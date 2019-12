Wie Charles Dickens Weihnachten erfand

Einkaufen auf der Oxford Street in London in der Weihnachtszeit ist, als ginge man zum Shoppen am besucherstärksten Tag auf das Oktoberfest: Zehntausende schwer bepackte Menschen, Gedrängel und Geschrei, Strassenmusiker, Bettler, Lichtorgeln, glitzernde und gleissende Installationen, und aus jedem Geschäft dringt der betäubende Klang eines anderen Weihnachtshits.

In diesem Jahr waren Andrang und Einkaufslust besonders gross: entweder, weil pessimistische Briten steigende Preise nach dem Brexit fürchten, oder aber, weil Optimisten auf den gegenteiligen Effekt setzen. Schliesslich hatte der Premierminister im Wahlkampf täglich mehrmals versprochen, nach der Befreiung von der Umklammerung der EU «endlich das ökonomische Potenzial» des Königreichs zu entfesseln. Schon am ersten Advent hatten in diesem Jahr ein Drittel mehr Menschen online nach Rabatten gesucht als im Vorjahr. Sieben Prozent mehr Menschen strömten in die Läden.

In Grossbritannien endet die Weihnachtseinkaufszeit jedoch nicht an Heiligabend, sie findet ihren Höhepunkt erst am Boxing Day. Der weltliche Feiertag wird im Königreich wie in zahlreichen Ländern des Commonwealth am 26. Dezember begangen und entstand vermutlich um 1830, um Personal, Botenjungen und Postboten ein kleines Dankeschön zu überreichen. Heute ist der Boxing Day einer der umsatzstärksten Tage des Jahres, an dem die Briten die Läden nach dem Fest stürmen, um einen grossen Teil der überflüssigen Waren umzutauschen, die sie sich kurz zuvor geschenkt haben.



«A Christmas Carol»: Zeichnung von John Leech zur Erstausgabe, 1843. Foto: Dickens Museum, London

Ein Mann gilt als persönlich verantwortlich für den Konsumterror in der Weihnachtszeit. Oder ist es der Weihnachtsterror im Konsumzeitalter? Weihnachten als wichtigstes Fest des Jahres, als Familienfeier, als besinnliches Zusammensein mit viel Essen und schwerem Wein, mit Gesang, Spielen und Geschenken: All das war bis Anfang des 19. Jahrhunderts im Königreich weitgehend unbekannt. Dann kam das viktorianische Zeitalter mit seiner Industrialisierung, seiner Massenverelendung, aber auch mit dem Aufkommen einer neuen Mittelschicht und der wachsenden Bedeutung der bürgerlichen Familie. Und es kam: Charles Dickens.

Der Autor von «A Christmas Carol», dessen erste Ausgabe am 19. Dezember 1843 erschien, wurde im Laufe seines Lebens zum Mister Christmas. Dickens erfand die Geschichte vom geizigen und hartherzigen Geschäftsmann Ebenezer Scrooge, der vom Geist seines Firmenpartners und von den Geistern der vergangenen, der gegenwärtigen und der künftigen Weihnacht heimgesucht wird und zuletzt auf den rechten Weg findet. Damit prägte er eine neue Weihnachtsmoral: Scrooge überwindet seinen Geiz, erkennt die Nöte einfacher Menschen und das Glück, das aus der Gemeinschaft wächst. Geben ist seliger denn nehmen. Das Weihnachtskonsum-Prinzip.

Dickens las «A Christmas Carol» überall im Land vor



Wegen des überwältigenden Erfolgs – das reich illustrierte Buch war nach seinem Erscheinen sofort ausverkauft und wurde in den ersten sechs Monaten achtmal neu aufgelegt – schrieb der Autor von Weltbestsellern wie «Oliver Twist» und «David Copperfield» in Folge zahlreiche Bücher speziell für die festliche Jahreszeit. Er veröffentlichte seine Zeitschriften, «Household Words» und «All the Year Round», zum Jahresende mit speziellen Weihnachtsausgaben und Weihnachtsgeschichten. Dickens wurde darüber hinaus zu einem der populärsten Vorleser des Landes; mit seinem «Christmas Carol» reiste er durch die Provinz und verdiente viel Geld mit Lesungen des eigenen Textes.

Der berühmte Londoner initiierte damit eine regelrechte Weihnachtsmanie, die aufgrund technischer Möglichkeiten mit einer wachsenden Lust am Konsumieren einherging. In der Literaturforschung ist das Weihnachtsrevival durch den britischen Autor altbekannt. Nun hat auch das Charles Dickens Museum dazu eine kleine, unterhaltsame Ausstellung auf die Beine gestellt, die den augenzwinkernden Titel trägt: «Beautiful Books: Dickens and the Business of Christmas».

