wir nebenbei noch etwas höchst Reaktionäres wie die britische Monarchie abwickeln, mögen einige schlimm finden. Ich aber nicht.

Andreas Tobler ist Mitglied der britischen Königsfamilie

«The Royal Corgi» läuft nicht mehr im Kino. Schade.



