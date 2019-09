Er befreite die Frauen aus ihrem Küchengefängnis

Die Bilder sind oft nicht das, was sie zu sein scheinen. Auch wenn sie gar nicht vorgeben, etwas anderes als schöner Schein zu sein – wie im Fall von F.C. Gundlachs Modefotos. Der Name des 93-jährigen Fotografen ist in der Schweiz nicht besonders bekannt, obwohl sein eigenwilliger Stil auch hierzulande ganze Generationen beeinflusste. Es waren gerade Modefotografen wie F.C. Gundlach in Deutschland, wie Richard Avedon in den USA oder Guy Bourdin in Frankreich, welche die Fotografie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als eigenständige Kunst etablierten – bis zu ihrer vorherrschenden Rolle in der zeitgenössischen Kunst heute.

Der sich flott amerikanisch F.C. (für Franz Christian) nennende Gundlach hat dem Deutschland der Wirtschaftswunderjahre seine bleierne Biederkeit ausgetrieben. Über seine Modestrecken in Zeitschriften wie «Film und Frau» oder «Brigitte» brachte er die grosse, weite Welt auf den Nierentisch. Die Posen seiner Modelle mögen einem heute steif erscheinen – dass die Damen aber mit verzücktem Blick vor Niemeyers visionärer Architektur in Brasilia, auf hochgereckten Flugzeugtreppen oder im Hamburger St.-Pauli-Quartier posieren, war damals revolutionär und stiess nicht nur auf Verständnis.

Der Moralkodex für die Frauen: Kinder, Küche, Kirche

Doch Gundlach setzte sich durch, weil die Bilder, die er von seinen Ausflügen heimbrachte, jene unwiderstehliche ästhetische Anziehungskraft hatten, die Werke grosser Meister auszeichnet. Viele seiner Kompositionen haben sich denn auch in das kollektive visuelle Gedächtnis eingebrannt: etwa die Modefotos vor der Gizeh-­Pyramide oder die berührend ­authentischen Porträts von Romy Schneider in einem schlichten Kleid. Gut, dass mit der am Donnerstag in der Zürcher Photobastei öffnenden Ausstellung «Mit F.C. Gundlach um die Welt» endlich die (erste!) grosse Ausstellung des Ausnahmefotografen in der Schweiz stattfindet.

«Jet Age» mit Gunel Person,Hamburg, 1962. Foto: F.C. Gundlach

Der Moralkodex der Nachkriegszeit sah für die soziale Rolle der Frau immer noch die berühmten drei K vor: Kinder, Küche, Kirche. Höchstens für die bildungsbürgerlich ehrgeizigen Gattinnen der Wirtschaftsbosse konnte die Kirche durch Kammermusik ersetzt werden. F.C. Gundlach erinnert sich in Interviews an Schwierigkeiten, denen er begegnete, wenn seine Inszenierungen zu wild wurden: «Brigitte ist ein braves Mädchen», hiess es dann schnell.

Ein alle siezender Gentleman mit Sinn für Abstand

Noch 1968 musste er eine Tätowierung auf der Hand eines Mannequins wegretuschieren. Haute Couture inmitten von Autounfällen oder gar Mordszenen wie in Frankreich war in Deutschland – wie auch in der Schweiz – damals nicht möglich. Auch Inszenierungen von Mode in den Ruinen deutscher Städte hatten keine Chance, denn sie taugten nicht dazu, die Fronterlebnisse vergessen zu machen. F.C. Gundlach liess den Krieg gerne hinter sich und tat, was er so meisterlich konnte: den Mief der Nachkriegszeit nicht mit Schock und Provokation, sondern mit einem Hauch von weltmännischer Eleganz auszuräuchern.

«In der Hafenkneipe, St. Pauli»,Hamburg, 1958. Foto: F.C. Gundlach

Das beginnt schon mit seinem Auftreten: Immer adrett im Anzug mit Weste und Einstecktuch, so gar nicht der Klischee-Modefotograf mit offenem Hemd und verachtender Verbrauchshaltung seinen Models gegenüber, sondern ein alle siezender Gentleman mit Sinn für Abstand und Haltung. So auch der Stil seiner Fotografie. Perfekte Komposition und sparsamer Einsatz der Mittel bilden die Basis für eine Bildsprache, die im Korsett des publizistischen Auftrags so viel mehr leistet, als sie müsste.

