Für sie ist es ein Friedensadler

Die junge Frau mit den blonden Haaren und den vollen Lippen ist die «Miss Freedom of Serbia», machte aber etwas, was ihr viele Serben nicht verzeihen. Bei einer Misswahl in Kosovo formte Irina Jovanka mit den Händen den Doppeladler. Die Geste drückt albanischen Nationalstolz aus und hatte vor einem Jahr die Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri in die Bredouille gebracht.

Lokale und regionale Zeitungen in Kosovo und Serbien stürzten sich auf Jovankas Sympathiebezeugung. Serbische Medien zeigten sich empört, die kosovo-albanischen Zeitungen feierten die 24-Jährige. Jovanka, die in Österreich aufgewachsen ist, sagte dazu in einem Interview mit «heute.at»: «Warum nicht? (...) Hätte ich es nicht gemacht, dann wäre die albanische Seite gekränkt gewesen.»

Als mutig mag sie sich nicht bezeichnen. «Albaner, Serben, Türken, Schweizer... was heisst das schon?», schreibt sie dieser Redaktion per Mail. Sie suche sich ihr Umfeld nicht nach deren Herkunft aus. Und genau für solche Worte hätten ihr die Leute in Kosovo gedankt, sie nähmen ihnen die Angst vor dem serbischen Gegenüber.

Sie lässt sich nicht unter Druck setzen, weder von den Medien, noch von jenen, die ihr Hassbotschaften schicken.



Dort erzählte sie auch, dass nicht alle aus ihrer Familie Verständnis gezeigt hätten, dass sich einige ihrer Freunde nicht mehr bei ihr melden würden. Sie sei keine richtige Serbin, habe sie sich anhören müssen. Man habe von ihr erwartet, die drei Finger, das Zeichen serbischer Nationalisten, zu zeigen. Nicht den Doppeladler, zu dem Jovanka auf Instagram «#peacesign» schreibt, Friedenszeichen. Doch sie lässt sich nicht unter Druck setzen, weder von Medien noch von Leuten, die ihr Hassbotschaften schicken. Sie wird weiterhin nach Serbien reisen. Ihr Grossvater ist dorthin zurückgekehrt. Bei ihm ist sie aufgewachsen, als er noch in Österreich lebte.

Ihre Reisen nach Kosovo bedeuten ihr viel. 2015 fuhr sie zum ersten Mal nach Pristina. Als Model lief sie an einer Fashionweek über den Laufsteg. «Im Vorfeld wurde ich gewarnt.» Doch sie reiste trotzdem hin, alleine. Dort lernte sie die heutige Miss Universe Kosovo kennen, Zana Berisha. Mir ihr hält Jovanka bis heute Kontakt, besucht sie mindestens zweimal pro Jahr, wird von Berisha und ihrer Familie behandelt wie ein Familienmitglied. Mittlerweile versteht und spricht Jovanka Albanisch, auf Basisstufe. Sie schreibt von Nächstenliebe, Freundlichkeit und Willkommensein. Das erzeugt einen Schneeballeffekt. «Das hat mich geprägt.»

Irina Jovanka sagt von sich selbst, sie sei eine offene Person, egal, in welchem Land sie sich gerade befinde. Bild: 2A Production.

Für Jovanka waren es die Menschen, die nach den Reisen durch Kosovo den bleibendsten Eindruck hinterlassen haben. Für die Begegnungen sei sie dankbar. Auch für das, was «Miss Freedom of Albania» Nikita Metaliaj und «Miss Freedom of Kosovo» Pranvera Gashi als Kleinigkeiten empfunden hätten. «Wenn wir in Kosovo unterwegs waren, haben sie stets darauf geachtet, in meiner Nähe zu sein. Das hat mir viel bedeutet.» Die Frage, wie sie Beziehungen zwischen Serben und Albanern sehe, formuliert sie um: «Wie sehe ich die Beziehungen zwischen offenen und sturen Menschen? Das ist eine Frage der Einstellung, nicht der Nationalität.»

«Ich werde immer wieder mit dem Krieg von damals konfrontiert» – in den Nachrichten, die sie erhalte. Dort drücke sich das aus dieser Zeit stammende, tiefsitzende Misstrauen aus. Darum will Jovanka jenen, die wegen solcher Vorbehalte die jeweils andere Nation meiden, ein paar Zeilen mitgeben. «Es heisst, Gott vergibt denjenigen, die sich dazu bekennen, einen Fehler gemacht zu haben. Also wer sind ich oder du, diesen nicht gleich zu tun?»

Ob der Doppeladler die richtige Geste war, all das zu untermauern, kann man infrage stellen. Ob es ihr leichter fällt, auf Kosovo und seine Leute zuzugehen, weil sie nicht in der Region aufwuchs, lässt Jovanka, die sich als Österreicherin mit jugoslawischen Wurzeln bezeichnet, offen. Trotzdem spricht sie etwas Wichtiges aus, etwas, was viele für unmöglich halten, was andere sich vielleicht insgeheim wünschen: «Wir sind alle geboren als Menschen, die sich ihre Nationalität nicht aussuchen.»

