Mit Greta auf grosser Fahrt

«I'm Elayna, and this is Riley.»

Grünes Wasser und ein ziemlich nackter Hintern, eine Schildkröte und ein Sonnenuntergang. Dazu sanftes Gitarrengeschrummel. «Subscribe and welcome aboard.»

So beginnen die Videos von Elayna Carausu und ihrer Familie. Vor fünf Jahren lernte sie Riley Whitelum auf einer griechischen Insel kennen, seither segeln sie zusammen um die Welt. Er 32, Australier und ehemaliger Ölbohrer. Sie 26, Australierin und ehemalige Sängerin. Eine wichtige Prämisse ihres Erfolgs, offensichtlich: Die beiden sehen verdammt gut aus. Carausu gross, schlank und blond, Whitelum mit Muskeln und Schnauz. Dazu kommt Lenny, ihr einjähriges, drolliges Kind.

Ein typisches La-Vagabonde-Video.

Die Reise im Katamaran La Vagabonde machte Elayna, Riley und Lenny berühmt. Über eine Million Abonnenten haben sie auf Youtube, dazu Hunderttausende auf Instagram und Facebook. Die Fans kommen aus Australien und den USA, aber auch aus Europa: Jeder zehnte Follower stammt aus Deutschland. Zu filmen begann Carausu anfänglich, um ihre Mutter zu beruhigen, der die Segelei der Tochter gar nicht passte. Im Sinne von: Schau, Mami, keine bösen Haie hier.

In den viertelstündigen Filmen sehen wir, wie Elayna und Whitelum «Boat Jobs» erledigen. Also: Route planen, Segel hissen, einen Knopf am Segel wieder anschrauben, und natürlich Sorge tragen zu Lenny. Whitelum erklärt, wo am Segel der Knopf abgefallen ist und wie er ihn mit dem Schraubenzieher wieder zu fixieren gedenkt. «Zum Glück ist er nicht kaputt.» Dazu entspannter Countrysound, im Zeitlupenvideo sehen wir die zwei am Steuerrad drehen und an der Seilwinde kurbeln.

Selbstverständlich wird da sehnsüchtig, wer in muffigen Büros tagein, tagaus Excel-Tabellen verschiebt und Filterkaffee schluckt. Das australische Pärchen seinerseits ist zu beschäftigt, um ins existenzielle Grübeln zu geraten. Schliesslich gibt es immer einen «Boat Job» abzuarbeiten, irgendein handfestes Problem auf Deck zu lösen.

Auf der Höhe der Digitalisierung

Carausu und Whitelum scheinen der Gegenwart davonzuschippern, sich für den Eskapismus entschieden zu haben. Doch der Eindruck täuscht. Vielmehr ist «La Vagabonde» das perfekte Projekt fürs digitale Zeitalter. Irgendwann bekommen die Follower im Video einen Link zu einem Online-Kleider-Shop zu sehen – Vagabonde-Style, versteht sich. Carausu stellt den Zuschauern Fragen, die sie in den Kommentarspalten beantworten können, Community-Building eben. Die Crowdfunding-Plattform Patreon ist eine sichere Einnahmequelle, 3500 Gönner spenden regelmässig. Wer drei Dollar zahlt, darf die Filme früher schauen als gewöhnliche Youtuber. Für fünf Dollar beantworten die Australier eine Frage per Video, dazu gibts einen Vagabonde-Sticker.

Das ziellose Schippern ist für Carausu und Whitelum zum sicheren Geschäft geworden. Mittlerweile sind sie in einem neuen, komfortableren Katamaran unterwegs, der Hersteller senkte extra den Preis. Eine Drohne ermöglicht spektakuläre Überflug-Aufnahmen, und bei den Videos hilft neuerdings ein professioneller Cutter mit. Die Idylle der Seefahrt und das Hantieren an Bord werden perfekt aufbereitet für die kleine Handy-Ablenkung im Tram.

Hart im Nehmen

Es ist merkwürdig. Selbst wenn man um ihr Kalkül weiss, kann man sich der segelnden Leichtigkeit von Carausu und Whitelum nur schwer entziehen. Auch weil das Pärchen offensichtlich hart im Nehmen ist. Whitelum hat einen schrecklichen Unfall hinter sich, der ihm beinahe das Genick brach. Und ein Kind aufzuziehen – an sich Herausforderung genug – ist auf einem kleinen Schiff noch ein bisschen respektabler. Allenfalls könnte man Elayna und Whitelum ihre penetrant gute australische Laune vorhalten, aber das wäre auch kein überzeugendes Argument.

Dass sich Hunderttausende die Vagabonde-Videos anschauen, liegt an dem einen grossen, unausgesprochenen Versprechen: Dass es draussen auf den Meeren noch eine heile Natur zu entdecken gibt. Dass der segelnde Mensch noch im Einklang mit den Elementen leben kann, auch im Jahr 2020 noch. Die Sehnsucht, die Carausu und Whitelum auf Youtube bedienen, ist letztlich dieselbe, die in der Wiederentdeckung von Henry David Thoreau oder in Bestsellern wie in «H wie Habicht» von Helen Macdonald zum Ausdruck kommt.

Solarstrom, aber auch Steak

La Vagabonde ist klimaschonend unterwegs, kommt fast nur mit Wind und Solarstrom voran. Die Kleider werden von einer besonders ökologisch arbeitenden Firma hergestellt. Von Dogmatismus ist an Bord der Vagabonde dennoch keine Spur, mit Nonchalance knallen Carausu und Whitelum auch mal dicke Fleischstücke in die Pfanne.

Ende 2019 war «La Vagabonde» plötzlich auch in den traditionellen Medien, in den Zeitungen und im Fernsehen. Die Klimakonferenz war kurzfristig nach Madrid verlegt worden, Greta Thunberg suchte nach einer Mitfahrgelegenheit. Die Australier boten ihr Schiff an, unterstützt von der Skipperin Nikki Henderson. «Sie weiss, was sie will. Deshalb hat sie getan, was sie getan hat», sagte Carausu kurz vor der Abfahrt gegenüber dem Sender ABC. Thunberg sei intelligent, hilfsbereit – «und auch sehr niedlich». Es folgten drei turbulente Wochen, Stürme im Atlantik, aber auch in den Onlineforen. Der absurde Hass, den die Aktivistin auf sich zieht, entlud sich nun auch auf das Pärchen.

Neue Energie für Thunberg

Im heftigen Kontrast dazu stand die Begrüssung der Vagabonde im Hafen von Lissabon, wo Klimajugendliche das einlaufende Schiff bejubelten. Kaum hat sie wieder einen Fuss auf den Boden gesetzt, bedankt Thunberg sich bei der jungen Familie. Sie habe neue Energie gewonnen auf dem Schiff. Um sofort anzufügen: «Wir werden die mächtigen Leute weiter unter Druck setzen.» Im Hintergrund Carausu und Whitelum, freundlich nickend.

Diese Woche begann das Pärchen, seine Videos des Atlantiktrips zu veröffentlichen. Es sei, sagt Carausu im ersten Film der Serie, ihre emotionalste Schifffahrt gewesen. Natürlich würden viele eine unterschiedliche Meinung zur Fahrt haben. Aber das Teilen dieser Videos sei schlicht «das coolste Ding überhaupt». Dazu Bilder von Greta Thunberg beim Kochen, sich türmender Wellen und kaputter Elektronik, eines besorgten Whitelum und einer lachenden Carausu.

«Please subscribe and get the notification bell.»

Der Teaser zur Thunberg-Serie.

Greta Thunberg kommt an Bord.