Die Kunst der Reportage wie die des Porträts kommen hier zusammen und vereinen sich mit fantasievoller Modeinszenierung. So etwa bei seiner berühmtesten Fotostrecke, in der er die Bademode des Jahres 1966 für «Brigitte» ausgerechnet in der ägyptischen Wüste vor den Pyramiden in Szene setzte. Die surreal und humorvoll anmutenden Aufnahmen liessen die Redaktion ratlos – was hatten Badekappen in der Wüste verloren, wo es weit und breit kein Wasser gibt? Diese Ratlosigkeit schlug sich dann in einem noch absurder anmutenden Titel nieder, unter dem die Bildstrecke bis heute veröffentlicht wird: «Den ganzen Tag am Strand.»

«Gundlachs Modereportagen waren eine Informationsquelle und ein Signal: Frauen dürfen die Welt sehen!»Natalja Aljasova, Co-Kuratorin der Ausstellung

Doch inzwischen ist die Fotografie F.C. Gundlachs längst ihrem Entstehungsumfeld entflogen. Seine Aufnahmen haben sich einen festen Platz in fotografischen Kunstsammlungen und Museen erobert und werden an Kunstauktionen gehandelt. Die Erkenntnis, dass es gerade seine leicht erkennbare, eigenwillige und doch zurückhaltende Handschrift war, welche die Nobilitierung der ganzen Gattung Fotografie zu Kunst mitbeförderte, hat sich durchgesetzt. Und das, obwohl er selber nie einen Kunstanspruch für seine Modestrecken und Porträts erhob.

«Key Visual», Karin Moosberg in Gizeh, 1966. Foto: F.C. Gundlach

Dass der Modefotograf Gundlach aber sehr wohl die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst verfolgte und auch an ihren radikalsten Flirts mit der Fotografie Interesse und Gefallen fand, entdeckte man erst später, als er 1989 Teile seiner eigenen Sammlung unter dem Martin Kippenberger entliehenen Titel «Das Medium der Fotografie ist berechtigt, Denkanstösse zu geben» im Kunstverein Hamburg ausstellte. Da waren fotografische Exkurse von solchen Rebellen der neuen Kunst wie eben Martin Kippenberger oder Albert Oehlen, Sigmar Polke oder des Schweizer Duos Fischli/Weiss. Der Titel der Ausstellung wurde Gundlach später zum Leitspruch als Galerist, Kurator, Museumsstifter und all den anderen Tätigkeiten, mit denen er sich Ende der Achtzigerjahre daranmachte, dem Medium einen Platz unter den bildenden Künsten zu erkämpfen.

Romy Schneider,1961. Foto: F.C. Gundlach

Für die Zürcher Photobastei ist die Zusammenarbeit mit der Hamburger F.C.-Gundlach-Stiftung laut dem Initiator Romano Zerbini ein Glücksfall. In den Fotografien des Hamburgers sei das auch in der Photobastei hochgehaltene Ideal einer aussergewöhnlichen Ästhetik ohne «selbstreferenziellen Kunstbezug» verwirklicht, sagt Zerbini. Der Schwerpunkt der Zürcher Ausstellung liegt auf der ausgedehnten Reisetätigkeit des Modefotografen. Die Reisen mitsamt der Models und Equipment hat Gundlach nicht selten privat vorfinanziert, die Redaktionen hätten lieber weniger exotische Reportagen von der Berlinale oder dem Münchner Filmfest gehabt. «Da war Gundlach wirklich der Erste», erzählt die Co-Kuratorin der Ausstellung, Natalja Aljasova.

Dank einem früheren Werbevertrag mit der Lufthansa konnte Gundlach Ziele wie Angkor, Argentinien oder Naher Osten zu günstigen Konditionen anpeilen. «In den 1950er-Jahren hatten nur wenige Haushalte einen Fernseher», sagt Aljasova. «Gundlachs Modereportagen waren eine Informationsquelle und ein Signal: Frauen dürfen die Welt sehen!»

Zürich: «500'000 Meilen –mit F.C. Gundlach um die Welt», Photobastei, 6. 9. – 27. 10.



