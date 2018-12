Was darf Ihnen niemand anmerken?

Es ist kalt geworden. Trotzdem haben wir uns für Sie auf die Strasse begeben, um Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens zu finden. Sicher haben Sie sich auch schon überlegt, was Sie gerne teilen und was nicht. Und gewiss behalten Sie manche Dinge lieber für sich. So viel sei verraten: Sie sind damit nicht allein.

«Frisch von der Strasse»: Jeden Montagmorgen beantworten Passanten eine grosse Frage aus dem Leben. Philosophisch, aber nah am Alltag. Scheinbar einfach, aber doch tiefgründig. Die Fragen stammen von grossen Denkern – etwa Max Frisch – oder aus den Köpfen der Kulturredaktion. Lassen Sie sich überraschen von den Antworten, und kommen Sie selbst ins Grübeln. (Redaktion Tamedia)