Die britische Gesellschaft habe sich in jener Zeit grundlegend gewandelt, schreiben die Ausstellungsmacher rund um Kuratorin Louisa Price. Durch die industrielle Revolution seien Produktion, Distribution und Verbrauch explodiert, die Bevölkerungszahl habe zu-, der Analphabetismus abgenommen – und mittendrin, als Keimzelle der modernen, unübersichtlicher werdenden Welt, die Familie.

Merchandising vor über 100 Jahren: Dickens-Kalender für das Jahr 1908. Foto: Lewis Bush

Dickens bediente diesen Markt mit seinen Büchern, obwohl es ihm nach 40 Jahren steter Befassung mit dem Thema schliesslich auch zu viel wurde mit Geschenken, Karten, Schmuck, Werbung und speziellen Beilagen in den populären Magazinen: «I am sick of the thing», das gehe ihm alles auf die Nerven, schrieb er an einen Freund. In dem Brief, der in der Ausstellung zu sehen ist, schimpft er, nach kurzer Pause müsse er sich schon wieder der Weihnachtsnummer widmen. Er fühle sich so, als habe er «die Weihnachtsausgabe vor Jahren getötet. Und nun verfolgt mich ihr Geist für immer».

Andererseits: Dickens profitierte von der Mode, die er kreiert hatte. Er wurde, auch durch «A Christmas Carol», ein reicher Mann. Seine Weihnachtsfeste, zu denen er Gäste lud und an denen sich Zeitzeugen zufolge die Tische vor Essen bogen und der Hausherr inmitten seiner Schar von zehn Kindern eine ausgeprägte Begeisterung für Musik, Spiel und Geselligkeit an den Tag gelegt habe, waren legendär.

Von der jungen Weihnachtsindustrie profitierte zudem ein ganzer Markt: In der Ausstellung ist unter anderem die erste Weihnachtskarte zu sehen, die Henry Cole 1843 entworfen hatte, 1877 wurden dann bereits 4,5 Millionen Weihnachtsgrüsse verschickt. An den Wänden des ehemaligen Sitzes der Grossfamilie Dickens, der gutbürgerlich eingerichtet und natürlich weihnachtlich dekoriert ist, hängen zahlreiche Illustrationen von Pferdekutschen, auf denen sich Geschenke stapeln, von weihnächtlich dekorierten Zügen, Originalen von Weihnachtsbüchern und Weihnachtszeitschriften.

Die Weihnachtssaison begann bald schon im Oktober



Kleider, Spielzeuge, Haushaltsgegenstände entstanden damals als Massenware und wurden von der Post, die Pakete mit neuen Verkehrsmitteln preiswerter und schneller denn je transportierte, bergeweise durch die Gegend geschickt. Warenhauskataloge mit speziellen Weihnachtsangeboten wurden verteilt. Neue Drucktechniken beschleunigten die Verbreitung von Büchern, Karten, Werbung. Eine Saison entstand, deren Beginn sich bis Ende des Jahrhunderts bereits vom Dezember zurück in den Oktober verschoben hatte.

Kuratorin Louisa Price merkt allerdings an, dass Dickens letztlich einen Trend befördert habe, der durchaus schon existierte: «Als er den ‹Christmas Carol› schrieb, bediente er ein wachsendes Interesse in der Öffentlichkeit.» Dickens sei clever gewesen, er habe Chancen gesehen und genutzt.

Denn schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts florierte der Markt für Geschenkbücher. Sein «Christmas Carol», der sich dann so gut verkaufte, war extra für diesen Markt konzipiert. Der Autor machte, weil der Band so aufwendig in der Herstellung war, damit letztlich nur hundert Pfund Gewinn. Spätere Weihnachtsbücher wie «The Chimes», «The Cricket and the Hearth», «The Battle of Life» und «The Haunted Man» wurden daher nur noch schwarzweiss illustriert.

Wo ist der Truthahn?



Zum Ende seines Lebens hatte der Autor den ganzen Weihnachtszauber satt, und nicht nur das: Nicht mal seine berühmten Weihnachtsfeste gelangen mehr, wie sie sollten. Nach der Trennung von seiner Frau und kurz vor seinem Tod informierte er einen Freund 1869 wütend, der Braten, der per Zug aus einer entlegenen Ecke des Landes hätte geliefert werden sollen, sei nicht angekommen. «Wo ist der Truthahn? Er ist nicht da!», wütete er in Grossbuchstaben.

Die Ausstellung im Charles Dickens Museum ist noch bis 19. April 2020 zu sehen (www.dickensmuseum.com).