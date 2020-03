Bistum Basel betet für Roger Federers Knie – und Sie?

Corona, Corona, Corona: So geht das nun seit Tagen. Und das ist schlimm. Auch deshalb, weil dabei ein anderer nationaler Notstand vergessen geht: Roger Federers Knie. Bis nach der Sandsaison im Juni muss Federer pausieren.

Können Sie sich das vorstellen? Ich nicht. Ich glaube sogar, dass die Schweiz ihre ärgste Krise seit 1985 durchlebt. Damals litt das ganze Land mit Pirmin Zurbriggen, der sich bei seinem Sieg in Kitzbühel am Knie verletzt hatte – und das vor der WM in Bormio.

Vom «Knie der Nation» war im Winter 1985 die Rede. Und von einem «Wunder», als Zurbriggen drei Wochen nach seiner Verletzung doch noch eine Goldmedaille gewann. Zurbriggen hatte damals Probleme mit seinem Meniskus – wie Federer. Aber die heutige Situation ist dennoch unvergleichlich, glaube ich.

Federer führte uns aus einer Wüste des Zweifelns

Dabei hatte die NZZ rund ums Australian Open – nach zwei Aufholjagden – noch von Federers «Auferstehung» geschrieben. Gut, das war in einer Glosse. Das religiöse Vokabular ist hier aber tatsächlich angebracht. Denn Federer hat die Schweiz in den letzten Jahren aus einer Wüste des Zweifelns hinausgeführt – wie Moses weiland das Volk Israel. Endlich gibts jemanden, den wir in jeder Hinsicht hemmungslos anbeten können. Und damit solls nun vorbei sein, noch bevor Federer seinen Rücktritt gegeben hat?

Das darf nicht sein. Wir brauchen Hilfe von oben. Die Zeichen dafür stehen gar nicht so schlecht: «You know, I believe in miracles», erklärte Federer nach seiner «Auferstehung» in Australien. «Ich hoffe, dass der liebe Gott hinter mir steht und nicht gegen mich ist», soll Federer bereits vor Jahren gesagt haben.

Wir können beruhigen: Zumindest die katholische Kirche steht voll und ganz hinter Federer. «Gebete setzen auf jeden Fall positive und in diesem Fall auch heilende Energie frei», schreibt das Bistum Basel auf Anfrage, «klar, dass wir für Roger Federer beten!»

Wunderbar! Und alle können mitmachen. Auch jene, die mit ähnlichen Schmerzen zu kämpfen haben wie der Tennisgott. Denn für ein Gebet muss man nicht knien. «Man kann beten, wie man will, es muss einfach würdevoll sein», schreibt das Bistum Basel. Na also, Sie wissen, was Sie zu tun haben.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App